Opp- og nedturer for Idda Hockey

ASKER/BÆRUM: Etter skolen fredag kjørte vi østover sammen med tre spillere fra Nærbø. Basen ble Vettre Hotel i Asker. Fredag kveld fikk vi med oss en U18-kamp mellom Frisk og Vålerenga. Kampen skulle vise seg å bli meget spennende. Den gikk til overtid og så til straffekonkurranse. Fisk U18 vant til slutt på straffer. For våre gutter var det en spennende opplevelse, men det ble litt senere enn planlagt. Turen gikk for til hotellet for å spise kvelds og sove seg klare til morgendagens kamper.

Lørdag morgen 07.30 var vi alle klare for en kraftig frokost. Først ut var kampen mot Holmen. Dette laget har vi tidligere spilt jevnt med. Vi slo dem på Idda Arena sist sesong etter en meget jevn kamp. Denne morgningen var det med blanke ark, tidligere resultater betydde ingenting. Idda Hockey gikk ut i et forrykende tempo og la et press på Holmen som hverken vi eller Holmen hadde sett for oss.

Espen Snaprud

Mulig det var den sene kvelden i forkant som gjorde det, men gutta fikk bare ikke pucken inn i målet til Holmen. Keeperen hadde noe utrolige redninger og det sang i stenger og tverligger fem-seks ganger. Første omgang endte målløst. Andre periode startet og fortsatte som første. Holmen var mer med og kom til tre avslutninger på vårt mål som endte med to mål. Utagbare for keeper. De siste minuttene av kampen var alt spill i sonen til Holmen og keepperen deres sammen med stenger og tverrligger holdt unna. Kaampen endte med tap 2-1. Skuddstatistikken viste 33-3 i favør Idda Hockey, men for å vinne må det scores.

Etter denne kalddusjen var det bare å skifte raskt og sette kursen for Jar Isforum for å spille neste kamp mot Jar Hockey. Etter en drøy halvtime senere var vi på plass i Bærum. Etter en pep talk, litt mat og drikke var gutta igjen klare for dyst. Det var en meget revansjelysten gjeng etter det forsmedelige tapet på morgen.

Espen Snaprud

Revansjelystne

Første periode starter med at Idda går enda hardere til verks og er mer fokuserte enn i første kamp. Målene lar ikke vente på seg men renner inn. Til pause leder Idda hele 9-0. Andre periode legger vi om og gutta får beskjed om å ikke skyte, men trene passninger før avslutningene. Kampen ender 14-3 til Idda Hockey og gutta har bevist for seg selv at de også kan få pucken i mål.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter kampen bar det tilbake til hotellet for å stelle seg og tenke over to innholdsrike kamper.

Nå er neste stopp Asker Hallen for å se elitereseiekamp mellom Frisk Asker og Vålerenga, hvor det er nesten full hall og god stemning. Igjen får gutta oppleve enn intens kamp som Vålerenga vinner fortjent. Etter kamp er det autografer og bilder med både Frisk- og Vålerenga-spillere. Stor stas og gutta forteller villig om at i morgen er det de som skal spille på den samme isen som eliterseriespillerne mot Frisk Asker!

Espen Snaprud

Kvelden avsluttes med pizza på hotellet og en gjeng gutter og jenter tar kvelden etter en dag full av aktivitet og inntrykk. Neste morgen, søndag skal vi spille i Asker hallen (blir ikke like fullt på tribunen, men stas er det!)

Kampen på søndag starter ikke før kl 13.30 så endelig kan vi sove litt lenger. Noen av ungene er uansett tidlig oppe og får med seg resten, på en felles frokost. Laget har sitt eget langbord og bort til bordet kommer Frisk Askers amerikanske trener, Scott Hillman. Han så at det var et hockeylag og kom bort til gutta og slo av en prat og ønsket dem lykke til. Det var en hyggelig gest de satte stor pris på.

Klokken 11 møtte vi opp i hallen og fikk omvisning i hallen. Spennende å se garderoben til A-laget, prøve gullhjelm og se hvordan de har det der. Vi ønskes lykke til og gjør oss klare til helgens siste kamp!

Espen Snaprud

Hockeyleksjon

Klokken 13. 30 droppes pucken for siste kamp denne helgen. Vi er meget spente på kampen. Vi vet det er et meget bra lag vi møter. De har blandt annet vunnet en stor cup i Sverige i år som det står respekt av. Vi starter bra og kommer til kampens første mulighet. Det bølger litt de første fem minuttene. To gode keepere stopper alt de første fem minuttene. Så er det som om Frisk skrur på en bryter og gir oss en oppvisning i hvordan spillet skal spilles.

Harde passninger mellom Frisk-spillerne som holder posisjonene sine resulterer i at vi blir løpende etter og imellom. Vi greier ikke holde plassene våre og glemmer helt passningsspillet. Om ikke keeperen vår hadde fått mest å gjøre de to første kampene, fikk han mer enn nok i denne kampen. Han hadde noen fantomredninger og var til tider en levende skyteskive. Kampen endte til slutt 14-0.

Espen Snaprud

Skøytemessig var gutta på høyde. Men pasninger, posisjoner og skudd må det jobbes med. Det visste vi, men nå ble det tydelig. Selv om vi fikk både oppturer og nedturer denne helgen fikk vi sett at det systematiske arbeidet som vår trener, Edvardt Saugen har satt igang bærer frukter. Målet med fjoråret var å komme på nivå skøyteteknisk. Der er vi. Denne sesongen skal vi jobbe med posisjoner, pasninger i spill. Vi gleder oss til veien videre!

Allerede neste helg går turen til stavanger der vi fortsetter med seriespillet. Fire nye kamper står for tur lørdag og søndag. Vi ønsker gutta lykke til!