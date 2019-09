KOK-dominans i kretsmesterskapet

GRIMSTAD/VEGÅRSHEI: Den kommende fylkessammenslåingen gjør at det fra neste år blir en krets, nemlig Agder O-krets. Under søndagens stafetter la KOK beslag på de fire første plassene i herreklassen.

KOK stilte med fire lag i H17 som var så jevne at det kun skilte snaue tre minutter mellom dem i mål! God innsats av både løpere og UK.

I H17 var det spenning blant KOK-lagene gjennom hele stafetten. Etter første etappe var David Runde på KOK2 først inne av KOK-lagene. Ved 2. veksling var det fortsatt det rene juniorlaget, som ledet etter en god etappe av Simon Beckmann Kristiansen. På sisteetappe ble det endringer i teten og til slutt var det Ørjan Svaland Aas som kunne løpe KOK1 inn til seier, men bare 11 sekunder foran Eirik Heddeland Martens for KOK3, han hadde dagens beste etappetid. Deretter fulgte KOK4 og KOK2.

I D17 ble Søgne og Songdalen OK (SSOK) kretsmestre foran KOK. Sandy Hott fra KOK ledet klart etter første etappe, men til slutt ble det en klar seier til SSOK.

Publikumsvennlig

Løypene var lagt publikumsvennlig med to passeringer av samlingsplass på hver etappe, så her trengtes verken gps eller liveresultater for å holde seg oppdatert med stillingen i stafetten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Løpene gikk i ved Morviga i Grimstad. Terrenget var variert og til tider teknisk krevende, det var lett å miste kontrollen hvis man ikke var nøyaktig. Løpet var også kretsmesterskap for Aust-Agder og her ble det seier til Vegårshei i begge klassene. Totalt 28 lag deltok, det var også klasser for ungdommer og veteraner.

Ingvild Mulen

Kretsmesterskap langdistanse

I H21 tok Vegard Danielsen, KOK, gullet og fikk revansje fra forrige helgs sørlandsmesterskap hvor Hans Gunnar Omdal, IL Vindbjart, vant. Christian Bøen, KOK, tok 3. plassen. I D21 ble Christina White, SSOK, kretsmester.

I H17-18 ble det tre KOK-løpere på pallen. Etter et bra løp ble det seier i KM for Vest-Agder til Simon Beckmann Kristiansen, foran Erlend Odd Berge og Odd Kristian Hagen Myre.

Blant de under 17 ble det en klar seier til Trygve Børte Nomeland i H15-16. I D15-16 ble Astrid White, SSOK kretsmester. I de yngste klassene, hvor det ikke kåres kretsmestere, deltok Lars Kostøl, KOK i H11-12 og Selma White fra SSOK i D11-12.

Løpet gikk i Vegårshei, på fjorårets NM-kart. Terrenget var flott innlandsterreng med god løpbarhet og variert orientering. Som under NM i fjor var det mange positive tilbakemeldinger til arrangørene på terreng, kart og løyper. Synd at bare 70 løpere hadde tatt turen bort.

Resultater KM stafett

Resultater KM lang