Arendal-matchvinner mot Fredrikstad

ARENDAL: Arendal Fotball leverte en av sesongens beste prestasjoner da Fredrikstad ble sendt tilbake til Østfold med tap

– Vi burde vunnet mer, men det viktigste var å vinne, Arendal-trener sier Steinar Pedersen.

Den gamle aristokraten i norsk fotball kjemper innbitt for å komme tilbake til OBOS-ligaen, etter at de rykket ned sammen med Arendal i 2017-sesongen. I fjor glapp opprykket i kvaliken mot KFUM Oslo, og nå lå de på tredjeplass før kampen mot Arendal. De to overraskelseslagene Kvik Halden og Stjørdals Blink gjorde begge jobben denne runden og sikret tre poeng, og dermed var det bare seier som ville være godt nok for FFK på Norac stadion.

Alf Joachim Altenborg

Arendal er ute av tetkampen, men både spillere og trenerteamet er supermotiverte på å bevise hva som bor i laget. Derfor manglet det aldri på motivasjonen før dette oppgjøret.

De over 1000 på tribunen fikk se et 2. divisjonsoppgjør på meget høyt nivå. Fartsfylt, sjanserikt, vakre scoringer og dramatikk helt til siste spilleminutt bidro til en festkveld for de frammøtte – spesielt fordi det var hjemmelaget som sikret alle tre poengene.

Sjanser

Kampen åpnet jevnt, men det var Fredrikstad som tok ledelsen da Henrik Kjelsrud Johansen headet inn et godt slått innlegg. FFK-spissen, som ble hentet til Plankebyen fra Brann i sommer, raget høyest i boksen og Leopold Wahlstedt kunne ikke gjøre noe med scoringen som kom etter 18 minutter. Før FFK scoret, hadde Arendal to fine muligheter – men uten tellende resultater.

Alf Joachim Altenborg

Kampen endret imidlertid karakter etter en snau halvtime. Da fikk FFK-stopper Stian Stray Molde direkte rødt kort etter en stygg takling på Fabian Stensrud Ness. Dommer Anders Bodding var aldri i tvil og dro opp det røde koret uten noen form for betenkningstid – og FFK-spillernes protester resulterte ikke i annet enn et gult kort til Mads Nielsen.

Fortjent rødt

Arendal-trener Steinar Pedersen mener protestene var totalt grunnløse:

– Det var et fortjent rødt kort etter en stygg takling, slår han fast.

Samtidig erkjenner han at kampen endret karakter og det åpnet seg flere muligheter etter at FFK var redusert til 10 mann.

– Det bølget fram og tilbake helt fra starten av kampen. Oppgjøret bar preg av å være mellom to lag som begge ville angripe, konstaterer Steinar Pedersen.

Arendal fikk uttelling for det spillemessige overtaket da Jeppe Illum fyrte kanoen fra 16 meter. Assistentdommer vinket for offside, men dommeren konstaterte at spilleren som eventuelt var i offside ikke påvirket spillet – og dermed godkjente han scoringen som kom på et kritisk tidspunkt, bare tre-fire minutter før pause.

Suser fra Skogmo

Arendal skapte målsjanser på rekke og rad – men i tillegg til Jeppe Illum, så var det bare Jens Kristian Skogmo som kom på scoringslista. Men også det målet var en vakker suser fra langt hold. Høyrebacken har et enkelt tips til lagkamerater som sliter med å finne nettmaskene:

– Det er bare å sette den i hjørnet. Det er ingen hemmelighet, sier høyrebacken som enda en gang imponerte, ikke bare defensivt i banen – men også som en viktig offensiv spiller for et Arendal-lag som er glad i å utnytte rommet på kantene.

Alf Joachim Altenborg

Da han satte inn 2–1 etter 50 minutter, så virket det tøft for FFK å komme tilbake i kampen. Og Arendal fortsatte å skape store målsjanser og i denne fasen av kampen var også Arendal helt dominerende i banespillet. Men – slik det har vært også tidligere i sesongen – Arendal fikk ikke uttellingen som laget hadde fortjent på målsjansene.

– I starten av kampen følte vi på hverandre, men vi tar over etter det røde kortet. Vi spilte rundt dem og brukte overtallet godt, mener Jens Kristian Skogmo.

Bedre og bedre

Steinar Pedersen er etter kampen mest fornøyd med poengene og nesten like fornøyd med prestasjonen.

– Vi vinner fortjent, men vi klarer ikke å drepe kampen. Dermed får vi litt trykk mot oss på slutten når FFK gamble for å få utligningen. Da må vi være nøyaktige og påpasselige for å unngå baklengsmål. En slik seier som dette smaker vanvittig godt og er en bekreftelse på at vi er i utvikling. Vi skal bli bare bedre og bedre. Nå ser vi framover og gleder oss over to fantastiske skudd fra Jeppe og Jens som avgjør dette i vår favør, sier Steinar Pedersen.

Etter 20 kamper ligger Arendal på 6. plass med 29 poeng.