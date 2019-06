UTØVERBLOGG: Franske Guevork Marakian har en record bestående av sju seire, fem tap og to uavgjort. Når man leser rekorden hans virker det ikke så veldig skremmende, men det er noe annet når man ser video av ham. Franskmannen er svært tøff og aggressiv.

Han liker å presse framover med en høy guard og står gjerne på innsiden og veksler slag. Det er nettopp det området jeg kanskje har utviklet aller mest det siste året. Jeg vet jeg kommer til å treffe ham på distanse med min jab, men jeg er også sikker på at jeg er bedre enn ham på innsiden. Han tåler all verden til hodet sitt, men vi får se hvor mye han tåler til magen sin. Slag til kroppen kommer også til å redusere tempoet hans.

Måtte ned åtte kilo

Kampen går i en såkalt catchweight, eller avtalt vekt, på 81 kg. Vektklassen min lett tungvekt er egentlig 79,4 kg. Min vanlige vekt har ikke vært mer enn 85 kg i denne oppkjøringen, så jeg må bare ned fire kilo til innveiingen fredag. Da jeg bokset i Skien i fjor, gikk jeg ned åtte kilo.

I dagene i forveien gjør jeg noe som kalles waterloading. Jeg drikker opptil åtte liter vann om dagen og holder meg unna karbohydrater og salt. Da skyller kroppen ut mer enn den får i seg. Når jeg går ned på vanninntaket, fortsetter kroppen å skylle ut mer enn den får i seg.

Etter jeg har veid inn, går jeg fort opp fem-seks kilo løpet av noen timer. Jeg kan ikke bare drikke rent vann fordi det bare kommer til å forsvinne igjen like fort, men jeg fyller på med salter og elektrolytter. Noen forbund har rehydreringsklausuler. Hos IBF kan man ikke gå opp mer enn sju prosent av vektklassen sin til neste morgen. I proffboksing veier man jo alltid inn dagen før man går kamp. Før veide man inn samme dag som man gikk kamp, men siden mange gikk dehydrerte inn i ringen ble dette endret til dagen før av sikkerhetsmessige årsaker.

Forventer liv og røre

Dette blir min første kamp i England som profesjonell bokser. Jeg bokset der noen ganger i løpet av amatørkarrieren min. Jeg har derimot bokset i en god del forskjellige land som profesjonell, så det kommer sikkert ikke til å være så mye nytt for meg å bokse der borte. England har en lang og rik boksehistorie, og dessuten er publikum ivrige og engasjerte. Her kan jeg forvente liv og røre.

Denne gangen har oppkjøringen utelukkende foregått i Oslo Bokseklubb. Før mine siste tre kamper har det blitt treningsturer til Las Vegas. Jeg var faktisk invitert over til Mayweather Boxing Club for å sparre for litt siden, men jeg måtte takke nei av økonomiske årsaker. Det var teamet til Andrew Tabiti, som var ranket som nummer én i verden i cruiservekt (90,7 kg), som ville ha meg tilbake igjen.

TV-sendt kamp

Siden jeg sist gikk kamp 16. februar har jeg holdt meg i gymmet kontinuerlig. Det har blitt mye styrke- og kondisjonstrening, men også en del sparring, da primært med boksere fra Oslo Bokseklubb, som proffbokseren Kevin Melhus i 90,7 kg, og amatørbokserne Alexander Martinsen, som nylig ble norsk og nordisk mester i 81 kg, og Omar Shiha som går i +91 kg.

Stevnet vises på Viasport+ og Viaplay. Sendingen starter lørdag klokka 20.00, og jeg bokser den første kampen som vises.

