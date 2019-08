Vindbjart-debutant scoret i målfest

VENNESLA: Åpningen av nye Moseidmoen Idrettspark ga et tidsriktig bilde av Vindbjart FK som fyller 20 år i år. Årets sesong har vært varierende, men ofte med målrike og spennende kamper. Slik ble det igjen lørdag ettermiddag mot Brodd. Før kampen fikk publikum servert gratis burgere og pølser, og ny Vindbjart-låt mens været skiftet hvert femte minutt. Kampen skiftet også karakter nesten like ofte som været.

Gjestene startet offensivt og skapte et par store sjanser i første halvdel av første omgang, et skudd i stolpen, og et hælspark fra kort hold som keeper Christoffer Braastrup Andersen måtte være helt på riktig plass og med rask reaksjon for å slå unna. Våre angrepsforsøk endte som regel med ufarlige innlegg, helt til Simen Aanonsen fikk et langt overlegg fra debutant Henrik Rolland og kunne heade ballen i mål samme veien som ballen kom fra.

Tomålsscorer

Mustafa Omarkheil hadde et bra langskudd som Brodds keeper måtte slenge seg for å redde, ellers var det nok en litt ufortjent ledelse til pause, og gjestene fra Stavanger brukte ikke lang tid i andre omgang på å rette opp ujevnheten. Seks minutter ut i omgangen laget de en kopi av stolpetreffet fra første omgang, men denne gangen satte Simen Thøgersen returen i mål.

Sju minutter etter det var samme mann på plass igjen, nok en gang på en retur, denne gang fra en god redning fra Christoffer. Begge målene kom etter cornere som de vant tilbake etter våre klareringer.

Stian Bøe

Fikk kanalisert frustrasjonen

Dagens høyrekant, Emil Pedersen, var tydelig frustrert på dommertrioen i første omgang, men fikk endelig utløp for aggressiviteten sin etter en drøy time da han fikk et langt oppspill fra Simen, viste sine kvaliteter med et rykk forbi forsvaret og et påfølgende knallhardt skudd forbi keeper. Den raske utligningen var et startskudd for en bedre Vindbjart-periode. Emil kom til flere muligheter, innbytter og debutant Jakob Toft headet to baller like utenfor hver av stolpene.

Brodd slo uansett tilbake nok en gang, nå ved et langskudd nede i hjørnet fra Sanel Bojadzic etter at vi spilte bort ballen på midtbanen. Vindbjart-trener Steinar Skeie svarte med å bytte ut kantspillerne Emil og Berry med Marcus Aslaksen og Markus Nyhus, og førstnevnte ble spesielt viktig. Flere ganger kom han til innlegg, Jakob bommet på headingen på ett, men på det andre, to minutter før slutt, snek han seg mellom forsvarerne og satte ballen i mål ved nærmeste stolpe, før han selv suste inn i sistnevnte med skuldra. Heldigvis gikk det greit med lyngdølen, som fikk vist fram mye på kort tid på banen.

Stian Bøe

Ikke fornøyd

3–3 ble samme resultat som forrige gang vi møtte Brodd på Moseidmoen, i 1972. Kanskje var begge lag misfornøyde med resultatet den gangen også. Steinar Skeie oppsummerer kampen slik:

– Dette var en kamp som jeg er rimelig sikker på at begge lag er litt misfornøyd med at ikke de vant. Vi kunne vunnet og kunne tapt, sier jeg på vegne av begge lag.

Stian Bøe

– For VFK sin del har vi måttet omorganisere litt, ettersom vår fast venstre midtstopper, Jesper Lauvsland er gått inn i militæret. Når vi da har fått inn en ny, god og spennende venstreback i Henrik Rolland fra Stjørdals-Blink, så spilte Sondre Nordhagen venstre midtstopper. Og den posisjonen løste han strålende, påpeker Skeie. Ellers var det også gøy at Jakob E. Toft scoret i debuten. Etter glitrende innlegg av Markus Aslaksen. Det var det første, men blir garantert ikke siste målet Jakob scorer for VFK.

PS! Etter 16 kamper ligger Vindbjart på femteplass med 27 poeng.