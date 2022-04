Til tross for et og et halvt års skadeavbrekk var Øystein Tjomslands talentfulle Nelson Anton tilbake som en overlegen vinner på Forus onsdag kveld. I Sverige imponerte flere Tjomsland-hester.

Nelson Anton debuterte på beste vis 29. mai 2020, blott tre år gammel. Den talentfulle kaldblodshesten gjorde alt riktig i sin første opptreden i løpsbanen, og vant sammen med sin trener Øystein Tjomsland. Ytterligere fire seire og en sterk fjerdeplass i det svenske Kriteriet skulle det bli i løpet av hestens debutsesong før en kneoperasjon satte hesten ute av spill i lang tid.

Ny rekord

Etter møysommelig opptrening og solid oppfølging har den fremgangsrike sørlandstreneren fått Nelson Anton tilbake i strålende skikk, og onsdag kveld gjorde han sine motstandere til statister da han gjorde comeback på Forus Travbane utenfor Stavanger. Sammen med sin kusk Tom Erik Solberg økte nå fem år gamle Nelson Anton farten for hver meter av løpet og kom i ensom majestet til mål som vinner på 1.25,1/2040, ny personlig rekord for hesten.

– Denne hesten var det verdt å vente på, det er snakk om en skikkelig klasseklatrer, fastslo travekspert Stian Hallenstvedt i TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Øystein Tjomsland har innledet 2022 på strålende vis både som trener og kusk. Onsdag kveld sikret han seg seire i både Norge og Sverige. Foto: Hesteguiden.com

To Sverige-seire

Den gulkledde sørlandstreneren var selv i Sverige for å kjøre løp med noen av sine stallhester fra sin svenske filial. Utenlandsturen kunne ikke endt på bedre vis; Tjomsland-debutanten Tangen Ternar sto for en offensiv innledning, og til tross for en kort galopp i siste sving, var den seks år gamle hingsten utilnærmelig i sluttfasen. Løpet var en kvalifisering til den gjeve Dubbelcupen, og Tangen Ternar ble med seieren på Bergsåker onsdag kveld klar for finaleløpet i Årjäng 16. juli. Vinnertiden på 1.26,5/2140 var ny personlig rekord over mellomdistanse for hesten.

Tjomsland var ikke snauere enn at han rundet av kvelden med nok en totalt overlegen vinner. Brageson fulgte opp seieren i Travparken for en drøy uke siden med å gjøre sine svenske konkurrenter til statister. Tjomsland avanserte til tet med runden igjen av løpet, og da han ba om temposkjerping i siste sving fikk han svaret han ønsket seg. Brageson sprintet unna i lekker stil og kom til mål 50 meter foran sine utfordrere.