RINGERIKE: I helgen var det klart for den andre Bring-runden til jentene fra Randesund. Denne gang reiste vi til Hønefoss for å måle krefter mot lokale Tyristubben og langveisfarende Tromsø. Vi har aldri møtt noen av lagene tidligere, men hvis vi la deres resultater i første runde til grunn, visste vi at her var det muligheter for poengsanking. Begge motstanderlagene hadde tapt begge sine kamper. Men tabell og resultater er en ting, kampene skal først spilles, og vi vet av erfaring at alt er mulig.

I forkant av denne helgen har vi slitt med små og store skader, i tillegg til koronasmitte i laget. Med en tropp som ikke er altfor stor, gjør slikt oss ekstra sårbare. Så vi dro inn i helgen med en viss usikkerhet på vår egen form.

Vant komfortabelt

Det lille vi fikk se av Tromsø før vår kamp, viste oss at jentene fra nord nok var det svakeste laget. Og ganske riktig, det ble en nokså enkel seier for våre jenter. Vi tok raskt ledelsen og stillingen var 15-8 til pause. Vi var hakket bedre enn dem i alle spillets faser og kontrollerte resultatet inn til 26-17. Vi fikk brukt alle spillerne i troppen og kunne spare enkeltspillere som trengte det. Våre tre lynraske kantspillere fikk virkelig brukt kapasiteten sin i denne kampen, og noterte seg for hele 13 scoringer til sammen. Vår beste spiller i denne kampen var Celine Lyngholt-Osland, som i tillegg til å kontre inn flotte scoringer også er en sikker straffeskytter.

Skuffet mot Tyristubben

Vi hadde gjort våre forberedelser før kampen og visste at hjemmelaget Tyristubben har to gode skyttere som måtte stoppes. Det meste av spillet deres baserte seg på denne duoen. Dessverre lyktes vi ikke godt nok med dette, og vi kom bakpå fra start. En rekke tekniske feil og skuddbom gjorde at frustrasjonen fikk bre seg i hele laget.

Taktikken legges av Randesund-trener Sverre Bleie. Foto: Linnea Bjørke

Motstanderen hadde derimot forberedt seg godt mot vårt offensive forsvar og fortjener ros for et godt taktisk opplegg. Vi lå under 14-9 til pause og begynte å knipe litt innpå i 2. omgang. Tre mål bak var vi på det nærmeste, men vi klarte aldri å spille opp mot vårt beste i denne kampen, og Tyristubben vant 26-20. Skuffelsen var stor blant våre jenter etter kampen. Først og fremst over egen prestasjon og at svært lite fungerte som vi ønsket. Vår beste spiller i denne kampen var vår playmaker Sofie Hadland. Hun noterte seg for fem fine spillemål.

Nå som skuffelsen over det siste tapet har lagt seg, står vi igjen med stolthet over å ha tatt ytterligere to poeng i Bringserien. Tre seire på fire kamper er litt av en prestasjon. Det vi leverer på banen varierer voldsomt, men det gjør det hos de fleste lag. Korona-spøkelset er der hele tiden, og vi må bare leve med at vi ikke vet hvilke spillere vi kan stille med i neste kamp. Det er likt for alle, spørsmålet er hvem som takler det best utover i sesongen.

Nå er det en snau måned til neste runde. Da skal vi prøve å få luket bort småskader og forberede oss godt på nye tøffe kamper. I skrivende stund ligger vi på delt andreplass i pulja vår, av totalt ni lag. Det er vi skikkelig stolt av!