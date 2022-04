KRISTIANSAND: I solskinnet på Kongsgårdbanen ble det aldri spennende lørdag formiddag. Grunnen til det var ikke bare fordi Vindbjart var sterkt reduserte og stilte med et relativt uerfarent mannskap, men også fordi guttene fra Kongsgård spilte en meget god fotballkamp.

Donn tok ledelsen etter kun 4 minutter ved Stian Ingebrethsen, og så seg etter det aldri tilbake. Mathias Voll setter baller i mål 5 minutter senere og Ingebrethsen øker til 3–0 for vertene når 20 minutter er passert. På stillingen 3–0 og halvtimen spilt får bortelaget straffe etter at dommeren mener å ha sett en holding i feltet.

Straffemiss

Bortelagets straffeeksekutør bommer dessverre for venndølene, og setter ballen i stolpen. Og i stedet for redusering for de rødkledde går Donn i angrep nesten umiddelbart, og Brian Jensen scorer sitt første for dagen, og omgangens siste. Lagene går til pause med 4–0 til de blåhvite.

Til tross for en solid ledelse er både Donns trenerteam og hjemmesupporterne opptatt av at det kunne vært scoret enda flere mål, om man hadde tatt bedre vare på alle sjansene som ble skapt. Assistenttrener Bernt Aker Støvland var fornøyd med omgangen totalt sett, men savnet litt mer presisjon i siste tredel.

– Vi kunne lett hatt flere mål, men vi kan jo ikke klage all verdens på dette heller, smilte han da lagene gikk i garderoben.

Fortsatte festen

Etter hvilen tok hjemmelaget opp tråden fra første omgang, og Mathias Voll scorer først 5–0 målet etter fem minutters spill, og legger på til 6–0 syv minutter senere. Etter ytterligere ti minutter får Donn straffe etter en felling av Ola Stangeland, og hjemmelagets kaptein Stian Ingebrethsen er kald som en snømann, og setter ballen i mål for 3. gang – og stillingen er 7–0.

Det var flere som kunne scoret både et og to mål lørdag, blant dem Alejandro Sørum. Den kjappe unggutten hadde flere imponerende dribleraid rundt på høyrekanten, før han skar inn i boks. Men uselvisk nok valgte han flere ganger å sende ballen videre i stedet for å avslutte selv. Brian Jensen scorer sitt andre i det 71. minutt, og går av banen rett etterpå med to mål og to målgivende pasninger på samvittigheten.

Gode innbyttere

Inn for Jensen kommer Sander Opromchop. Den tidligere Staal Jørpeland-spilleren har slitt litt med en skade den siste tida, i likhet med størsteparten av dagens innbytterbenk. Sammen med Opromchop kom Bork Lee, Tarald Hagalid, Mats Thomassen og Adrian Hjelvik inn i andre omgang, og gjorde sine saker på en meget god måte.

I tillegg tok Ulrik Aarvåg plass mellom stengene rett før det var gått 60 minutter, og fikk i likhet med Abdo Salem med seg en smultring fra den 3. serierunden. Og selv om begge keepere tettet igjen helt bakerst må det også nevnes at fireren foran dem igjen leverte en solid kamp – Alejandro Sørum, Ola Stangeland, Elias Helland og Sigve Berge gjorde det veldig vanskelig for Vindbjarts angripere.

Kampen ender til slutt 9–0 etter mål av Andreas Sersland i det 79. minutt. Evighetsmaskinen Anel Valjevcic og evigunge Marius Tronstad leverte sammen med Elias Dahlberg viktige bidrag offensivt så vel som defensivt.

Mathias H. Voll ble kåret til lørdagens Donn-spiller. Foto: Simen Aleksander Prag

Mange glade donnere

Etter kampen var det mange glade donnere på Kongsgård, en av dem den tidligere Donn-målvakt Kevin Christensen som overvar kampen fra «VIP-tribunen» sammen med blant annet Mads Myhrstad og Kent Sellæg.

«VIP-tribunen», med Kevin Christensen som nummer to fra venstre. Foto: Simen Aleksander Prag

– Gøy å være tilbake og se gutta varte opp med festfotball i finværet. Jeg føler meg alltid hjemme her på Kongsgård, sa den nåværende Oppsal IL-målvakten. En annen fornøyd herre var hovedtrener Rolf-Martin Skonhoft:

– Vi gjør en meget godt gjennomført kamp. Gutta har fokus på prestasjon, og maler på i fulle 90 minutter. Herlig å se at vi holder trykket oppe når hele troppen benyttes slik som i dag. Vi tar flere steg i riktig retning fra Våg-kampen, selv om motstanderen i dag er svakere. Jeg er veldig fornøyd med gutta mine.

Tommel opp fra hovedtrener Rolf-Martin Skonhoft. Foto: Simen Aleksander Prag

Det var fra start til slutt en fair spilt kamp uten stygge taklinger eller høyt aggresjonsnivå, og det er rimelig å tro at dommertrioen hadde en ok dag på jobb og virket å ha full kontroll på oppgjøret. Begge lag nyter nå godt av en lengre pause fra kamp, sammen med resten av divisjonen, noe som kommer godt med for to leire som har fått kjenne både på skader og sykdom den siste tida.

Kampfakta:

4´ MÅL: Stian Ingebrethsen

9´ MÅL: Mathias H. Voll

22´ MÅL: S. Ingebrethsen

31´ GULT KORT: Ola Stangeland (Donn)

34´MÅL: Brian Jensen

50´ MÅL: Mathias H. Voll

57´ MÅL: Mathias H. Voll

68´ MÅL: S. Ingebrethsen (Straffe)

70´ GULT KORT: Martin Heisel (VFK2)

71´ GULT KORT: Joachim T. Johansen (VFK2)

71` MÅL: Brian Jensen

79´ MÅL: Andreas Sersland

FK Donn: Abdo Salem, Ola Stangeland, Elias Ø. Helland, Sigve E. Berge, Elias Dahlberg, Anel Valjevcic, Marius Tronstad, Mathias H. Voll, Brian Jensen, Stian Ingebrethsen. Benyttede reserver: Ulrik Aarvåg, Andreas Sersland, Tarald Hagalid, Sander Opromchop, Adrian G. Hjelvik, Mats Thomassen, Bork Lee.

Vindbjart 2: Dennis Lindekleiv – Joachim T. Johansen, Marius Fjellet, Bjørn, Martin Rimereit, Martin Gardiner, Martin Niklas E. Svenson, Martin Heisel, Emil Lie, Simon Anders A. Aune, Øyvind L. Gausdal, Kawsu Jabai. Reserver: Sindre A. Honnemyr, Fredrik Bakken, Daniel Strømme

