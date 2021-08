Tjomsland tapetserte pallen i storløpskvalifiseringene 

OSLO: Ni av Øystein Tjomslands 28 finalehåp til de pengestinne Klasseløpene luftet seg under de første kvalifiseringsløpene på Bjerke travbane onsdag kveld. Over tre dager skal forsøkene til Kriterie- og Derby-løpene for de tre og fire år gamle travhestene, juniorene, avgjøres på den 1000 meter lange travovalen i hovedstaden.

Den sørlandske topptreneren leverte varene allerede under første dag da han kvalifiserte åtte av sine ni stallhester til finaleløpene. Nordsjø Anna vant sitt kvalifiseringsheat til Hoppekriteriet i et løp hvor Tjomsland la beslag på samtlige pallplasseringer med sine hester. Ett år eldre Malifika sto for den raskeste vinnertiden i kvalifiseringsløpene da hun vant sitt forsøk til Hoppederby på sterke 1.27,7a/2100 meter.

– Det blir noen utrolig spennende finaleløp! Nivået er svært høyt i disse årgangene, men jeg er veldig tilfreds med at mine hester har tatt storløpene i Sverige tidligere i sommer på en så god måte, understreket Tjomsland etter at seieren med Malifika var sikret.

Finaleløpene kjøres på Bjerke travbane lørdag 11. og søndag 12. september.