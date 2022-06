Med det passerte sørlandstreneren allerede to millioner kroner innkjørt i premiepenger i Sverige i 2022.

Det ser ut til å bli en lukrativ utflukt til den andre siden av grensen for Øystein Tjomsland denne uka. En todagersturné til Sverige ble innledet med to kuskeseire på Bergsåker torsdag kveld.

Juniorene Ros Borken og Uberg Amor sikret seg hver sin triumf og sendte inntjeningen på svensk jord opp i over to millioner kroner så langt denne sesongen for den sørlandske stortreneren. Førstnevnte har funnet et ekstra gir etter at Tjomsland endret skoningen, og rekordsenket seg til sterke 1.25,9a/2140 meter i sitt seiersløp.

Øystein Tjomsland og Uberg Amor. Foto: hesteguiden.com

Uberg Amor imponerte i sitt debutløp sist og fulgte opp den lovende innledningen på karrieren med å vinne på den strålende tida 1.28,6/1640 meter da han vant Svensk Travsports Unghästserie. Totalt løp Tjomslands hester inn over 100.000 kroner på Bergsåker denne kvelden, og har nå sikret seg 2.040.000 kroner på svensk mark allerede når vi skriver starten av juni – før den virkelige storløpssesongen tar til.

Allerede fredag kan den gulkledde sørlendingen sikre seg ytterligere triumfer da han har fire stallhester til start på Dannero, tre av disse kusker han selv.