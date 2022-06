I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Dette mesterskapet har jeg trent veldig målrettet mot i over to år. For fire år siden skrev jeg opp de langsiktige målene mine, og VM-medalje i 2022 sto som hovedmål.

Tok opp ekstra boliglån

Jeg tok faktisk opp ekstra boliglån i starten av pandemien for å kjøpe inn treningsutstyret jeg trengte for å utøve idretten min.

Planen er alltid å forbedre de små tingene i hverdagen som gjør at jeg kan yte bedre på trening. Jeg har spist bedre, hvilt bedre og kuttet ut ting som forårsaker unødvendig stress.

Jeg har sagt opp flere verv og ansvarsområder for å fokusere fullt ut på det å være idrettsutøver. Fordi at idretten min ikke fører til noen økonomisk gevinst så har jeg jobbet 100 prosent i jobben min som miljøterapeut i Kirkens Bymisjon. Dette stortrives jeg med, og jeg kan uansett ikke trene hele døgnet.

Jeg jobber 100 prosent i tillegg satsingen på styrkeløft, ettersom idretten ikke gir noen økonomisk gevinst. Men jeg stortrives uansett. Foto: Loyd G. Færøvik

Sikret flere norgesrekorder

Jeg var utrolig nervøs, og det pleier å være et bra tegn. Jeg veide inn etter å ha kuttet mer vekt enn jeg pleier. Det var en del av planen å veie mer enn vanlig under hele treningsperioden og kutte 5–6 kg det siste døgnet (noe som ikke er så mye for meg som veier 125–127 kg og løfter i klasse -120kg).

Jeg startet på 292,5 kg i knebøy, noe som føltes ganske greit. Vi økte til 302,5 kg i andre løft. Etter dette løftet så økte vi til hele 312,5kg. Noe som ville gi hele 7 kg personlig rekord og norgesrekord i øvelsen.

Etter en lang og stressende reise var vi på plass i Sun City i Sør-Afrika. Foto: Loyd G. Færøvik

Jeg gikk ut med kroppen full av selvtillit. Dette løftet skulle jeg ha. Det var kjempeviktig i sammendraget for å få en god plassering. Det gikk, men jeg måtte ta i absolutt alt jeg hadde. Jeg kunne nok ikke løftet en halv kilo mer den dagen. Rett og slett perfekt beregnet. Knebøy er min svakeste øvelse og jeg var nok nummer 10 sammenlagt etter knebøy.

I benkpress åpnet jeg på 210 kg, noe som er det tyngste jeg noen gang har åpnet på. Det gikk fint. Vi økte til 217,5kg, det var 1 kg personlig rekord og norgesrekord dette også. 220 kg ble for tungt i siste forsøk. Etter benkpress var jeg på sjetteplass totalt i sammendraget.

Vi var svært fornøyde etter VM. Her er jeg sammen med landslagstrener Lars Samnøy (t.v.) og Loyd G. Færøvik. Foto: Loyd G. Færøvik

Som å løfte en kartong med melk

Planen for markløft, som er min sterkeste øvelse, var å klatre så mange plasseringer som overhodet mulig. Vi åpnet lett med 310 kg. Det føltes som å løfte en kartong med melk. Absolutt ingen motstand. Vi økte deretter til 337,5 kg i løft nummer to. Dette var også lett.

Når jeg kom bak etter løftet forsøkte en av trenerne mine å presentere flere forskjellige alternativer for mulige plasseringer. Jeg bad de om å drite i å spørre meg. «Last på det jeg trenger for medalje», sa jeg veldig tydelig.

Plutselig var det min tur. Jeg var ikke litt bekymret engang. Jeg visste at dette løftet kom jeg til å klare. Aldri har jeg vært sikrere i forkant av noen løft. Hele 360 kg var lastet på stangen. 5 kg mer enn tidligere personlig rekord i vektklassen og hele 28 kg norgesrekord totalt. Løftet var lett! Det føltes som jeg kunne løfte mye mer.

Jeg hadde nå løftet hele 890 kg på tre løft. Dette ga meg foreløpig tredjeplass, og kun én mann sto igjen og kunne forsøke å presse meg ned fra pallen. Dette var en meget sterk kanadisk løfter som er innehaver av verdensrekorden i markløft. Men fordi jeg løftet så bra totalt måtte han laste 390 kg i markløft for å slå meg. Han gjorde et hederlig forsøk, men var sjanseløs.

Det ble to VM-medaljer i Sør-Afrika. En sølvmedalje i markløft, og bronsemedalje sammenlagt. Den siste medaljen fikk man for å delta i VM. Foto: Loyd G. Færøvik

Ganske utrolig

Det førte til at jeg nå kan kalle meg tredje sterkest i verden i min klasse i styrkeløft. Det er ganske utrolig. En tredjeplass totalt var en stor seier for meg. Min tidligere beste plassering totalt i et VM var sjetteplass. Jeg fikk også med meg en fin sølvmedalje i markløft.

Denne helga tok jeg bronsemedalje i VM. Om to år er målet å bli verdensmester. Foto: Loyd G. Færøvik

Nå skal jeg bli far til to jenter i løpet av kort tid. Så hovedmålet blir å være verdens beste far for de og verdens beste mann til min kjære Susanne. Vi flytter sørover til Lyngdal i september. Så vi går en travel tid i møte.

Samtidig så har jeg ambisjoner om VM-gull innen to år. Det skal absolutt være mulig.