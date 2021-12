KRISTIANSAND: Etter en god søknadsprosess, med profesjonell hjelp fra Personalhuset, har styret i Kristiansands Cykleklubb ansatt Anstein som ny daglig leder i klubben.

– Vi mener vi har funnet en svært god erstatter i Anstein, og har stor tro på at han i samarbeid med styret og klubbens mange grupper, kan føre klubben videre i en god retning, sier styreleder Helle Geheb.

Påtroppende leder Anstein Mykland sier selv:

– Jeg gleder meg til å være med å utvikle KCK videre i tråd med det utrolig gode arbeidet som er gjort her over mange år. Dere er en spydspiss på toppidrett og sykkelglede i regionen. Det er med stor respekt jeg går til oppgaven og jeg gleder meg til å bli kjent dere og aktiviteten som gjøres.

Anstein kommer fra Øvrebø og bor Gimlekollen sammen med kona og to barn på åtte og ti år. Han har idrettsutdanning fra NTNU. Han var profesjonell skiskytter i perioden 2000–2005 med tiendeplass fra et verdenscupstevne i 2004. I fire år var han trener for det norske juniorlandslag i skiskyting. Han var løypesjef for Holmenkollen-VM i 2016. Og han har jobbet som idrettslærer, prosjektleder Bortelid og jobbkonsulent. Han liker å sykle både landevei og på sti.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen i klubben!

PS! Avtroppende daglig leder Jan Fredrik Stiansen skal i 2022 begynne i full jobb i Luftforsvaret på Kjevik, men vil fortsatt være en del av sykkelmiljøet.