Til tross for lang pause fra løpsbanen, var Øystein Tjomsland-trente Like A Mack ustoppelig under V75-omgangen på Forus Travbane i Stavanger lørdag ettermiddag.

STAVANGER: De fysiske lovene tilsier svært ofte at toppidrettsutøvere, to- som firebeinte, trenger å konkurrere for å finne toppformen. Lørdag viste Øystein Tjomslands fire år gamle varmblodsvallak Like A Mack at det likevel finnes unntak fra reglene. Hesten hadde nemlig ikke startet på et halvt år da han travet opp bak startbilens vinger i V75-2.

Sammen med kusk Tom Erik Solberg var sørlandshesten å finne i tet på den første langsiden etter et offensivt taktisk opplegg. Vurderingen fra Solberg skulle vise seg å være god, for da oppløpet kom til syne benyttet Like A Mack sin posisjon til å holde konkurrentene sikkert fra livet. Gleden var stor for familien til seierskusken; det er nemlig Solbergs samboer Toril Clemensen som leier hesten og kunne innkassere seierssjekken på 40. 000 kroner.

Oppladningen kunne ikke vært bedre for Øystein Tjomsland. En slik formbeskjed på stallen lover godt for kommende helgs pengestinne klasseløpsfinaler på Bjerke Travbane i Oslo.

Vinnertiden på Like A Mack ble 1.15,8a/2040 meter.