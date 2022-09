Det er alltid en utsøkt fornøyelse å ta seg rundt i løypenettet rundt Kjellandsheia, i velholdte traseer og meget variert terreng. Når vi også fikk de mest perfekte vær- og løypeforhold, var alt helt topp.

I starten går løypa fra skogsterreng opp til et fjell­parti 60 moh., før den tar seg ned igjen mot vending, og returnerer på østsida av Kjellandsvannet, med masse småkupert terreng og nydelig utsikt over vannet. Men det kan ikke stikkes under en stol at dette er meget harde løyper, især for dem som har ambisjoner om å løpe og konkurrere hele strekket.

Karusellsjef John Humborstad ble oppmuntret av at vi greit passerte 500 deltakere. Foreløpig telling viser et deltak­ertall på 528, fordelt på 203 jenter og 325 gutter.

Den uvanlig skjeve kjønnsfordelingen skyldtes at løypesjef Ole Johan Bueklev hadde utfordret over 70 gutter fra Søgne fotball til å delta.

Beste tider uansett alder fikk følgende løpere:

I vanlig løype ble det hos jentene sterk seier til Camilla Kjelleberg Netland (24:37), foran Anine Kallhovd (27:10), Turid Kallhovd (30:42), Caroline Berge (32:56) og Randi Tobiassen (33:07).

Hos guttene måtte vi først luke ut fantomtidene fra et par luringer, som ville ha gitt Jakob Ingebrigtsen sterk konkurranse.

Av de gjenværende gikk topp-plassene suverent til hhv. sønn og far Klungland, med Truls (21:31) først, ganske tett foran Tormod (21:41), fulgt av Nils Martin Otterdal Nilsen (23:08), Raymond Moy (23:26) og David Oma (23:28).

Fra starten av milsluken Foto: Sverre Larsen

På milslukeren ble det jenteseier til Malene Kleiven (62:57), foran Inger Britt Bakstad (63:58) og Charlotte B. Pedersen (66:09).

Hos guttene ble det suveren seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (45:56), foran Jakob Øen Strand (53:55) og Lars Klemet Jakobsson (55:53).

Se bildeserie:

Edgard Ellefsen Foto: Sverre Larsen

Ragnhild Auestad Ellseth Foto: Sverre Larsen

Petter Sannerud Foto: Sverre Larsen

Jørgen Solli Strøm-Olsen Foto: Sverre Larsen

Gunnar Lauvsland Foto: Sverre Larsen

Preben Klungland Foto: Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (4,7 km) K10-19

1 Josefine Bergqvist Søgne fotball 37:23

K15-19

1 Camilla Kjelleberg Netland Egen bedrift 24:37

2 Sara Bjellås Søgne ski 34:15

3 Hani Razavi Søgne fotball 37:24

– Christina Trelsgård Agder Energi Fullført

– Maria Trelsgård Agder Energi Fullført

K20-24

– Arbnore Gashi Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Helle Langeland Student Fullført

– Mia Bueklev Repstad Fullført

K25-29

1 Anine Kallhovd Sparebanken Sør 27:10

2 Caroline Berge Phonero 32:56

3 Renate Mølland Gumpen Gruppen 39:13

– Hilde Messel Aas Egen bedrift Fullført

– Kristina Landelius Multi Regnskap Fullført

– Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

– Tonje Aanensen Egen bedrift Fullført

K30-34

1 Mariell Vegusdal KPMG Sørlandet 36:15

2 Anette Berge Log Sørlandet Sykehus 42:40

2 Maria Haven Sørlandet Sykehus 42:40

– Cecilie Bueklev Hjort Repstad Fullført

– Elise Sollie Egen bedrift Fullført

– Marie Bue Kr.sand Politi Fullført

– Therese Amili Nikkelverket Fullført

K35-39

1 Rose-Linn Hanssen Tangen vgs. 36:15

2 Line Maria Slettebøe Fædrelandsvennen 36:28

3 Cathrine Langenes Søgne fotball 64:34

– Caroline Andersen Phonero Fullført

– Hege Greibesland Fredheim Kr.sand kommune Fullført

– Henriette Honnemyr Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Kathrine Holst Kr.sand kommune Fullført

– Siv Egeland-Eriksen Kr.sand kommune Fullført

– Tove Tharaldsen Repstad Fullført

– Tove Thoner Hauge Unifon Fullført

K40-44

1 Randi Tobiassen Kr.sand kommune 33:07

2 Gro Elise Prestvold Repstad 35:06

3 Nina Alfredsen Søgne fotball 54:08

– Cecilie Lorentsen Odland Sørlandet Sykehus Fullført

– Hildegunn Skage Teinum NorgesEnergi Fullført

– Kine Mellemberg Cameron Sense Fullført

– Lena Louise Vennesland Sørlandet Sykehus Fullført

– Mari Melsom Kristensen Kr.sand Løpeklubb Fullført

– Solveig Hugdahl Varodd/A3-Ressurs Fullført

K45-49

1 Ida Helene Nilsen Søgne ski 34:16

– Åshild Skofteland Agder fylkeskommune Fullført

– Cathrine Jacobsen Kr.sand kommune Fullført

– Heidi Elisabeth Haugland Team Mosjon Fullført

– Hilde Furuborg Kr.sand kommune Fullført

– Linda Bomann Egen bedrift Fullført

– Lise H. Wagtskjold Elkem Fiskaa Fullført

– Marianne Scheie Humborstad Statbil Fullført

– Marianne Skeie Posten Fullført

– Nina Bakke Repstad Fullført

– Renathe Henriksen Egen bedrift Fullført

– Tone Linnebo Trelsgård Kr.sand kommune Fullført

K50-54

– Andrea Carola Andersen Color Line Fullført

– Anne Grethe Ellingsen Berry Packaging Norway Fullført

– Åslaug Grøvlen Elkem Fiskaa Fullført

– Birte Eiersland Egen bedrift Fullført

– Brita Hansen Kr.sand Politi Fullført

– Cathrin Alvær Nesland Color Line Fullført

– Hanne Christin Hermansen Egen bedrift Fullført

– Hege Hartvigsen Agder Energi Fullført

– Hege Saatvedt Egen bedrift Fullført

– Marit Gausdal Egen bedrift Fullført

– Mona Kristensen Agder fylkeskommune Fullført

– Ragnhild Auestad Ellseth Nordea Fullført

– Vibeke Bueklev Repstad Fullført

– Wenche Solheim Statbil Fullført

K55-59

1 Turid Kallhovd Egen bedrift 30:42

– Annett Theiss Søgaard Kruse Smith Fullført

– Anny Hermansen Kr.sand kommune Fullført

– Aud Repstad Nordea Fullført

– Bjørg Kari Haugland Nikkelverket Fullført

– Christin Fast Andersen Maritime Protection Fullført

– Ellen Ekse Bertel O. Steen Agder Fullført

– Guri Sæterlid Team Mosjon Fullført

– Jane Lolholm Eidså Sørlandet Sykehus Fullført

– Karen Adine Nevland Cameron Sense Fullført

– Karianne Øen Posten Fullført

– Kristin Eidem Pedersen Arbeidstilsynet Fullført

– Margareth Wathne Posten Fullført

– Mona Johannessen Sørlandet Sykehus Fullført

– Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

– Reidun Wigemyr Egen bedrift Fullført

– Tove Randi Ruud Multi Regnskap Fullført

– Unni Brekka Ugland Kr.sand kommune Fullført

K60-64

1 Anne Lill Gullsmedmoen Egen bedrift 38:33

2 Reidun Klungland Cameron Sense 39:44

3 Toril Benjaminsen Egen bedrift 46:56

– Anne Gro Tengesdal NAV Agder Fullført

– Anne Marie Tjessem Team Mosjon Fullført

– Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– Berit Stavnheim Pedersen Egen bedrift Fullført

– Brita Nordby Johnsen Team Mosjon Fullført

– Britt Hilde Hattrem Radisson Blu Caledonien Fullført

– Dorte Kvist Sørlandet Sykehus Fullført

– Elin Pedersen Kr.sand kommune Fullført

– Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

– Inger Olsen Egen bedrift Fullført

– Janne Hagen Vang Statbil Fullført

– Kari Bergstad Tredal Nordic Door Fullført

– Karin Løining Dynestøl Kruse Smith Fullført

– Laila Fjellheim OneCo Fullført

– Mona Rosseland NOV Fullført

– Rita Hægeland Egen bedrift Fullført

– Siri Bue Trædal Kr.sand kommune Fullført

– Solfrid Viste Egen bedrift Fullført

– Tone Mosberg Norgesplaster Fullført

– Torhild Henriksen Egen bedrift Fullført

– Toril Sæstad Egen bedrift Fullført

– Vera Ringdal Folkvord Kr.sand Politi Fullført

– Wenche Mykland Trucknor Kr.sand Fullført

– Wenche Ulland Egen bedrift Fullført

K65-69

1 Sølvi Noraas Sørlandet Sykehus 52:36

– Ann Helen Fossnes Tverrli Kr.sand kommune Fullført

– Anni Lunden Egen bedrift Fullført

– Arnhild Trygsland NAV Agder Fullført

– Åse Holthe Agder fylkeskommune Fullført

– Astri Ruud Schenker Fullført

– Astrid Geelmuyden SiA Fullført

– Berit Hofvander Multi Regnskap Fullført

– Eli Ose Egen bedrift Fullført

– Elin R. Langøy Ilebekk Sørlandet Sykehus Fullført

– Ellen Britt Engelstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus Fullført

– Ingunn Borøy OSM Offshore Fullført

– Karin Thorsen Egen bedrift Fullført

– Klara Sløgedal Statbil Fullført

– Liv Turid Blesvik Egen bedrift Fullført

– Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

– May Britt Aasgaard Sørlandet Sykehus Fullført

– Møyfrid Sandvik Egen bedrift Fullført

– Reidun Fidje Egen bedrift Fullført

– Sigrun Fossheim Sørlandet Sykehus Fullført

– Torunn Meyer Bristøl Egen bedrift Fullført

– Tove Haraldstad Egen bedrift Fullført

– Vigdis Isaksen Egen bedrift Fullført

K70-74

– Aase Kiledal Statbil Fullført

– Alfrid Hånes Kr.sand kommune Fullført

– Anne Grete Le Page Egen bedrift Fullført

– Anne Karin Beurling Egen bedrift Fullført

– Arny Danielsen Kr.sand kommune Fullført

– Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

– Bjørg Mæsel Sørlandet Sykehus Fullført

– Eldri Kirkesola Arbeidstilsynet Fullført

– Eli Sandbakken Oftedal Norconsult Fullført

– Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

– Ellen Knutsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Grete Johansen Egen bedrift Fullført

– Gro Skogen Kr.sand kommune Fullført

– Hildur Håverstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Marie Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– Kirsten Salthaug Egen bedrift Fullført

– Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

– Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

– Magnhild Iglebæk Statbil Fullført

– Randi Strøm-Olsen Sparebanken Sør Fullført

– Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

– Reidun Rosander Tønnesen NAV Agder Fullført

– Wenche Graaner Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

– Anne Byremo Egen bedrift Fullført

– Anne Grethe Andersen Kr.sand kommune Fullført

– Anne Marie Sandø Kr.sand kommune Fullført

– Anne Turid Andersen Egen bedrift Fullført

– Åse Reinertsen Egen bedrift Fullført

– Aslaug Wandsvik Optimera Fullført

– Bjørg Reidun Roland UiA Fullført

– Eldbjørg Larsen Oceaneering Rotator Fullført

– Jorun Roald Egen bedrift Fullført

– Karen Marie Lied Kr.sand kommune Fullført

– Liv Jorun Askland Kr.sand kommune Fullført

– Marit Grindheim Statbil Fullført

– Randi Mellingsæter Dagfin Skaar Fullført

– Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

– Magnhild Svaland Vetrhus Kr.sand kommune Fullført

K85-89

– Gudveig Jørundland Egen bedrift Fullført

NB! I flokken av gutter fra Søgne fotball hadde vi ved en feil 2 deltakere på hvert av følgende 6 startnumre:

7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7898

Det er derfor tilfeldig hvem av disse 12 som har fått sin korrekte tid.

Ellers har alle som vi manglet fødselsår på blitt plassert i klassen M10-19. Så kanskje kan der også være noen voksne blant disse.

M10-14

– Adrian Valenzuela Oma Egen bedrift 27:14

– Bendik Nilsen Søgne fotball 33:35

– Benjamin Eikevoll Vigebo Søgne fotball 64:32

– Benjamin Engebu Søgne fotball 45:44

– Christian Andersen Lloyd Søgne fotball 37:52

– Elias Apland Søgne fotball 50:50

– Emil Borg Askildsen Søgne fotball 37:54

– Emil Hartmann Søgne fotball 33:45

– Erik Elias Fiskvik LSK 30:52

– Herman Sørensen Søgne fotball 66:29

– Jacob Kristensen Søgne fotball Fullført

– Jonas Hartmann Søgne fotball 41:23

– Lars Marius Engenes Søgne fotball 37:50

– Lasse Meland Hallandvik Gjesteklasse 31:11

– Matheo Klippenberg Søgne fotball Fullført

– Matteus Høivik Enge Egen bedrift 28:53

– Stian Alfredsen Søgne fotball Fullført

– Tellef Eilertsen Torgersen Egen bedrift Fullført

– Theodor Severinsen Søgne fotball 37:53

– Tobias Bø Holmen Søgne fotball 31:14

M10-19

1 Lennart Aamodt Søgne fotball 24:18

2 Vegard Wiig Fjeld Søgne fotball 24:28

3 Joachim Stubstad Søgne fotball 24:39

4 Samuel Lavik Søgne fotball 24:46

5 Jakob Netland Søgne fotball 29:09

6 Jesper Jakobsen Søgne fotball 29:36

7 Steinar Novak Søgne fotball 29:46

8 Vetle Try Søgne fotball 30:16

9 Bastian Lien Søgne fotball 31:13

9 Tov Borgen Snapardu Søgne fotball 31:13

11 Elias Atkinson Søgne fotball 31:26

12 William Kvamme Søgne fotball 31:29

13 Anton Nygård Søgne fotball 31:35

14 Caspian Olsen Homme Søgne fotball 32:08

14 Sindre Tjørhom Søgne fotball 32:08

16 Adrian Pedersen Søgne fotball 32:46

16 Morten Leithe Abrahamsen Søgne fotball 32:46

18 Erik Andreas Karlsen Risan Søgne fotball 35:46

19 Jonathan Sommer Waarli Søgne fotball 35:57

20 Eirik Heddeland Karlsen Søgne fotball 37:29

21 Szymon Sawicki Søgne fotball 37:51

22 Aram Almad Søgne fotball 37:57

23 Ameer Søgne fotball 39:50

24 Sverre Moy Holmesland Søgne fotball 40:36

25 Bendik Gundersen Søgne fotball 41:00

26 Tobias Åsen Søgne fotball 41:05

27 Tobias Gundersen Søgne fotball 41:13

28 Kristian Nilsen Søgne fotball 41:17

29 Ole André Hartmann Søgne fotball 41:27

30 Basteg Berkowski Søgne fotball 42:18

31 Jonas Skadal Søgne fotball 45:12

32 Muhammad Moeed Naumann Søgne fotball 45:26

33 Elias Tofteberg Søgne fotball 45:27

34 Stig Nordlien Søgne fotball 47:43

35 Pelle Nymo Søgne fotball 48:31

36 Waheed Almad Søgne fotball 48:46

37 Joakim Frigstad Søgne fotball 51:42

38 Adrian Andersen Søgne fotball 51:43

39 André Alexander Holtskog Søgne fotball 59:01

40 Lukas Pettersen Søgne fotball 59:05

41 Emilian Benjaminsen Søgne fotball 66:52

– Milia Ekberg Bringedal Søgne fotball Fullført

– Reidar Johansen Søgne fotball Fullført

– Sondre Enorsen Søgne fotball Fullført

– Tobias Severinsen Søgne fotball Fullført

– Wasim Amarh-Issa Søgne fotball Fullført

M15-19

– Daniel Loka Skoleelev Fullført

– Jarl Adrian Brynhildsvold Søgne fotball Fullført

M20-24

1 Truls Klungland Hennig-Olsen Is 21:31

2 Oscar Tønnesland Søgne fotball 27:02

3 Mathias Borø Søgne fotball 27:15

4 Elias Kjøstvedt Søgne fotball 30:30

5 Ulrik Stubstad Søgne fotball 30:43

6 Georg Karlsen Søgne fotball 30:48

– Aleksander Austvik Repstad Fullført

– Knut Ragnar Aamdal Varodd/A3-Ressurs Fullført

M25-29

– Simen Lunde Olsen Student Fullført

– Trygve Lorentsen Phonero Fullført

M30-34

1 David Oma Elkem Fiskaa 23:28

2 Mathias Olsen Repstad 31:59

3 Henrik Feste Egen bedrift 35:46

4 Ole André Sødal NOV 39:59

– Daniel Reinhartsen Nikkelverket Fullført

– Pål Eid Skram Repstad Fullført

M35-39

1 Trygve Hjort Repstad 24:50

2 Jostein Berge Log KPMG Sørlandet 30:34

3 Morten Daland Søgne fotball 30:49

4 Jan Erik Paulsen Nikkelverket 35:48

4 Kjetil Haugland Bouvet Norge 35:48

6 Lars Wensell Hamre Phonero 36:34

7 Christian Heggland NOV 39:59

8 Allan Tambini Finnestad Blink trafikkskole 60:00

– Atle Aasgaard Rambøll Norge Fullført

– Hans Erik Fiskvik Egen bedrift Fullført

– Henrik Gravdahl Egen bedrift Fullført

– Kristian Jortveit Nikkelverket Fullført

M40-44

1 Raymond Moy Nikkelverket 23:26

2 Morten André Solberg Rødland KSI/GSI 30:15

3 Thomas Dønnestad Repstad 34:32

– Christian Jimenez Perez Meny Christiansand Fullført

– Kjell Erik Kristiansen Varodd/A3-Ressurs Fullført

M45-49

1 Torjus Åkre Nikkelverket 32:03

2 Lars Jørgen Peterson Kr.sand kommune 35:16

3 Bjørn-Erik Enge Kr.sand kommune 36:48

– Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

– Bjørn Stephansen Repstad Fullført

– Dag Øystein Johansen Phonero Fullført

– Jon Erik Groos Phonero Fullført

– Morten Bomann Vest-Agder museet Fullført

– Morten Teinum Phonero Fullført

M50-54

1 Tormod Klungland Per Klungland 21:41

2 Nils Martin Otterdal Nilsen Søgne ski 23:08

3 Arvid Fredriksen Egen bedrift 24:06

4 Morten Snaprud Søgne fotball 26:46

5 Håvard Flå Egen bedrift 26:54

6 Gunnar Mollestad Egen bedrift 29:57

7 Jostein Kristiansen Cameron Sense 34:40

8 Alfredo Seljås UiA 38:15

– Bjørnar Svendsen Berry Packaging Norway Fullført

– Dan Berntsen Nikkelverket Fullført

– Espen Øen NAV Agder Fullført

– Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe Fullført

– Jens Petter Kittelsen Phonero Fullført

– Morten Hansen HMH Fullført

– Ole Kristian Lauvland Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Rune Nilsen Hydro Vigeland Fullført

– Steinar Bergan Nikkelverket Fullført

– Steinar Justnes Huntonit Fullført

– Sverre Larsen Team Mosjon Fullført

M55-59

1 Sigvald Aamodt OneCo 27:01

2 Tore Syrtveit Syrtveit Dental 28:17

3 Harald Ulstein Nordea 33:27

4 Jon Olav Upsal VA Vegvesen 38:20

5 Sigmund Brekka Team Mosjon 43:00

– Alf Gunnar Ulleberg Elcom Sør Fullført

– Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

– Asbjørn Geir Johannesen Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Bjørge Benestad Tollvesenet Fullført

– Eilef Stalleland Hellvik Hus Søgne Fullført

– Gøran Sandstrøm Egen bedrift Fullført

– Guttorm Tenold Radisson Blu Caledonien Fullført

– Helge Woxeng Nygård Norgesplaster Fullført

– Jørgen Kilen Norgesplaster Fullført

– Oddvar Borgersen Cameron Sense Fullført

– Øystein A. Kvåse KPMG Sørlandet Fullført

– Per Ole Lie Lavre Egen bedrift Fullført

– Roar Hermansen Multi Regnskap Fullført

– Rolf Stig Prestvold Repstad Fullført

– Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

– Svein-Olav Nordihus OneCo Fullført

– Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

– Thor Magne Stifoss Huntonit Fullført

– Tor Bergan Nikkelverket Fullført

– Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

– Vigleik Bjørheim Sørlandet Sykehus Fullført

M60-64

1 Lasse Johnsen Adv.f. Myhre & Johnsen 28:21

2 Halvar Bjerland Egen bedrift 31:40

3 Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus 32:02

4 Jon Steinar Viervang Sparebanken Sør 32:05

5 Pål Alfred Larsen Statbil 34:31

6 Arvid Haaverstad Egen bedrift 35:00

7 John Rune Ingebretsen Team Mosjon 36:01

8 Arild Magne Gundersen Egen bedrift 36:43

8 Morten Paulsen Visma 36:43

10 Jan Jensen Team Mosjon 41:10

11 Øyvind Trædal Nikkelverket 46:27

– Arne Myklebost Egen bedrift Fullført

– Bjørn Abrahamsen NOV Fullført

– Bjørn Ivar Kulien Egen bedrift Fullført

– Finn Egil Olsen HMH Fullført

– Hans Petter Erichsen HMH Fullført

– Jens Aas Hydro Vigeland Fullført

– Jens Øyvind Dynestøl Boen Bruk Fullført

– Kai Rune Mitander Huntonit Fullført

– Knut Sand UiA Fullført

– Niels Frederik Garmann-Johnsen UiA Fullført

– Øivind Hagen Elkem Fiskaa Fullført

– Ole Michael Lossius BRG Fullført

– Per Skofteland Otera Fullført

– Roald Stallemo Posten Fullført

– Svein Arne Øydna Nordea Fullført

– Svein Arne Wetrhus Team Mosjon Fullført

– Tore Birger Dalevoll KBR Fullført

– Tore Langaard Posten Fullført

– Torfinn Buseth Elkem Fiskaa Fullført

– Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 29:36

2 Arnfinn Folkvord Nikkelverket 33:07

3 Rune Østerhus Afry Consult 37:34

– Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

– Erik Steen Agder Energi Fullført

– Geir Blesvik Senior Fullført

– Geir Gundersen Kr.sand Skruefabrikk Fullført

– Jon Matre Egen bedrift Fullført

– Lars Coward Egen bedrift Fullført

– Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus Fullført

– Nils Martin Pedersen Sparebanken Sør Fullført

– Odd Erik Magnussen Egen bedrift Fullført

– Øivind Gundersen Team Mosjon Fullført

– Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon Fullført

– Per Aasgaard HMH Fullført

– Per Kvinlaug Egen bedrift Fullført

– Roald Borgemyr Telesport Fullført

– Svein B. Sødal Pentagon Fullført

– Terje Aasen Agder Energi Fullført

– Terje Taraldsen Team Mosjon Fullført

M70-74

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 31:33

2 Paul Joreid Team Mosjon 32:36

3 Aslak Bjotveit Statbil 36:28

4 Arild Vehus Team Mosjon 37:14

5 Finn Gitmark Egen bedrift 37:49

6 John Sigve Haarr Kr.sand kommune 39:09

7 Arne Moen Team Mosjon 42:03

8 Arvid Martinsen Egen bedrift 43:00

9 Asbjørn Abrahamsen Egen bedrift 55:16

– Arne Tenningen Team Mosjon Fullført

– Arnfinn Ekberg VA Vegvesen Fullført

– Bengt Oliver Klemo Berry Packaging Norway Fullført

– Bjørn Isaksen Egen bedrift Fullført

– Erik Geelmuyden Egen bedrift Fullført

– Håkon M. Omland Nordialog Fullført

– Hans Gustav Beurling Egen bedrift Fullført

– Hans Olav Omland UiA Fullført

– Jan Gunnar Bjørtvedt Egen bedrift Fullført

– Jan Olle Rasmussen Sørlandet Sykehus Fullført

– Johannes Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– Kjell Egil Gjerde Idrettens Fullført

– Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

– Leif Otto Torjusen Egen bedrift Fullført

– Odd Gjestemoen Pensjonist Fullført

– Oddvar Vårdal Kr.sand kommune Fullført

– Ole Vium Olesen Landmåler Sør Fullført

– Øystein Edvardsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Per Otto Ose Jernbanen Fullført

– Roald Mæsel Agder Energi Fullført

– Sigmund Salthaug Egen bedrift Fullført

– Tom Lindeland Egen bedrift Fullført

– Tor Arild Oftedal Egen bedrift Fullført

– Tor Reidar Homme Bertel O. Steen Agder Fullført

– Tore Brunov Larsen Pensjonist Fullført

– Tore Heidenreich Team Mosjon Fullført

M75-79

1 Andreas Bjørnsgaard-Andersen Egen bedrift 35:12

2 Peder Grønnestad Vennesla kommune 40:21

3 Leif Vøttrup Wiig Elkem Fiskaa 91:44

– Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

– Arvid Bentsen Telesport Fullført

– Bjarne Vetrhus Egen bedrift Fullført

– Didrik Jarl Solli Sparebanken Sør Fullført

– Gunnar Fossestøl Egen bedrift Fullført

– Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

– Håkon Kiledal Statbil Fullført

– Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

– Jan Skogen Egen bedrift Fullført

– John Valentine Le Page Senior Fullført

– Kai Gyberg Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

– Leif Sigbjørn Omdal Kr.sand kommune Fullført

– Magne Finne Kruse Smith Fullført

– Odd Wandsvik Optimera Fullført

– Oddleif Lian Egen bedrift Fullført

– Øivind Fredriksen Optimera Fullført

– Sigurd Næss Andersen Kr.sand kommune Fullført

– Svein Roland Nordea Fullført

– Sven Erik Fagermann LSK Fullført

– Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

– Toralf Askland Egen bedrift Fullført

– Torbjørn Lied Kr.sand kommune Fullført

– Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

M80-84

– Hans Gunter Bjerkemo Radisson Blu Caledonien Fullført

– Harald Flå DNT Sør Fullført

– John Arvid Lie Egen bedrift Fullført

– Johnny Arnt Bessesen Nikkelverket Fullført

– Tore Olsen Radisson Blu Caledonien Fullført

M85-89

– Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

– Einar Jørundland Egen bedrift Fullført

Resultater – Milslukeren (9,3 km)

K15-19

1 Charlotte B. Pedersen Egen bedrift 66:09

K25-29

– Helena Hannås Posten Fullført

K30-34

1 Malene Kleiven Sørlandet Sykehus 62:57

K35-39

– Camilla Hatløy Kr.sand kommune Fullført

– Eva Helén Tandberg Egen bedrift Fullført

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 69:00

2 Helene Eik Andersen Egen bedrift 72:22

– Christina Elise Myhra Kr.sand kommune Fullført

– Marit Tjomsland Kroslid Sørlandet Sykehus Fullført

K50-54

– Brita Bøhn Egen bedrift Fullført

– Ellen Marie Nordbø Handelsbanken Fullført

– Jenny Aamodt OneCo Fullført

K55-59

1 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 63:58

2 Lillian Lauvsland Jahnsson Sparebanken Sør 70:32

3 Siri Marit Aasland Team Mosjon 73:29

4 June Pettersen Multi Regnskap 84:55

– Anne-Britt Frivoll Tangen vgs. Fullført

– Gunn Grødem Kr.sand kommune Fullført

– Inger Reinhartsen OneCo Fullført

– Linda Næsager Nesse Sørlandet Sykehus Fullført

K60-64

– Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

– May-Britt Hagerup Team Mosjon Fullført

K65-69

1 Nina Sunnås Egen bedrift 93:38

– Marit Notland Egen bedrift Fullført

– Turid Høgberg Handelsbanken Fullført

– Vigdis Håbesland Agder fylkeskommune Fullført

K70-74

– Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

M25-29

1 Jakob Øen Strand Egen bedrift 53:55

2 Petter Sannerud Egen bedrift 62:00

3 Preben Klungland Repstad 64:52

M30-34

1 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 45:56

M35-39

1 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 55:53

2 Anders Hægeland Tratec Norcon 72:38

– Jan-Helge Holst Egen bedrift Fullført

M40-44

1 Filip Segers Sørlandet Sykehus 64:00

2 Harald Hansen Cameron Sense 78:46

– Geir Kroslid Cameron Sense Fullført

– Thore Follerås Kr.sand kommune Fullført

M45-49

– Jan Egil Egren Posten Fullført

– Lasse Fidjestøl Landmåler Sør Fullført

M50-54

1 Gisle Martens Handegaard Hennig-Olsen Is 56:47

2 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 70:40

3 Rune Mork Schlumberger 78:18

4 Erlend Hordvik Olsen Landskapsentrepr. 79:00

– Endre Myran Repstad Fullført

– Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

M55-59

1 Gunnar Lauvsland T.O. Slettebøe 59:06

2 Fredrik Enge Egen bedrift 67:00

3 Jørund Fjærbu Blatchford Ortopedi 74:00

– Ivar Fossdal Huntonit Fullført

– Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

M60-64

1 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskaa 57:50

– Jan Øyvind Pedersen Agder fylkeskommune Fullført

M65-69

1 Carl Georg Omdal NAV Agder 80:50

– Arvid Brattland Gumpen Gruppen Fullført

– Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

– Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon Fullført

– Odd Gaute Drivdal Egen bedrift Fullført

– Øyvind Torgersen Kr.sand kommune Fullført

M70-74

1 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 81:40

2 Arne Paulsen Egen bedrift 102:00

2 Bjørn Ifunningsstovu Egen bedrift 102:00

– Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

– John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

– Kåre Berle Team Mosjon Fullført

– Øystein Vesterhus Nikkelverket Fullført

– Svein Grummedal NOV Fullført

– Sverre Heggland Egen bedrift Fullført

M75-79

– Arnsten Ariansen Egen bedrift Fullført

– Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

– Gunnar Magne Kåsa Agder Energi Fullført

– Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

– Karl Ivar Moen Caverion Norge Fullført

– Knut Pilskog Firenor Fullført

– Rasmus Morvik Egen bedrift Fullført

– Willy Pettersen Oceaneering Rotator Fullført

M80-84

– Borgar Haugland Team Mosjon Fullført