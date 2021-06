Sørlendinger dominerte i nordisk

Pandemien har satt en effektiv stopper for bridgespilling slik vi kjenner det. Men en ny arena har vokst frem, onlineturneringer. Siste helg i mai ble nordisk mesterskap for landslagene i bridge arrangert på onlineportalen Realbridge. En tilskuervennlig løsning hvor man fra godstolen hjemme kunne følge hver melding og hvert kort spilt av landslagene.

Det ble konkurrert i U16, U21, U26, Veteran, Mix, Damer og Åpen klasse. Landene som konkurrerte var Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene. Det er en krevende turnering for spillerne med spilling fra kl. 10 til kl. 19 både lørdag og søndag.

To gull

Det ble en spennende turnering i alle klasser og Norge stakk like godt av med to gull. I dameklassen startet det norske laget dårlig, men i siste halvdel av turneringen spilte damene sin beste bridge. Gode vurderinger, solid spill og akkurat nok press skapte mange poeng til Norge som etter en forrykende spurt hentet hjem gull. Med kommentatorer kunne norske patrioter som publikum slippe jubelen løs da Agders sterke makkerpar Marianne Harding/ Ann Karin Fuglestad meldte seg helt frem til storeslem. Heldigvis brukte de all sin erfaring og kløkt i valg av trumf da valget falt på ruter i stedet for hjerter. På vinnerlaget spilte Ann Karin Fuglestad/Marianne Harding fra Farsund/Lista sammen med Vist-Heskje, Grude-Øigarden og Helness-Blågestad.

I U21 var det Flekkefjords Anders Brogeland og Arendals Jørgen Lindaas Nordby som sammen med lagkameratene Heiberg, Faag, Sægrov og Jensen som sikret norsk gull etter solid spilling igjennom hele turneringen.

Seier helt på tampen

For leserne som kan bridge gjengir vi her det omtalte spillet hvor Harding-Fuglestad sikret norsk seier nesten på overtid.

Marianne Harding sjekket antall ess med 4NT hvorpå 5ruter fortalte om 1 av 5 ess med hjerter som trumf (hjerter konge). 5spar spurte videre om hjerter dame, 6 kløver fortalte om hjerter dame og kløver konge. 6 ruter viste fortsatt interesse for storeslem og 6NT var et mellomsteg hvor Ann Karin forteller om ruter konge, men ikke helt er sikker på storeslem.

Det var nå Marianne Harding leste kortene perfekt og tok med seg forslaget om ruter som trumf da hun meldte 7ruter. Ann Karin hadde den viktige ruter knekt og med bare 3-kort hjerter syntes hun det forslaget var helt ok.

Som vi ser ville hjerterkontrakt gitt en trumftaper, men med ruter som trumf var oppgaven langt enklere. Trumfen kunne trekkes ut i 3 runder før hjerter konge, hjerter dame, hjerter til ess og hjerter til stjeling etablerte nord siste hjerter til spilleførers trettende stikk og vunnet kontrakt.

Ung mester

Harding-Fuglestad er kjente navn på det norske damelandslaget. De har vunnet nordisk før og i 2018 vant de bronsemedaljen i EM, den første til et norsk damelandslag.

Når vi samtidig vet at Boye Brogeland-Espen Lindqvist fra Flekkefjord og Arendal av mange regnes som et av verdens beste makkerpar, er det liten tvil om at Agder virkelig er på bridgekartet. Omtalte Brogeland-Lindqvist deltok ikke på det norske åpne landslaget i Nordisk, men stiller når EM spilles online senere i år. Og vi supportere gleder oss til å følge våre beste spillere fra godstolen hjemme i stua