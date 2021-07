Sørlandssvømmere i etterlengtet NM

BERGEN: Endelig er det igjen klart for et mesterskap i svømming for junior og senior. Det er halvannet år siden det sist ble arrangert, da i kortbane. Nå er det klart for langbanemesterskap i Bergen og Agder er godt representert. Med strenge smitteverntiltak vil det bli et tilnærmet normalt arrangement over fire dager fra lørdag morgen til tirsdag kveld. Det svømmes forsøk på formiddagen og finaler hver kveld, men publikum må nøye seg med å heie på sine hjemme via streaming.

Agder har store profiler som skal delta, og som kan sikre seg både titler og medaljer. Seniorlandslagssvømmerne Birk Johansen og Malene Rypestøl er favoritter til flere medaljer, men også flere i troppen vil kjempe om topp-plasseringer.

Team Sør samler mange av svømmerne i regionen, som stiller i samme konkurranseklubb. Her er Farsund med Lucas Paturel, Grimstad med Mats-Andre Andreassen, Mandal med Amund Haugstad, Tiril Rørvik og Bernt Seyffart. Fra Kristiansand stiller Vågsbygd med Malene Rypestøl, Oskar Erklev og Solveig Bratland og KSA med Birk Johansen, Dennis Aateigen, Julian Solås, Titus Philipson og Andreas Klausen.

I tillegg deltar Varodd svømmeklubb med en stor tropp bestående av Sander Busterud, Daniel Kersten, Marie Kristensen, Vetle Øksendal, Joakim Pedersen og Adina Ringsbu, Therese Syvertsen.

Det er også utflyttede sørlendinger som deltar, og flere svømmer nå for Oslo Idrettslag; Tone Nilsen, Sara Stoebner, Ole Marius Jensen, Mons Bjerkan og Torbjørn Udjus. Fra Bergen stiller blant annet Renate Knutsen, tidligere Arendal SLK.

Flere svømmere kan hevde seg i toppen av mesterskapet, og med en lang treningsperiode bak seg blir det spennende å se på utviklingen blant de beste.