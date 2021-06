Får sin sesongdebut i lag-EM

KRISTIANSAND: – Jeg føler meg i fin form og gleder meg til å konkurrere igjen, sier Myron.

Han er den eneste spydkasteren på herresiden som Norge sender til helgas lag-EM i Romania. Myron har en pers på 69,77 meter og er spent på hva han kan prestere i helgas sesongpremiere.

– Jeg har fått trent nokså bra, men ikke optimalt grunnet koronasituasjonen. Hittil i år har jeg bare vært med på treningsstevner. Jeg synes vi har med et bra lag nå i EM og det er gøy at vi er flere sørlendinger, påpeker Myron.

Søsknene Ingvild (22) og Even Meinseth (25) fra Grimstad skal begge konkurrere i både 100 meter og 4x100 meter stafett. Amalie Sæten (23) fra Kristiansand skal i aksjon på 1500 meter. Norges landslag stiller i First League (nivå to) og må klare seg uten stjernene Karsten Warholm og Ingebrigtsen.

– Det er større sjanse for nedrykk enn opprykk, sa Even Meinseth til Agderposten på spørsmål om Norges sjanser i Romania.

