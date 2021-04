Hole-in-one for andre gang

UTØVERBLOGG: Ved en tilfeldighet begynte jeg med golf for mer enn 30 år siden. Jeg fikk låne en kølle av en kamerat for å prøve og av ukjente årsaker traff jeg ballen nesten perfekt. Dermed var jeg hekta.

Å spille golf handler til syvende og sist om å bruke så få slag som mulig i løpet av en runde, og det å få en hole-in-one er alle golferes drøm. For meg tok det ca 25 år med mye golfspill hvert år, innen jeg klarte dette. I 2016 slo jeg ballen i hullet på ett slag. Det er en fantastisk følelse når en golfers drøm går i oppfyllelse og det feires på tradisjonelt vis, med en flaske champagne.

De fleste av oss utøvere kan gå gjennom et helt golfliv uten å få en hole-in-one. Noen av oss klarer kanskje denne prestasjonen én gang, men for et par dager siden klarte jeg det pinadø igjen. Hva er oddsen for det? Fem år etter min første hole-in-one droppet ballen i hullet igjen, på ett slag. For en følelse!

Også denne gang ble det også feiret med champagne, men denne gangen unnet jeg meg to flasker.

