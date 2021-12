LILLESAND: Teamet mitt, Team Vold Gunvaldsen, og jeg har ringt julen inn med årets adventskalender. Kalenderen er utstyrt med flotte gevinster levert av lokale bedrifter og sponsorer her i Lillesand og Grimstad.

Vi i Team Vold Gunvaldsen er veldig hjemmekjære, og vi heier på alle lokale tiltak som gjør blant annet Lillesand til et bedre sted. Julen handler om å gi, og dermed donerer vi 10 prosent av overskuddet til Lillesand Ressurssenter.

Lillesand Ressurssenter som er et lavterskeltilbud for unge voksne fra 18 år oppover. Dette er en plass der hvem som helst kan komme med sine hverdagsproblemer på deres lokaler ved Lillesand Senter.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Mental helse, Rom Agder, og Lillesand kommune. Her hjelper de å finne tilbud om hjelp i Lillesand og Agder.

Etter en lang førjulstid med innsamling av gevinster og salg av samtlige 1000 kalendere, var det tid for overrekkelsen av 10 prosent av overskuddet til Lillesand Ressurssenter. Vi i Team Vold Gunvaldsen synes at Lillesand Ressurssenter gjør en super jobb for å gjøre Lillesand til et bedre sted. Til slutt ble det et supert overskudd og vi kunne overrekke en sjekk på 8493 kroner ved strandkanten i Kaldvellfjorden i Lillesand.

Vi er veldig glad for kunne gi litt tilbake til lokalsamfunnet i Lillesand, og håper pengene kan komme til god nytte. Mental helse et veldig viktig tema som teamet mitt og jeg brenner for. Lillesand Ressurssenter hadde sin åpning 1. november i år, så vi håper dette kan være en liten boost for dem.