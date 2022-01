VENNESLA: Lørdag 8. januar arrangerte Vindbjart ski det tradisjonsrike Sandripløpet. Tradisjonen er at løpet ikke er arrangert på Sandrip, men løpet har levd en nomadetilværelse i de ti årene løpet har stått på kretsens terminliste. Snømangel og kollisjoner med andre aktiviteter på Sandrip, har tvunget klubben til å finne alternativer som Bortelid, Høgås og Hovden. Men i år hadde vi omsider snø nok.

Bare koronaen skapte utfordringer for oss med stengte varmestuer og deltagerbegrensninger. Ypperlige føreforhold etter iherdig innsats av løypekjørerne i forkant av løpet, gjorde løpet til en stor skifest for godt over 100 deltagere. Gledelig at mange nye skiløpere endelig fikk gå skirenn med startnummer på brystet. Mange «turister» benyttet anledningen til å heie på skiløperne fra tilskuerplasser utenfor stadionområdet. Resultatlistene forteller at rundt 130 løpere gjennomførte løpet.

Foto: IL Vindbjart Ski

19 klubber til start

Hovden skigymnas stilte med mange deltagere i klassene 17 til 20 år. 19 skiklubber var representert på Sandrip denne helgen. IL Vindbjart ski hadde 26 løpere til start. Camilla Nygård J 16 år og Hanne Sløgedal K 19/20, vant igjen sine klasser. Blant de minste merker vi oss klassene 10 år der det ble seier til Sofie Hagen og Elias Bakken. Andreas Fjell Olsen var raskest blant 9 åringene. Også naboklubbene stilte med flere deltagere.

Hanne Sløgedal (t.v.) og Camilla Netland gikk Vindbjartmixen sammen søndag og vant K17-20-årsklassen. Hanne Sløgedal vant klasse K19/20 i Sandripløpet (individuelt løp) lørdag og Camilla Nygård vant J16 i samme løp. Foto: IL Vindbjart Ski

Oddersjaas 10 deltagere innkasserte flere topplasseringer: Thomas Linnebo Mollestad vant M 19/20 med klar margin foran Imåsløperne Robin Sælen og Thomas Blom som også representerer HSG. Lisa Mjaaland vant J 13 år foran klubbvenninnen Silje Rise, og G 11 år ble vunnet av Martin Øverøyen Balchen. Birkenesløperen Elias Gumpen Engesland vant en tett duell i klasse G 13 år med Brage Bjorvand Josefsen, Oddersjaa og Henrik Sløgedal, Vindbjart.

Foto: IL Vindbjart Ski

Artige dueller

Søndag ble Vindbjartmixen gjennomført. Dette er en sprintstafett med 2 løpere på hvert lag som hver går 2 etapper. Nesten 50 lag deltok. Her ble mange harde og artige dueller utkjempet. Som navnet på løpet sier, mikses lagene på ulike måter, gutter og jenter, ulike klubber når det passer, men jevne aldersgrupper på løperne.

Henrik Sløgedal (t.v.) og Brage Josefsen ble nummer to på Vindbjartmixen. Foto: IL Vindbjart Ski

Samarbeidet Oddersjaa/Vindbjart ga flotte resultater i klasse G 13–14 år hvor Brage Josefsen og Henrik Sløgedal bare ble slått av laget fra Imås med 1,8 sek. I K17 -20 fikk samarbeidet mellom Camilla Netland, HSG/Oddersjaa og Hanne Sløgedal, HSG/Vindbjart bestenotering. J 15–16 år, Camilla Nygård og Malin Gaustad fra Vindbjart, hadde fått 2. plass i den eldste jenteklassen med sine løp! Som ofte før, måtte både løpere og arrangører kjempe mot et viltert vintervær med kraftig vind og heftig snøfall denne søndagen. Da er det godt å ha løypekjørere som kan sitt fag.

Foto: IL Vindbjart Ski

Men snøen er vi glad for. Om to uker arrangerer Oddersjaa og Vindbjart KM i de samme løypene. Vi er stolt av skiarenaen på Sandrip. Her er det også plass for turgåere i de samme løypene dersom vi følger regler og anvisninger.

Foto: IL Vindbjart Ski

