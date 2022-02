Ingen sjakkspillere fra Sørlandet har nemlig klart å kjempe seg til tittelen stormester, som er den høyeste tittelen i sjakk. Det er om lag 800 millioner sjakkspillere i verden og bare rundt 1500 av dem er stormestre. Fædrelandsvennen omtalte i begynnelsen av februar at Geir Sune Tallaksen Østmoe, som spiller for sørlandsklubben SOSS, klarte remis med svarte brikker mot verdensmester Magnus Carlsen.

Søndag 27. februar tok Geir Sune et nytt imponerende skritt på sin vei mot stormestertittelen i sjakk. I den internasjonale sjakkturneringen Kragerø Resort Chess fikk Sørlandets beste sjakkspiller tredjeplass med 6,5 av 9 poeng etter fantastisk spill. Geir Sune sikret seg i siste runde, som ble spilt søndag, sitt andre stormesternapp mot den sterke tyrkeren og stormester Vahap Sanal, som har hele 2601 i rating.

Geir Sune tok sitt første stormesternapp i lagsjakken, da han spilte for SOSS i Eliteserien i sesongen 2019-20.

Også SOSS-spilleren Magne Sagafoss gjorde det bra i turneringen med 6 av 9 poeng mot mange sterke spillere.

Vi i SOSS er glad på Geir Sunes vegne og stolt over disse prestasjonene. Som også lover bra for kommende helg. Det er da avslutning i Eliteserien hvor SOSS møter lagene Nordstrand, SK 1911 og Asker. Det er ventet at sørlandsklubben for første gang vil stille med samtlige av sine tre internasjonale mestere. Det er åpenbart at både Geir Sune og Magne er i form. I tillegg er det ventet at Bjarte Leer-Helgesen, som sesongdebuterer, har opparbeidet seg mange bra sjakktrekk gjennom sine faste trilleturer på Lund under pappaperm.

Link til resultatlisten fra Kragerø Resort Chess