KRISTIANSAND: ØIF-målvakt Ivan Eres storspilte og leverte rett i overkant av 60 prosent redninger i første omgang.

– Målet for kampen var å sette et enda skarpere forsvar og å løpe mye. Det lyktes vi bra med i kveld, sier ØIF-trener André Jørgensen Hofstøl etter en overbevisende seier.

Dermed har ØIF Arendal vunnet fem av fem treningskamper i oppkjøringen til andre halvdel av Rema 1000-ligaen, som starter med Tønsberg Nøtterøy fredag 4. februar hjemme i Sparebanken Sør Amfi. For Kristiansand er det Bergen som er første motstander, og den kampen spilles i Aquarama søndag 6. februar.

Ledet stort

Grunnlaget for seieren ble lagt i første omgang. Mario Matic var tilbake på parketten og markerte seg som vanlig i dirigentrollen. Magnus Søndenå og Lars Jakobsen fortsatte der de slapp fra Nærbø-kampene i helgen og Ivan Eres dro frem den ene redningen etter den andre bak et aggressivt og hardt arbeidende forsvar før hvilen. ØIF Arendal ledet 16-8 til pause.

Etter hvilen fortsatte ØIF Arendal råkjøret i Aquarama og løp inn ytterligere 23 mål i en fartsfylt kamp. Dermed har ØIF Arendal scoret ikke mindre enn 37,4 mål i snitt i de fem treningskampene mot Tønsberg Nøtterøy, Nærbø og Kristiansand.

– Denne statistikken er et lite bevis på at det vi har holdt på med i hele januar har vært bra. Å løpe så mye som vi har gjort i samtlige treningskamper blir medisinen også fremover. Jeg har fått mange svar i denne perioden, sier Jørgensen Hofstøl som trekker frem målvakt Ivan Eres solide førsteomgang.

– At han skulle starte kampen var avtalt på forhånd. Han svarte med å levere en solid omgang og det er betryggende at vi har to gode målvakter. Ivan var solid, mener Hofstøl.

Ny forsvarsvariant

ØIF Arendal har også arbeidet frem et 5:1-forsvar i perioden. Hofstøl mener dette har båret frukter i den fysisk krevende oppkjøringsmåneden.

– Det begynner å se fornuftig ut. Jeg er også godt fornøyd med strukturene i ankomstfasen, der løpebanene og løpemønstret sitter bedre og bedre for hver kamp. Vi produserer mange sjanser og gjør jobben. Jeg er fornøyd med både denne kampen og januar som helhet, fastslår Hofstøl.

PS! Jørg William Fiala Gjermundnes spilte ikke kveldens kamp mot gamle lagkamerater i hjembyen. Han vil først trene for fullt på trening neste uke, men meldes klar til Tønsberg Nøtterøy-kampen fredag 4. februar.