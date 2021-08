Søgne knep seieren mot Vigør

KRISTIANSAND: Søgne dominerte store deler av lørdagens sesongpremiere i 4. divisjon og produserte mange sjanser på Macron Arena Hellemyr kunstgress. Første mål kom allerede etter ti minutter, da Morten Dalene mottok ballen fra Magne Karlsen på kanten av 16-meteren, dro seg langs streken der han passerte to Vigør-spillere, før han plasserte ballen lavt i nærmeste hjørne og i mål. En god prestasjon!

Morten hadde også senere i kampen store sjanser og var en vanskelig spiller å håndtere for hjemmelaget. 2-0 kom etter gode prestasjoner både fra Fredrik Haldorsen og fra Stian Aamodt. Fredrik ble spilt gjennom på venstresiden, og la inn i feltet – en høy ball som Vigør ikke maktet å avklare. Ballen havnet hos Stian, som i steget sendte ballen i venstre kryss.

Søgnes tredje mål kom etter en god forsering og et godt innlegg fra Morten Dalene på høyresiden. I feltet var Magne Karlsen på rett sted, og headet ballen i mål. Tre flotte scoringer for Søgne lørdag, og mye godt spill. Vigør reduserte to ganger, men kom denne gangen ikke opp på Søgnes nivå.

Se høydepunkter fra kampen her:

Mange spillere var gode i dag, men aller best var Morten Dalene, Stian Aamodt og stopper Elias Kjøstvedt som løser stopperfunksjonen bedre og bedre!

Søgne-trener Stefán Gíslason har denne kommentaren etter serieåpningen:

– Vi hadde god kontroll på denne kampen, og fortjente disse poengene. Vi kan bli enda bedre i gjennomføring av høyt press, og vi må jobbe for å komme enda tettere opp i motstanderne våre. Men alt i alt var dette bra!

På Vigørs Facebook-side står følgende:

«Vigør-trener Kjetil Ruthford Pedersen var ikke altfor nedtrykt etter kampen, men påpekte at vi må få opp presisjonen - spesielt i siste tredjedel av banen. Samtidig følte han det var mye positivt å ta med seg mot det som skal være en av favorittene til å vinne avdelingen.

Kjetil trekker også frem debutant Christopher Mollestad som sto en meget solid kamp mellom stengene. Juniorkeeperen ble kastet til ulvene på kort varsel etter at begge keeperne våre er skadet.

Målene våre ble scoret av Andreas Sløgedal og Ardin Qorraj. Ardin scoret på straffespark som en annen debutant, Simen Schille Olsen (17), skaffet kort tid etter han ble byttet inn.

En veldig lokal jury kåret midtstopper Aron Abrahamsen til Vigørs bestemann.»

Se kampfakta her