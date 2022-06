I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

SKIEN: Fløy klarte heller ikke denne gang å få en tre-poenger i Skien. Sist seier i Skien kom i 2010. Kampen mandag kveld ble spilt i regnvær på et meget godt kunstgress mot et bra og ungdommelig Odd 2-lag med fem spillere fra A-stallen

Fløygutta åpnet med energi og pågangsmot og allerede før minuttet hadde gått kom Mathias Fredriksen til scoringsmulighet, men skuddet gikk over. Etter åtte minutter hadde Emil Grønn Pedersen et skudd på utsiden av stolpen fra nærmest død vinkel.

Men den lovende åpningen ble etterfulgt av perioder med pasningsspill uten framdrift, og dette førte Odd 2 inn i kampen. Etter 13 minutter leverte keeper Ante Knezovic en refleksredning av klasse da en Odd 2-spiller kom alene foran målet. Deretter fulgte en periode hvor lite og ingenting skjedde før en Odd 2-spiller headet like over fra meget fin posisjon, og deretter fulgte nok en mulighet for vertene, men ingen nådde det farlige innlegget.

Derfor var det fullt fortjent da Odd 2 tok ledelsen ved den meget lovende 16-åringen Faniel Tewelde. Dermed var det en slukøret Fløy-gjeng som gikk i garderoben og fikk noen oppbyggende ord av Johannes Tor Hardarson med seg ut til 2. omgang.

Mange sjanser

Og 2. omgang inneholdt alt av det 1. omgang manglet. Et etter hvert slitent Odd 2-lag kom fort i trøbbel med Fløys direkte spill i lengderetning og det ble skapt sjanser fortløpende. Like etter pause ble Kristian Strømland Lien frispilt, men ble klippet ned i det han kom seg fri. Odd 2-spilleren slapp med gult kort. Etter 58 minutter var Lien meget nær utligning, men fikk ikke nok kraft da han skulle bredside et innlegg fra Mathias Fredriksen i det tomme målet.

De neste 10 minuttene hadde Fløy et par halvsjanser før det plutselig ble nettsus med to minutters mellomrom. Først serverte Mathias Fredriksen ballen til Kristian Strømland Lien som scoret sikkert. Deretter spilte Sander Ystanes en fin stikker til Emil Grønn Pedersen som satte ballen utenfor keepers rekkevidde. Like etter hadde Lien en meget bra sjanse, men satte ballen utenfor fra fin posisjon.

Straffespark

Deretter roet Fløy-trykket seg og Odd 2 kom bedre inn i kampen igjen, men Fløy hadde fin kontroll bakover. Så fikk Odd 2 idømt det flere mente var et et feil idømt straffespark minuttet før slutt. Keeper Ante Knezovic bokset ballen ut før en Odd 2-spiller ruste inn i Knezovic. Dommeren tolket dette tydeligvis motsatt.

Dermed var det en nedtrykt gjeng i garderoben etter kampen som så at man gikk glipp av 2. plass på tabellen dersom det hadde blitt seier. Trener Hardarson sier etter kampen at dette var to forskjellige omganger, og er veldig fornøyd med at gutta hevet seg og spilte seg til sjanser som burde holdt til seier.

Lokaloppgjør

Hardarson avslutter med at kampen førstkommende lørdag blir en spesiell kamp. I tillegg til at det er lokaloppgjør mot Arendal blir dette en kamp om å bite seg fast helt i toppen av tabellen.

Best på Fløy var kaptein Bjørnar Hove som spilte to gode omganger sammen med Emil Grønn Pedersen. Etter pausen var Mathias Fredriksen regissøren bak de fleste Fløy-angrepene.

Se øvrig kampfakta her

Fløy: Ante Knezovic, Bjørnar Hove, Anders Omvik Hella, Johannes Eftevaag, Altin Ujkani, Jone Bjerkreim Kleppa, Sander Birhanu Ystanes, Arent-Emil Klaussen Hauge, Kristian Strømland Lien, Emil Grønn Pedersen, Mathias Fredriksen. Innbyttere: Markus Kristiansen, Benjamin Sundo, Marius Framnes, Preben Hille, William Hilmarsson, Steinar Blom, Markus Aamodt.

Tilskuere: 100

Gule kort Fløy: Johannes Eftevaag og Ante Knezovic

Dommer: Eirik Wisted-Thu