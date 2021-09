Søgne med festfotball i én omgang

KVINESDAL: 2. omgang var mer på det jevne, men det holdt til 3-0-seier og fortsatt tabelltopp med god margin i 4. divisjon avdeling 1.

Søgne kom til Kvinesdal for å rette opp inntrykket etter tapet mot Vigør på hjemmebane forrige serierunde. Samtidig var det noe spenning knyttet til hvordan laget ville takle Kvinesdals tøffe duellstil. Laget var innstilt på å gå på banen med høyt press og høyt balltempo, for å få kampen inn i sitt spor.

Lyktes med det meste

I 1. omgang lyktes gjestene med det meste. Laget var solid bakover, og leverte godt kombinasjonsspill fremover, med større variasjon i angrepsspillet enn i de seneste kampene.

0-1 kom allerede etter 10 minutter. Etter en periode med godt spill og gode angrep, fikk Søgne et frispark høyt i banen på venstresiden. Laget sendte stopperne Jens Jærnes og Morten Dalene inn i boks, mens Stian Aamodt var satt til å legge frisparket. Frisparket var perfekt slått, landet hos Jens Jærnes som headet ned til Morten Dalene, som igjen kriget ballen i mål.

0–2 kom minuttet senere. Jarle Rogstad brøt på midten, og førte ballen innover på Kvinesdals halvdel. Jarle la ballen videre til en rettvendt Daniel Aamodt, som forserte mot 16 meteren der han ble overlappet av Sander Tønnessen. Daniel brukte overlappingen, og Sander avsluttet til side for keeper. Et flott angrep av Søgne!

Fra bom til scoring

Etter 34 minutter hadde Søgne muligheten til å gjenta oppskriften fra 0-1-målet. Et frispark på venstresiden skulle igjen tas av Stian Aamodt. Hodesterke spillere ble flyttet inn i boks, og igjen var frisparket presist. Denne gangen var det Morten Dalene som traff ballen, headet ned til Fredrik Haldorsen som kom på løp i boksen, men Fredrik satte ballen til side for målet.

På den påfølgende corneren gjorde Fredrik opp for bommen. Han la hjørnesparket presist på Jens Jærnes’ hode, og Jens headet kontant i mål bak Kvinesdal-keeperen. Et fantastisk slått frispark, og en flott prestasjon av Jens i feltet.

2. omgang ble et lite antiklimaks sammenlignet med 1. omgang. Søgne slet med å få i gang det samme spillet som i første, og tillot Kvinesdal å ta over mye av spillet. Vertene hadde i løpet av omgangen et par gode tilløp, men Søgnes keeper Fredrik Repstad Hansen tok det som var av skudd og gjennomspill. Søgnes spillere ble slitne utover i omgangen, og enkelte av spillerne hadde krampetendenser mot slutten av kampen.

Det ble gjort noen bytter, som viser at Søgne har litt å gå på også i tiden fremover: Evigunge Bjørn Erlend Kleiven kom på og gjorde sine saker bra både som stopper og etter hvert sentralt på midtbanen. Kevin Vigebo fikk sitt første kvarter med fotball etter to år med skader, og viste at han har noe å tilføre laget fremover. Kjetil Pettersen har også slitt med skader, men også han fikk noen minutter mot slutten av kampen.

Aamodt var best

Dagens beste Søgne-spiller Markus Aamodt, som lørdag var overalt på midtbanen til stor frustrasjon for hjemmelaget. Keeper Fredrik Repstad Hansen gjorde en solid jobb mellom stengene, og også Jarle Rogstad må nevnes. Veteranen vant alle dueller de 70 minuttene han spilte, og bidro dermed godt både defensivt og offensivt.

Hovedtrener Stefán Gíslason hadde denne kommentaren etter kampen:

– De første 45 min mot Kvinesdal var fantastiske. Fine mål, etter flotte angrep og vi kom mange ganger i gode posisjoner i tillegg. Defensivt hadde vi god kontroll og slapp Kvinesdal lite til. 2. omgang var preget av at vi gjorde mange bytter og at noen av spillerne var slitne. I tillegg tror jeg enkelte blir for opptatt av å «kjøre kampen» enn å fortsette å gjøre de oppgavene vi er enig om. Jeg er svært fornøyd med at vi holder nullen for første gang denne sesongen.

