Sølv både i NM og norgescupen

UTØVERBLOGG: Lørdag kjørte jeg NM i trial og jeg havnet på en litt kjip andreplass. Jeg fikk to kjipe 5’ere som jeg skulle så gjerne ha vært foruten. Jeg klarte disse seksjonene på én prikk i andre runde. Men så små marginer kan det være i trial og det var bare å lade opp til neste dag, da siste runde i norgescupen skulle kjøres.

Det startet tålig bra, men igjen dro jeg på meg en kjip 5’er, hvor jeg nullet i andre runde. Men så klarte jeg en skille-seksjon som ingen andre i juniorklassen klarte og som ga meg et forsprang og en fordel. Jeg endte opp med seier, med kun 11 prikker og med god margin ned til andreplassen. Så jeg skal si meg meget godt fornøyd med søndagens kjøring, og spesielt med runde 2, da jeg kjørte inn på kun én prikk.

Men selv etter seier i tre av fem norgescupunder måtte jeg nøye meg med andreplass i sammendraget, fordi jeg hadde en veldig dårlig fjerde runde.

Nå er sesongen over og mye trening står for tur. Det er bare å lade opp til neste års kjøring, jeg gleder meg allerede. Ekstra gøy var det å få stå på pallen med mine to kamerater fra Team Norway junior. Gratulerer så mye til dere begge, Jone Sandvik og Jonas Jørgensen. Takk til alle sponsorer som har hjulpet meg gjennom året og ekstra takk til pappa som bruker så mye av sin tid på meg og trialen. Følg meg gjerne på Instagram: team_bjoraa_trial