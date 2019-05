Målfest for Vindbjart og MK

VENNESLA: Ingen kan si det er kjedelig å se Vindbjart spille på Moseidmoen for tiden. Seks mål i kampen mot Mandalskameratene gir nå totalt tjueseks mål på de første fire kampene i år. Dessverre klarte vertene heller ikke lørdag å fordele målene i sin favør, men må være fornøyde med å hente inn to mål på tampen og sikre ett poeng. Etter en bra start var det gjestene som tok ledelsen etter seks minutter. Et kjapt langt kast og full fart framover satte Vindbjart i ubalanse én mot én, og MK utnyttet det med presist spill der Endre Omland til slutt kunne sette ballen i åpent mål. Noe av det samme skjedde et kvarter seinere, MK vant ballen på egen halvdel, og med tre raske trekk var Øvrebø-gutten Joacim Holtan forbi Vindbjarts bakerste mann Daniel Johansen og kunne sette full fart mot vårt mål.

MK ledet ved pause

Alene med keeper gjorde Holtan ingen feil. Lasse Næss og Markus Nyhus fikk begge muligheter til å redusere utover i omgangen, førstnevnte var nærmest da han stakk hodet fram på en tversoverpasning bak hos MK og styrte ballen i stolpen. Fire minutter før pause satte han inn sitt andre mål på A-laget etter fint spill. Fra Sondre Nordhagen fram til Robert Våge Skårdal, videre til Børge Engesland og innlegget hans kastet Lasse seg fram på bakerste stolpe og skled inn 1–2 som sto seg til pause.

Stian Bøe

Første halvdel av andre omgang ble sjansefattig. Hjemmelagets innleggene var ufarlige og skuddene puslete. Med snaue 20 minutter igjen kopierte MK det de gjorde så bra i første omgang, kontret og satt fart rett mot mål. Endre Omland valgte denne gangen en hælflikk som avslutning og øket ledelsen til 3–1.

Fem Vindbjart-bytter

Utover i omgangen gjorde trener Steinar Skeie alle sine fem tillatte bytter og høyreback Marcel Musonda Ngoie var svært delaktig da vi reduserte til 2–3 med fem minutter igjen. Etter veggspill med Børge kunne Berry Gerezgi enkelt sette innlegget i mål, godt for driblefanten etter å ha brent et par store sjanser litt tidligere.

Børge fikk selv en kjempesjanse til å utligne et par minutter etter, men klarte ikke å treffe skikkelig på pasningen inn bak forsvaret fra Simen Aanonsen. Da klokka passerte 89 minutter vant vertene et par cornere. På nummer to vant Jesper Lauvsland ballen på hodet, Simen styrte ballen videre på mål der keeper la ballen på foten til Børge og han satte den enkelt i åpent mål.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Stian Bøe

Begge lag presset på framover for et vinnermål, men det kom ikke. Nærmest var innbytter Kawsu Jabai, tilbake etter ett år ute med skade, men langskuddet hans ble ikke altfor vanskelig å ta for keeper. Mye spenning, mye mål, for lite poeng, det er status etter sju kamper. De fire lokalderbyene har gitt én seier, to uavgjorte, og ett tap. Nå begynner langturene, først til Bryne på Kristi himmelfartsdag, før turen går til Skien, og Storm uka etter.