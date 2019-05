Mandal-turnere funklet i Asker

Holmen Open, tidligere Rola, ble gjennomført i Holmenhallen i Aker, 24.-26. mai. Mandala Turnforening stilte med en apparatturngjeng på 13 jenter og 10 gutter i alderen 7-13år.

Jentene turnet lørdag i to ulike puljer. Guttene turnet søndag. De eldste jentene, Maria, Charlotte og Lea, turnet i første pulje lørdag. De måtte ganske så tidlig opp i hallen til oppvarming. Litt nervøse og trøtte, men roligere enn for to uker siden i samme hall. Målet var å lukke verden litt ute og kose seg med å turne i sitt apparat. De turnet jevnt som lag og lå i perioder omtrent helt likt med hverandre i poengsum.

Denne gangen klaffet det likevel best for Charlotte. Charlotte ble skadet tidligere i vår og derfor var det veldig gøy at det ble en jubeldag for henne. Hun fikk totalt 43,5 poeng og endte opp på en sammenlagt 19. plass. Lea turnet til 40,2 poeng og en 22. plass og Maria fulgte tett på med 26. plass og 38.2 poeng. Det var totalt 40 deltakere i klassen og nivået er høyt, så jentene har absolutt grunn til å være fornøyde.

Som lag kom disse tre på 8. plass av 14 lag. De fikk 121,9 poeng. Vinneren, Holmen tropp og turn, fikk 158,5 poeng. I aspirantklassen (9-10 år) stilte Mandal med fire jenter: Ronja, Mathea, Hedvig og Sissi-Linn. Alle fire turnet jevnt og godt. De koser seg i konkurranser og er bare blide og fornøyde underveis. Det var en super kvartett som smilte ekstra mye når de landet etter nedhopp i bom, konkurransens siste apparat. Da smakte det også ekstra godt med deltakermedalje som ble delt ut under premieutdeling.

Denne gjengen har fortsatt et år igjen i aspirantklassen. De er ikke helt enige i at det lurt vente med ordentlig karakterer og rangering, men det er godt at Barneidrettbestemmelsene bestemmer litt for dem.

Rekruttene (12år), Selma, Embla, Sandra, Cecilie og Aurora, fikk lov å delta lørdag for å slippe sein konkurranse søndag. Da slapp de å komme hjem ved midnatt natt til mandag. Mandal var derfor eneste klubb som stilte med rekrutter i lørdagens konkurranse. Da manglet det litt selvfølgelig noe konkurranse fra jenter på samme alder. De fikk likevel litt spenning da de fulgte «live score» på nett fra konkurransen søndag. Etter hvert som resultatene fra de andre klubbene dukket opp, fikk jentene følge seg selv med opprykk eller nedrykk på resultatlista.

Embla turnet bra lørdag og fikk ny pers med totalt 44,2 poeng. Embla har inngått en konkurranse med seg selv i det å gjøre egentrening hjemme og det bidrar til økt styrke. Det blir det gode resultater av og i skranke gir det god uttelling. Det ble en 10. plass totalt. Selma hadde som mål å komme over 40 poeng, noe hun klarte fint. 40,9 poeng ble en 14. plass. Hun fikk også lagets høyeste karakter med 12,7 i frittstående.

Sandra har turnet jevnt og godt de siste konkurransene og ligget høyt på resultatlistene i Agder. Ikke minst har hun hatt god framgang i skranke. Hun turnet også bra i Holmen, men var uheldig og fikk denne gangen et fall på bom. Likevel står det respekt av at hun fikk 18. plass og 39,4 poeng.

Cecilie og Aurora deltok i to apparater hver. De turnet flott i de apparatene de deltok i. Selv om de ikke scores i 4-kampen, bidro de likevel til god lagplassering for laget. Det var 38 deltakere i klassen. Rekruttlaget kom på 7. plass av 15 lag. De fikk 125 poeng. Vågsbygd Turn fikk en fin 4. plass med 133 poeng.

Det var en glad gjeng av foreldre, gymnaster og trenere som dro hjem fra Asker og Holmenhallen denne gangen også. Mye latter og glede ble det også på denne turen.