12 tips til deg som er Birken-debutant

GJESTEBLOGG: Birkebeinerrittet er, som tidligere skrevet, den ultimate svettefesten. Nær 10 000 middelaldrende menn og kvinner jagende over fjellet fra Rena til Lillehammer. Et tog av dyre sykler, lycra fra topp til tå, og energibars og carboloaders i alle prisklasser.

Nei, det er ikke sånn. Birkebeinerne er i alle aldre, fasonger og farger. Det er muligens en liten overvekt av menn 40 pluss, men det er da man plutselig finner ut at man bare lever en gang. Jeg prater av erfaring, selv om min midtlivskrise startet litt tidligere.

Teksten ble først publisert på Ole Kristian Bakkenes egen blogg

Spenning før start

For deg som sykler Birken for første gang er det en masse spenning i kroppen akkurat nå. Alt kan gå galt. Det føles rart. Det er så mye man må tenke på. Det er så mye som må pakkes.

Nei, alt kan ikke gå galt. Forberedelsene er viktige, og når du står på startstreken er det bare å kjøre.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hvor er brillene?

Husk at det er viktig at du ikke stresser. Jeg mista sykkelbrillene på vei til Skramstadsætra for et par år siden, bare fordi jeg skulle ta av meg halsen (buffen) samtidig som jeg syklet.

Av med hjelm, av med hals, og så: Hvor er brillene? Det var bare å snu.

Heldigvis fant jeg dem liggende noen hundre meter lenger ned, men jeg brukte ganske lang tid. Hadde tatt kortere tid å stoppe.

12 gode tips

1 Respekt for utstyret

Må jeg bruke mye tid på sykkelen i forkant? Ja, når du skal sykle opp mot ti mil er det viktig at sykkelen er i god stand. Det er ingen skam i å søke hjelp for service hos en lokal sykkelforretning. De fleste populære sykkelverkstedene har nok å gjøre nå, men det finnes noen som har kort kø. Ring rundt for å høre.

Vask også sykkelen i forkant. Det er ikke kult å stå på startstreken med med møkkete sykkel.

Dekktrykk? Tja. Ikke for mye. Noen sier lavt dekktrykk. Jeg har kjørt på mellom 2,0 og 2,5 bar i evigheter. En kompis kjørte med for lavt dekktrykk og slangen spratt ut av dekket. Ikke kult det heller.

2 Vekten på sykkelen

Spiller det virkelig noen rolle? Tja. Karbonsykler er lettere enn aluminiumssykler. Du kommer deg nok litt raskere over med karbon, men det er utøveren oppå sykkelen som er viktigst. Selv har jeg en aluminiumssykkel på 12,5 kg. Den har jeg slått flere av mine gode karbon-kompiser med.

Ikke minst: Fjern alt som ikke må være med. Sykkellåsen din trenger du ikke. Sekk med Camelbak (eller annet drikkesystem) er bra, men du klarer deg også fint med to flasker på ramma og drikke på matstasjonene. Sekken kan du snøre sammen sånn at den er så liten som mulig. Fjern også reflekser og annet som gir deg unødvendig vekt.

3 Kle deg fornuftig

Sjekk værmeldingen i forkant. Hvordan er været på start. Hvordan blir været utover dagen? Trenger du å sykle med langermet? Bukse? Skotrekk?

Mitt viktigste tips angående klær: Det er en fordel at du ikke har kledd på deg for mye ved start, men ha en jakke lett tilgjengelig. Løypa går rett over fjellet og der blåser det ganske kraftig til tider. Noen sier at man bør fryse litt før start, og det er vel en sannhet med modifikasjoner. Føl deg fram, men det er samtidig viktig at du ikke undervurderer værmeldinga.

For menn. Det er lett å miste kontakten med underlivet når man sitter på et sykkelsete over lang tid. Vær derfor litt obs på hvordan du legger utstyret når du tar på deg sykkelbuksa.

Det er også mange tips på at man bør smøre inn rumpa med spenol, slik at man ikke skal få gnagsår.

4 Hva bør jeg ha i sekken?

Når du sykler Birken, må du ha sekk som minst veier 3,5 kilo. I sekken skal du ha jakke og bukse som er vann- og vindavvisende, votter/hansker med lange fingre, lue eller buff, matpakke, verktøy, slange(r) og pumpe eller luftpatroner. Sekken skal veie 3,5 kg når du kommer fram også.

Er sekken ikke tung nok når det obligatoriske innholdet er pakket, er det bare fantasien som setter begrensninger på hva du tar med. Jeg pakker ris i småposer som kan fylle tomrom. Andre tar med kokebok eller vektlodd. Har også sett noen som har med en halvliter øl eller to til målgang.

5 Mat underveis

Det skal fint la seg gjøre å kjøre Birken med kun mat på matstasjonene sies det, men hvis du skal være godt forberedt, er det best å ha med seg mat i i lommene på sekken, eller bakpå sykkeltrøya. De lærde strides om hvor mye, men gels og bars med karbohydrater og koffein i er topp. Du kan til og med kjøre Snickers istedenfor bars. Det går helt fint. Har prøvd.

Prat med noen fagfolk på Rena. Enervit-gjengen og de andre som selger slikt på Rena er hyggelige. De har allerede sydd sammen opplegg til deg.

6 Møt opp i god tid

Det er ingenting feil i å ha god tid. Det tar alltid litt lengre tid å få satt opp sykkel med startnummer, flasker, hjelm og annet. Husk også å ta en ekstra sjekk før du reiser hjemmefra, om alt er med. Det er ufattelig kjipt å snu når man først finner ut at startnummeret ligger igjen hjemme.

Møt opp tidlig. Nyt opplevelsen bare ved å være i Rena. Forbered deg mentalt. Hør på tøff musikk. Vær tøff. Det gjør jeg.

7 Do-besøk, bare gjør det

Det er godt mulig du fungerer helt annerledes enn meg, men noe av det viktigste jeg gjør før jeg stiller til start er å ta en tur innom de fantastiske Bautas-doene. Hvis ikke blir det trøblete utover dagen.

Det blir ikke tid til mange stopp, og det er heller ikke særlig gunstig å finne veien ut i skogen hvis du ikke har fått vært på do før start. Altså, av med lycrabuksa og sett deg ned!

8 Ha respekt for andre, du vinner ikke likevel

Det er kun to personer som vinner Birkebeinerrittet. En kvinne og en mann. Alle vi andre er deltakere, og bør dermed også oppføre oss som deltakere. Vi kan kanskje slå naboen, men viktigst av alt er at alle får en god opplevelse.

Derfor: Ikke vær en dust i løypa. Prat med andre og vær hyggelig. Går det tregt, kjør forbi. Det er også lov å haike, altså ligge på hjul, men gå fram for å dra litt du også hvis du har krefter.

Hadde en gammel bestefar bak meg på Cykelvasan. Han hang på lenge, før han syklet forbi og sa han skulle dra. Jeg sa jeg skulle henge på, men han forsvant. Hvorfor? Fordi han hadde samlet krefter bak bakdekket mitt. Not nice.

9 Følg med på andre, kommunisér

Det er noen få veldig enkle regler som gjelder i løypa. Sykler man sakte ligger man i høyre felt. Sykler man raskt ligger man i venstre. Det er også viktig å melde fra hvis man er på vei framover. Spesielt når det går fort.

– “Kommer venstre”, hvis du sykler forbi

– “Hold høyre”, hvis noen sykler i venstre felt, men burde ligget i høyre

10 Ved målgang

De fleste av oss sykler bare over målstreken uten nevneverdige feiringer. Bruk muligheten til å smile til kameraene i målområdet og juble til alle som er rundt deg. NRK er på plass, kanskje nevner Ole Rolfsrud deg på Birken-sendinga.

Det er lov å være litt følsom ved målgang. Selv gråter jeg alltid litt (helt sant).

11 Feiring på sosiale medier er innafor

Generelt tips når det gjelder arrangementer, store eller små. Husk å poste et bilde, en video eller noe annet. Det er kanskje selvskryt, men samtidig gir du fortjent oppmerksomhet til arrangementet. De fleste arrangementene i Norge blir faktisk drevet på frivillig basis.

Ikke minst er det viktig for å finne likesinnede i vennegjengen. Kanskje dere kan reise sammen neste gang?

12 Bankettprat -prat med andre om opplevelsen

Denne delen av rittopplevelsen er viktig. Å stresse hjem rett i etterkant er fint det, men det er enda hyggeligere, og ikke minst bedre å prate med andre som du har delt opplevelsen med. Hva var bra, hva gikk galt, hva kommer du til å huske best? Ikke minst, hvem var raskest opp til Skramstasætra for å hilse på Kay Stenshjemmet (tidligere EM-vinner på skøyter).

Vil du lese mer om løypa så har Birken en fin gjennomgang her:

Løypebeskrivelse Birkebeinerrittet

Bare dager igjen nå. Det er bare å glede seg. Dette kommer til å bli gøy! Husk bare å spare litt krefter til etter Skramstadsætra. Det er nemlig noen oppoverbakker etter det også.

Følg meg på Facebook

Les flere innlegg av Ole Kristian Bakkene her

Les enda flere innlegg av Ole Kristian Bakkene her