Ny Kristiansand-duo i norgestoppen

KRISTIANSAND: For Helene er dette en drøm som går i oppfyllelse. Hun har danset hele livet og lenge ønsket å konkurrere både i Norge og i utlandet, men har i lange perioder vært uten dansepartner.

Flere ganger har hun prøvedanset med både norske og utenlandske gutter uten at det har klaffet. Uten partner har det blitt få konkurranser de siste årene, men hun har hele tiden trent iherdig i påvente av ny makker.

Vetle har lang danseerfaring på toppnivå og har representert Norge i VM seks ganger med sin forrige partner i standard, latin og 10-dans. Nå satser han fullt på standarddans. Han er både mer erfaren og nesten tre år eldre enn Helene, men var aldri i tvil om sitt valg av ny partner.

I tillegg til at han så en meget talentfull danser i Helene, visste han at klubbvenninna var svært treningsvillig og utholdende. Det har blitt mange treningstimer siden nyttår, noe som resulterte i pallplass allerede på deres aller første rankingkonkurranse i april. Det ble 2. plass og en meget lovende start på et nytt partnerskap.

Beste norske par

Fire uker seinere tok de enda et skritt oppover og ble Norges beste par i Youth Open Standard i Copenhagen Open. De var det eneste norske paret som gikk helt til finalen og fikk 6. plass. I finalen konkurrerte de mot par fra Russland, Israel, Italia og Danmark.

De norske danserne både konkurrerer mot hverandre og heier på hverandre, og det var en fantastisk opplevelse å få danse finale på kveldsarrangementet til norske heiarop fra tribunene.

Vetle og Helene har gode og sterke konkurrenter her i Norge, og disse er også deres nære venner og gode treningspartnere. Det er godt å ha hverandre å bryne seg på, og det vil nok bli hard kamp om topplasseringene framover!

Trenes av verdensmestre

Det kreves mange treningstimer hver uke om man skal nå langt i sportsdans. Kondisjon, styrke og danseteknikk må være på plass. Trenerne deres, tidligere verdensmestere Janick Glud Løwe og Pia Lundanes Løwe, holder til i Lillestrøm. Hit reiser Vetle og Helene omtrent ei helg hver måned for privattimer og trening.

Resten av tiden blir det for Vetle og Helenes del mye egentrening, og med så stor avstand til trenerne kreves ekstra mye selvdisiplin og egeninnsats av dette paret. Alle koreografier lager danserne selv. I tillegg til trening, konkurranser og skolegang må Vetle og Helene rydde tid til selv å være trenere i Kristiansand Danseklubb. Helene har barnedans-kurs, mens Vetle er fast standard-trener for klubbens eldste sportsdansere. Det blir mange travle uker for de unge danserne.

Siste helg i juni er det NM i standard i Stavanger, og dette blir en meget spennende konkurranse for duoen. I begynnelsen av mai var paret i Gdansk i Polen for å få sydd nye konkurranseklær, som vil si ny kjole for Helene og ny snippkjole for Vetle. Her benyttet de også anledningen til å trene sammen med polske dansevenner.

I tiden som gjenstår før NM blir det flere helger med trening i Lillestrøm, samt daglige egentreninger hjemme i Kristiansand. Det skal bli spennende å følge KDK-paret videre!