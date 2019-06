Tomålsscorer i Jerv-seier

TROMSØ: Årets første seriekamp mot Tromsdalen ble som kjent utsatt grunnet dårlig vær, og i torsdag ble den utsatte kampen gjennomført. Det endte med tre viktige poeng og seier i Nord-Norge.

Kampen åpnet på best tenkelig vis da Håbestad scoret sitt første OBOS-mål etter bare seks minutter. Reinhardsen slo en nydelig ball opp mot Håbestad som tok ned ballen og plasserte den rolig til side for en sjanseløs keeper. Bare åtte minutter seinere, i det 14. minutt, skulle ledelsen økes ytterligere. Wichmann skjøt et frispark fra skrått hold over muren og perfekt plassert nede i det nærmeste hjørnet, og dermed 0-2. Jerv var det klart beste laget, og ifølge assistenttrener «Mini» hadde Jerv stort sett god kontroll på kampen gjennom hele den første omgangen.

Fakta: Kampfakta Tromsdalen-Jerv 1-3 (0-2) 1. divisjon menn 0-1: Ole Marius Håbestad (6) 0-2: Mathias Wichmann (14) 1-2: Håkon Kjæve (65) 1-3: Ole Marius Håbestad (94) Gult kort: Sander Finjord Ringberg, Tromsdalen og Peter Reinhardsen, Jerv. Jerv: Benjamin Boujar, Peter Reinhardsen, Simon Andreas Larsen, Espen Knudsen, Torje Wichne, Kristoffer Tønnessen, Martin Hoel Andersen (Håkon Suggelia e. 68 min.), Mathias Wichmann, Thomas Zernichow, Chuma Anene (Markus Brændsrød e. 76 min.), Ole Marius Håbestad. X

Den andre omgangen var ikke like bra. Hjemmelaget hadde mer ball og sto høyere i banen enn i første, men likevel slapp gjestene ikke vertene til noen farlige sjanser. Etter 66 minutter kom dog reduseringen for Tromsdalen. Et langt innkast ble stusset på bakerste stolpe, hvor en blå og rød løp seg fri og satte ballen i mål. Deretter var det naturligvis mer spenning i kampen, men Jerv var gode til å rydde unna det som kom imot, og til tider spille sitt eget spill. Det så ut til å gå mot tre poeng hjem til Grimstad, og i det 94. minutt fjernet Ole Marius Håbestad all mulig tvil da han dro seg fri og scoret på returen fra sitt eget skudd. Dermed var det 1-3 og seieren sikret.

– Utrolig deilig. Vi vinner tre sterke poeng mot en motstander som har fått dårlig betalt så langt i år. Nå ser vi framover mot hjemmekamp mot Sandnes Ulf søndag 16. juni, oppsummerer «Mini».

Etter ti spilte kamper ligger Jerv på åttendeplass i 1. divisjon med 14 poeng. Aalesund topper med 26 poeng, mens Start er nummer fire med 19 poeng (ni kamper).