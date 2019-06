Gimletroll knuste Stathelle

KRISTIANSAND: Vi har spilt bedre kamper, og vi har møtt bedre lag. Men aldri har vi fått vist den fulle kraften i vårt offensive spill så tydelig som i mandagens kamp mot Stathelle. Jeg tviler på om noe annet lag i divisjonen har ei angrepsrekke med et så stort potensial, og på gode dager er den nok til å avgjøre kamper på egen hånd.

Mandag var en slik kamp. Selv om det lugget spillemessig i lange perioder, skapte vi så mye offensivt at selv 5-0 var i minste laget. Og det altså mot en opponent som før kampstart bare hadde Røa 2, LSK 2 og Sandefjord foran seg på tabellen.

Selv om mange gjorde jobben sin og vel så det mot Stathelle, har jeg derfor lyst til å dvele litt ekstra ved angrepsrekka i dag

Målgarantist

Ingrid Olsen (20) kom fra Egersunds IK på seinvinteren – med imponerende målteft: 46 scoringer på 23 klubbkamper i 3. og 4. divisjon, samt sju mål på ni landskamper på aldersbestemt nivå. Etter at hun flyttet til Kristiansand for å studere, tok hun noen måneders pause før hun prøvde seg på trening i Gimletroll.

Her har hun fortsatt der hun slapp i moderklubben. I tillegg til åtte scoringer på sju 2. divisjonskamper, er hun et uromoment for enhver motstander. Ingrid har god variasjon i spillet sitt, et veldig høyt tempo, god teknikk og ditto spilleforståelse.

I går var hun banens beste, og presenterte seg fra avspark. Hun sendte oss i ledelsen etter bare 28 sekunder med et mål som hun er alene om å kunne score. Et herlig soloraid helt inn på femmeteren og en iskald avslutning fra skrått hold ga oss en åpning på kampen vi bare kunne drømt om. I sluttminuttene brukte hun farten sin til å løpe fra Stathelle-forsvaret, og banket inn 5-0.

Håndfull

Emma Sannæs Kristiansen (20) meldte overgang fra Express til Donn i vinter, og ble med videre da de blå og hvite slo sammen kreftene med Gimletroll. I Aust-Agder scoret hun 44 mål på 32 kamper i 3. divisjon, og har de siste månedene vist at hun hører til på et høyere nivå enn som så.

Emma er en kombinasjonsspiller på høyt nivå. Måten hun setter opp sine medspillere på er imponerende, hun er strålende i pressfasen, råsterk i kroppen, har ypperlig nærteknikk og er mildt sagt en håndfull for de fleste forsvarsspillere. Etter fire kamper med lite spilletid viste hun mandag igjen hvor viktig hun er skadefri.

2-0-scoringen var rett og slett utsøkt. Tett markert får hun ballen med ryggen mot mål, men med en elegant bevegelse er motspilleren borte og hun selv er rettvendt alene med keeper.

Lynving

June Tønnesland Johansen (18) kom fra Greipstad til Donn foran fjorårssesongen, der hun tok steget rett fra aldersbestemt fotball til 2. divisjon. I Donn ble det fem seriemål, og med sin ekstreme fart skapte hun et utall farligheter gjennom hele sesongen.

Også i Gimletroll har hun fått en god start, og mandag lyktes hun med å komme rundt på høyrekanten gang på gang. Faktisk kunne vi scoret to-tre mål til bare det første kvarteret dersom hennes forarbeid hadde blitt omsatt til scoringer. Hun endte opp med to målgivende pasninger, men hun hadde absolutt fortjent flere etter mange gode avleveringer

Skal jeg trekke fram noen utover angrepstrioen, må det bli Marit Eide, som igjen vinner mye baller, Mina Ljosland, som er vår beste spiller i lagets beste periode – og særlig god til å komme seg i mellomrom – samt Miriam Reinhardsen med sine mange gode initiativer som høyreback.

PS! Etter sju spilte kamper ligger Gimletroll på fjerdeplass i 2. divisjon avdeling 2, med 13 poeng. Ubeseirede Røa 2 topper med 21 poeng.