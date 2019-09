Gimletroll tapte «seriefinalen»

SANDEFJORD: Hjemmelaget vant hele 4–0 i toppkampen, og har dermed skaffet seg en luke på seks poeng til sørlendingene på toppen av tabellen. Med seier i Sandefjord ville Gimletroll tatt kommando i duellen om å få spille kvalifisering seinere i høst, men nå blir dessverre veien tøffere.

Umulig blir det likevel ikke, og med seier i vår utsatte kamp mot Stathelle torsdag, vil vi igjen ha kontakt med serielederen med fem runder igjen av sesongen. Samtidig er vi nå avhengig av hjelp fra andre lag dersom målsettingen skal oppnås.

Både Sandefjord og Gimletroll har vist stor stabilitet utover i sesongen, og for vår del hadde vi vunnet åtte av de ni siste kampene før helgas oppgjør, Mange av spillerne var også med i Dana Cup, der vi gikk helt til topps uten å ha tapt en eneste kamp i løpet av turneringen.

Sluknet

Ettersom vi slo Sandefjord 4–2 i Kristiansand i slutten av juni, hadde vi tro på at vi kunne tukte de blåkledde også søndag. Til tross for et løfterikt åpningskvarter der begge lag spilte god fotball, falt nivået vårt fort. Vi rett og slett sloknet, ble upresise, lå for langt unna motspillerne og tapte alt av andreballer.

Det var ingenting å si på at Sandefjord ledet ved pause, selv om ett offside-mål og baklengsmål på to cornere føltes svært unødvendig.

Andreomgangen var langt bedre og mer spillemessig jevn enn den første. Vi hadde flere store muligheter i starten av omgangen, men skuddene ble enten for svake eller så var keeper Hannah Wulfsberg i veien. Hun hadde et par-tre meget gode redninger søndag, og skal ha sin del av æren for at vi for første gang denne sesongen gikk av banen uten å ha scoret mål.

Flatterende

Etter hvert mistet vi litt av trøkket, men vi var likevel hyppigere på siste tredel av banen etter pause enn Sandefjord var.

Selv om Sandefjord ikke skapte all verdens etter pause, føltes hver eneste dødball imot farlig. Vi ble utvilsomt offer for et Sandefjord-lag som virkelig ønsket å vinne, selv om seiersmarginen ble meget flatterende.

For å toppe en allerede dårlig dag ble Lena Solheim utvist fire minutter før slutt, og Sandefjord rakk å sette sitt fjerde mål for dagen i sluttsekundene da vi var en spiller mindre på banen.

Frustrerende

Marit Eide gjorde en god kamp på midtbanen, og var i likhet med alle andre skuffet etter kampen.

– Det var et frustrerende tap, der resultatet ikke gir et riktig bilde av kampen. Vi startet veldig godt, men fikk et par baklengsmål på dødball som kunne vært unngått, pluss et mål som trolig var offside. Dette preget oss dessverre litt for mye. I tillegg var Sandefjord hakket mer på enn oss. Disse to faktorene føler jeg var avgjørende for utfallet av kampen, sier Marit, som synes Gimletroll skapte vel så mye som Sandefjord offensivt.

– De skapte jo egentlig ikke de store farlighetene, der vi heller hadde noen store sjanser som kunne gitt uttelling. Så kampbildet kunne fort ha vært veldig annerledes, sier Eide.

Hun og lagvenninnene reiser altså til Stathelle torsdag, før Hallingdal er motstander på Kristiansand stadion søndag. Med seks poeng her og litt hjelp fra LSK 2 mot Sandefjord, er vi tilbake i kampen om opprykkskvalifisering!

Rekruttene i medvind

Rekruttlaget er inne i ei fin seiersrekke, som nå strekker seg tre kamper lang. Torsdag slo de MK hele 8–1 i Mandal etter to mål hver av Raphaele Ravndal, June Sønderland Kvammen, Andrea Senay Denkdüven og Leah Nygaard.

Med tre kamper igjen av sesongen topper laget tabellen. Onsdag kommer Søgne på besøk til Kongsgårdbanen, og tre nye poeng der betyr et nytt, stort steg mot opprykk til 3. divisjon.