Donn-tap i høstpremieren

Laget kom fra en treningsuke preget av god stemning og entusiasme. Dessverre brakte ukas siste dager også med seg skader på de sentrale spillerne Andreas Sersland og Fredrik Tangen. Som følge av dette og flere uheldige forfall var det en tynn, men skjerpet tropp som satte kursen mot Porsgrunn.

På bussen var man derimot ikke klar over hva mangelen på bredde skulle komme til å bety. Etter en meget inspirerende motivasjonstale fra trener Rolf-Martin Skonhoft tok spillergruppa til gresset for oppvarming. 15 minutter før start fikk trenerteamet melding om at den hjemvendte Johan Gundersen hadde fått en skade og ikke kunne få sin planlagte sesongdebut. Ettersom spilleren skulle starte og skaden skjedde så nært opp til kampstart måtte han se kampen fra tribunen og kunne ikke ta rollen som innbytter.

Den tynne troppen ble plutselig enda tynnere. Tiden var knapp og trenerteamet måtte endre planene.

– Det er klart slike ting er uheldig, sier Rolf-Martin og legger til:

– Men det er vår jobb å ta de rette vurderingene og valgene både før, under og etter kamp. I en slik situasjon må vi vurdere hvem som går inn og hvilke eventuelle rokeringer som må foretas. Deretter er det først og fremst viktig å få i gang ny spiller – fysisk og mentalt. Kommunisere så tydelig som mulig med spilleren for å gi ham de siste instrukser og sørge for at selvtilliten og troen kommer på plass. Det er selvsagt også viktig å ivareta spilleren spiller som må stå over.

Skuffet nesten-debutant

Midtstopper Johan Gundersen, som minutter før manet sine lagkamerater til kamp, var ekstremt skuffet da han innså at debuten røk:

– Dette kan skje alle andre dager uka, men så skjer det i dag. Nå kjennes det utrolig tungt. Jeg har gledet meg så lenge til å krige med gutta igjen, men det kommer heldigvis en ny match snart, sa Gundersen.

Simen Aleksander Prag

Inn for Gundersen kom rutinerte Benjamin Torsvik, som til tross for lite erfaring på backplass leverte en meget god kamp. Trenerteamet var rundhåndet med rosen etter kampen.

– Det var hyggelig å få gode tilbakemeldinger. Jeg måtte bare hive meg rundt da Johan ble skadet under oppvarmingen. Jeg har spilt veldig lite back før så jeg var litt nervøs i begynnelsen, men etter hvert syntes jeg det gikk bedre og bedre, sier Torsvik.

Straffescoring

Førsteomgangen ble dessverre tung for gjestene fra Lund. De hang godt med det første kvarteret, men fikk straffe og mål imot etter 18 minutter. Laget skulle nok hatt en straffe for hands like etterpå, men endte opp med en corner. Det gikk fra vondt til verre da Markus Skraastad gikk i bakken og måtte ut med skade.

Det betydde at Sander Michelsen måtte inn, langt tidligere enn planlagt. Innhoppet i første omgang lørdag var hans første kamp siden skaden han pådro seg i cupkampen mot Notodden 1. mai. Sander viste gamle takter selv om kampformen ikke er 100 prosent ennå:

– Jeg synes det var godt å være tilbake på banen. Det har vært tre lange måneder på sidelinjen. Det ble et litt brått innhopp og ikke planen at jeg skulle inn allerede i første omgang, men det gikk overraskende bra. Det er veldig deilig å være tilbake i gruppa. Det har vært mye skader og annet fravær, men nå er vi på vei tilbake og skal finne flyten.

Simen Aleksander Prag

Bedring etter pause

Rett før pause glapp markeringen i Donn-boksen og Granit Shala stanget inn Pors-mål nummer to og lagene gikk til pause på stillingen 2–0. I pausen fikk Donn melding om å senke skuldrene og forsøke å ta tak i kampen igjen. Det klarte laget i stor grad, for etter pause kontrollerte gjestene kampen de første 20 minuttene.

Dessverre klarte ikke Lunds-laget å komme til avgjørende muligheter. Etter de to tidlige byttene var det kun assistenttrener Magnus Mjaaland og reservekeeper Kevin Christensen som eventuelt kunne komme inn ved ytterligere skader.

Christensen var forberedt på mulig innhopp og hadde rødt draktsett tilgjengelig.

– Det kommer til å gå helt utmerket, var hans kommentar i pausen, på spørsmål om hvordan et innhopp som utespiller ville fungere.

Det fikk man ikke sett ved denne anledningen, for flere bytter ble det ikke. Gutta kjempet tappert, men måtte se en ny Granit Shala-scoring gå inn rett før det var spilt 70 minutter. Det endte 3–0 til hjemmelaget og en skuffet gjeng satte kursen mot sør, vel vitende om at uka må benyttes godt før tabelleder Fløy kommer på besøk på Kristiansand stadion mandag 19. august kl. 20.00.

Simen Aleksander Prag

Fin debut

For nysigneringen Sigurd Hagen var det en spesiell kamp å debutere i. Han kom til Donn fra Pors-rival Urædd, og har også spilt 2.5 sesong for lørdagens hjemmelag. Dette sa han etter kampen:

– Først å fremst veldig deilig å komme i gang med høstsesongen, noe jeg har sett fram til en god stund. Jeg synes gutta har tatt meg veldig godt imot og føler jeg har blitt en del av laget allerede. Det var fantastisk å kle på seg Donn-drakta for første gang, og alt i alt en fin opplevelse selv om debuten i dag ender med tap. Vi manglet noen spillere og hadde nok litt «sommerferie» igjen i kroppen. Håper at noen gode treningsuker kan hjelpe oss til å finne tilbake til den gode formen Donn var i før sommeren. Ser fram til en knall høstsesong i blått og hvitt!

Trener Rolf-Martin var fornøyd med figuren debutanten gjorde på Pors stadion:

– Jeg synes Sigurd kom bra fra debuten. Han jobber hardt og holder seg godt i strukturen. Han er bra i duellspillet og har fornuftige valg med ball. Han er en meget spennende spiller vi er glade for å ha fått på plass.

Donn falt en plass ned en plass på tabellen etter tapet og ligger nå som nummer 8 før resten av runden er ferdigspilt. Donn stilte med følgende lag i Porsgrunn: N. Udjus, S. Tveito, B. Nilsen, B. Torsvik, S. Clement, M. Skraastad (40` S. Michelsen), S. Hagen, M. Aamodt, K.E. Sellæg, M. Tronstad, S. Ingebrethsen. Ubenyttet reserve: K. Christensen. Trenerteam: R.M. Skonhoft, O.A. Skonhoft, M. Mjaaland.