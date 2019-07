Travtips Sørlandets Travpark 20. juli

V75-1 2140 volte till V/45.75. 20 m/hingst/vallak – start 15.15:

1 Rappoda E Høi Gikk fint sist til sølv. C 2 Tangen Lea G Mik Talent. Kan tulle med galopp. B 3 Grude Bambi K Djø Står fint til denne gangen. B 4 Fantomet J Eri Fin treåring. B 5 Ness Tjo Fryd S Was Vunnet tre av tre. B 6 Lættis V Hop Har kapasitet for seier. B 7 Sambo Ø.K. B Øks Har gjort fine løp. C 8 Grisle Odin G.L. Ø Tjo En av de bedre treåringene. A

Grisle Odin G.L. – Lættis – Ness Tjo Fryd – Outsider: Tangen Lea

Flotte 8 Grisle Odin G.L. Har startet karrieren på beste vis og er en av favorittene til og ta seg av Norsk Travkriterium senere i høst. Denne gangen er han belastet med et langt tillegg og han kan ikke ta sen noen pause underveis om han skal vinne dette løpet, men favoritt skal han være. 6 Lættis står 40 meter bedre inne i løpet kontra da han og favoritten møtte hverandre forrige gang. Var ikke fullt så bra i sitt siste løp, men han skal inneha ganske så høy kapasitet. 2 Tangen Lea er også en meget spennende outsider. Hun er litt spesiell, men om hun ter seg, tror jeg hun kan lede hele veien. 5 Ness Tjo Fryd har vært meget bra og vunnet i alle sine tre starter så langt. Må regnes igjen.

V75-2 1609 autostart – start 15.38:

1 Myhreng Brage L Kol I form. Garantert en fin reise. C 2 Magnums Othello Ø Tjo Unntakshest. A 3 Brenne Banker V Hop Tøft løp sist. B 4 Alsaker Pumbaa Å Ten Meget fin spurt sist. B 5 Balder Mollyn P Mid Veldig rask, men rotet i det siste. B 6 Kolnes Tom P Kal Bra, men møter tøff motstand. C 7 Seile Perla G Mik Fått noen løp i kroppen. C 8 Art Miklagard S Was Vanskelig spor, men kan mye. C 9 Tysvær Loke G Flå Garantert en fin reise. C 10 Wellek E Høi Knallgod sist. B 11 Bacchus Ø.K. B Øks Ble tøft sist. C 12 Maks Mollyn J Bje Vunnet to strake. Tøffere nå. C

Magnums Othello – Wellek – Brenne Banker – Outsider: Alsaker Pumbaa

Magnums Othello har nå vunnet 24 løp på 34 starter og virker bare å bli bedre og bedre. Sist dro han unna i front og fikk massasje hele veien. Likevel strakk han på seg og holdt unna. Fra et perfekt spor blir det en fin reise og han er garantert med i toppen igjen. 10 Wellek viste sist at han nærmer seg toppform. Blir det trykk i front, henter han mange ned det lange oppløpet på travparken. 4 Alsaker Pumbaa blir som regel litt bortglemt. Er flink i begge ender og jeg blir ikke overrasket om han er først i mål. 3 Brenne Banker fikk en tøff tur sist og skal få mer enn godkjent for innsatsen. Får han spare litt på kreftene denne gangen, kjemper han om seieren.

V75-3 2140 autostart – start 16.00:

1 Rebella Mystic L. J Und I form. Vinner snart løp. B 2 Bongo P Bue Enkelt sist fra tet. Tøffere nå. C 3 Ithinkiama Genius D Dal I fin form. Møter mange gode. C 4 Rebella Matters F Ham Kanongod fireårs hoppe. A 5 Graceland E.P. L Kol I knallform. B 6 Joe Comet K Mal Kjemper om en trippelplass. B 7 Jailhouse Banker S Was Bra, men sjanseartet spor. C 8 Aida Mae E Høi Bra, men vanskelig spor. C 9 Lady Lara V Hop Gjør gode løp hver gang. B 10 Royal Winner Ø Tjo Tapper sist i nederlaget. B 11 Katie Mae G Aus Utur sist. Galopperte fra topplass. B 12 Global Talk P Mid Fikk sen åpning sist. Spurtet flott. C

Rebella Matters – Graceland E.P. – Lady Lara – Outsider: Aida Mae

4 Rebella Matters er ei enormt bra hoppe. Tredje sist startet hun på Åby. Da blåste hun til tet og fikk den «gule» mannen Gucciadoro trykkende utvendig hele veien. Likevel danset hun unna og vant enkelt på 1.12.5. Tilbake nå på favorittdistansen og uten uhell tror jeg det dreier seg om en vinner, selv om hun møter mange konkurrenter med toppform. Omgangens banker.

V75-4 NM for kaldblodshester – start 16.25:

1 Tante Ragnhild K Kva Kjempeform. Blir overflydd. B 2 Valle Tiril D Dal Møter veldig gode hester. C 3 Kiro Bia Balderina G Aus Bra, men tøffere denne gangen. C 4 Kap Tilly G Mik Knallgod sist. Kjemper om en trippel. C 5 Troll Ronja O Øst Usikker form. Trippelsjanse. C 6 Brenne Blissi Å Ten En av de beste i landet. B 7 Oriola L Kol Meget bra på sitt beste. C 8 Ulsrud Tea S Was Dronninga vinner igjen. A 9 Lykkje Borka B Ste Løp i kroppen. C 10 Åsrud Vilja K Mal Er bra nok på sitt beste. B 11 Trø Hera S Jes Gjør gode løp hver gang. C 12 Mine E Høi Vanskelig spor. Premie. C

Ulsrud Tea – Brenne Blissi – Tante Ragnhild – Outsider: Åsrud Vilja

For et løp dette skal bli. Dronninga Ulsrud Tea har trukket ytterste spor, men kommer nok til å bli sluppet av gårde i stor fart. Hun får nok teten, men hun har ved noen anledninger blitt litt hissig i tet. Holder hun seg rolig, er nok ikke snakk om saken og hun er en klar bankerkandidat. 6 Brenne Blissi har endelig et løp der hun ikke har blitt straffet med et langt tillegg. Hun har nå tjent over to millioner kroner og har egentlig alltid stilt i skyggen av de alle beste hoppene og det er feil. Kan hun ta knekken på alle? Jeg blir ikke sjokkert om hun gjør det. 10 Åsrud Vilja, hoppa med ni liv. Hun har gått fra skade til skade, men har nå fått tre løp i kroppen og har gjort fine løp. Kommer ut med lette balanse og Amerikaner Sulky som skal gi henne et løft.

V75-5 1609 autostart – start 16.50:

1 Tysvær Odin P Bue Fint spor. Premie. C 2 Verdals Torden Å Ten Vinnerhest. B 3 Tintin G Mik Bra og nærmer seg toppform. B 4 Eikjærva P Mid Flink hoppe. Premie. C 5 Trø Flax L Kol Møter mange gode. C 6 Bjørnemyr Tara J Eri Rask. Vil nok ha rygg. B 7 Godteposen E Høi Bra sist i nederlaget. B 8 Lesja Odin Ø Tjo Vidunderet som aldri har tapt. A 9 Aas Balder S Was Bra sist. Premie fra fint spor. C 10 Spang Express G Flå Er nok fornøyd med en premie. C 11 Dag Jo G Gud Vanskelig fra dette sporet. C 12 Frøyu Petter G Gun Utur sist. Galopperte fra topplass. B

Lesja Odin-Verdals Torden-Frøyu Petter Outsider: Godteposen

Herlige 8 Lesja Odin er det ikke så mye mer å si om. Han har en toppfart og en styrke som en elitehest og holder han seg skadefri, setter han ny rekord med 24 starter fra sin karrierestart uten nederlag. På lørdag kommer seier nummer 22. Banker nummer to. For de som ønsker å gardere, er 2 Verdals Torden den første som skal på. Han har vunnet 10 av 11 løp i sin korte karriere og han har fart i massevis og jeg garanterer at uten galopp og at hesten ikke er syk, rekordforbedrer han seg ganske kraftig. 7 Godteposen var tapper i nederlaget sist mot Lesja Odin og må også med om man garderer.

V75-6 NM for kaldblodshingster/-vallaker – start 17.10:

1 Roli Eld V Hop Dønn fast sist. Er det hans tur nå? A 2 Kleppe Fanden K Djø Vant sist fra tet. B 3 Ådne Odin V Bug Sittet fast et par ganger. B 4 Søndre Jerkeld P Bue Elsker lange løp. B 5 Sjø Kongen Å Ten Meget bra. Kommer ut etter pause. B 6 Valle Mattis M Gun NM debut denne gangen. C 7 G. Jerken O Gud Herlig ekvipasje. Outsider. B 8 Pave Faks E Høi Sterk som en bjørn. B 9 Odd Herakles T Sol Beste hesten. B 10 Galileo G Flå Fast sist med krefter spart. C 11 Troll Solen F Ham I knallform. Møter de beste nå. C 12 Kleppe Slauren G Gun På vei mot formen. Fortjener seier? B

Roli Eld – Odd Herakles – Kleppe Slauren – Outsider: Sjø Kongen

Norgesmesterskap for kaldblodshester og for et herlig løp det skal bli. På papiret er det vel et av de jevneste løpene på mange år. 1 Roli Eld blir mitt frekke førstevalg. Han er i hysterisk form og om han klarer å beholde teten så er veldig mye gjort. Tittelforsvareren 9 Odd Herakles blir spill til favoritt og det forstår jeg. Han har kjørt inn svimlende 1.2 millioner hittil i år og det er bare rått. Får ikke tet denne gangen, men han har selvfølgelig en fin vinnersjanse uansett. 5 Sjø Kongen var meget bra sist. Han har tidligere vist at han liker lange løp og med litt fart i løpet så henter han mange til slutt. 12 Kleppe Slauren har virkelig samlet opp til å få vinne NM. Han har ved to anledninger bare vært noen få centimetere i fra å vinne. Kan han få sin seier lørdag?

V75-7 2640 volte till v/150, 275, 650 – start 17.35:

1 Dan Mølgård M Høi Har vært rå god i det siste. B 2 Frick O Øst Trangt spor, men ok form. C 3 Thai Knight V Hop Bra opphenting sist. B 4 Don Juan D.K. E Høi Rask fra start. Sporet et minus. B 5 Easy To Win S Was Vant sist. Tøffere nå. C 6 Black Voice V Tjo Er i form, men tøft selskap. C 7 Highyield Draviet K Mal Danske i form. B 8 Bear Man P Mid Overlegen sist fra tet. B 9 Hilton B.R. L Kol Pigg i mål sist. C 10 Muito Obrigada P Bue Kommer ut etter pause. C 11 Abrakadabra Å Ten Er i fin form. B 12 L’amour Bonanza S Web Herlig kriger. En av mange. B 13 Handsome Hank D Dal Vinner løp når som helst. A 14 Red Shankly R.S. G Mik Usikker form etter pause. Kan mye. B

Handsome Hank – L’amour Bonanza – Dan Mølgård – Outsider: Thai Knight

13 Handsome Hank virker til å bli bare bedre og bedre. Har ikke vunnet løp på en stund, men det er bare tilfeldig. Sist satt han innvendig og spurtet strålende da åpningen kom. Må ha litt klaff, men med litt flyt så henter han mange, kanskje alle. 12 L’amour Bonanza er en utrolig flott traver. Vært tøft ute mot gode hester og selv om han har tillegg, kjemper han i fremste rekke. 3 Thai Knight er en fin, men fersk fireåring. Er i rivende utvikling og skal sees med fin sjanse. 1 Dan Mølgård virker litt «vimsete», men for en fart det er i ham. Holder han seg til trav og har rett fokus, kan han sjokkere i dag. Utrolig mange fine hester i dette som er langt fra lettløst for oss spillere.

Lite V75-forslag Stort V75-forslag V75-1: 8-6-2 V75-1: Alle 8 V75-2: 2 Magnums Othello V75-2: 2-10-4-3 V75-3: 4 Rebella Matters V75-3: 4 Rebella Matters V75-4: 8-6-10 V75-4: 8-6-10 V75-5: 8 Lesja Odin V75-5: 8 Lesja Odin V75-6:1-9 V75-6: 1-9-5-12-8 V75-7: 13-12-3-1-4-7-8-11-14 V75-7:13-12-3-1-4-7-8-11-14 90 kroner 2400 kroner