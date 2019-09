Som så ofte før så besitter Stall Tjomsland mange flotte sjanser og den aller største er i V65-1, der stallen seler ut kapable Waxen. Han er totalt overlegen uten galopp og jeg tror hardt og singelstreker.

V65-1 2140 Autostart. Start 19.30

1 Vimse Lars G Mik Litt bedre enn raden viser. B 2 Lille Senumsprinsen V Tjo Rask, men best på sprint. C 3 Millionjerva O Gje Hatt veldig lang pause. C 4 Sjarmørviktor A Ber Debuterer i Berås regi. C 5 Bjønnum Baus E Høi Speeder fort med rett løp. B 6 Waxen Ø Tjo Beste hesten. Vinner uten galopp. A 7 Nesvik'n P Kal Kan en del på sitt beste. C

Waxen-Bjønnum Baus-Sjarmørviktor Outs: Vimse Lars

6 Waxen har et gaveløp på papiret. Var tilbake som en vinner sist, men helt 100 % var han ikke. Har skyhøy kapasitet og får han spare speeden så er han totalt overlegen i dette selskapet. Banker.

V65-2 2140 Autostart. Start 19.50

1 Wind Of Change T.J. V Tjo Galopperte seg vekk i debuten. B 2 Grand Commander Ø Tjo Gått to fine løp. B 3 Real Cash T Sal STARTER IKKE 4 Speedy Jetstar P Kal Fin sjanse til å vinne dette løpet. A 5 Order By Post G Mik Ok treåring i utvikling. B 6 Super Rolling J Eri Har fin kapasitet. B 7 Special Edition J Thy Mye galopp. Premie. C 8 Pay Me Laday C Fid Aldri vunnet løp. C 9 Kenya Dewitt L Kol Av de bedre i dette løpet. B 10 Gambler E Høi I fin form. Gardering. B

Speedy Jetstar-Grand Comander-Order By Post Outs: Kenya Dewittt

4 Speedy Jetstar fortjener nå å vinne etter mange flotte innsatser. Hun er fryktelig rask og får hun et fint løp så speeder hun nok inn til seier. 2 Grand Commander virker til å bli bedre for hver start. Perfekt spor og motstand gjør han veldig så aktuell. 9 Kenya Dewitt ble sittende fast for lenge sist, men spurtet flott da åpningen endelig kom.

V65-3 2160 volte til v/545. Start 20.10

1 Langlands Odin V Tjo Er i kjempeform. A 2 Arnspik G Mik Vant enkelt sist fra tet. B 3 Mietor K Løv Bedre form enn raden indikerer. B 4 Will Lita R Rol Premie som gjelder. C 5 Magnums Othello Ø Tjo Herlig fighter. Sjanse igjen. B 6 Wellek E Høi Viste stål form sist. B

Langlands Odin-Magnums Othello-Arnspik Outs: Wellek

1 Langlands Odin er en meget flott traver som denne gangen har et meget flott løp på papiret. Klarer han å beholde sporet så tror jeg han leder hele veien. Verst imot er stallhesten 5 Magnums Othello som er i en hysterisk form, men som er belastet med 20 meter tillegg. Et lite felt er jo en fordel og han er første gardering mot min favoritt. 6 Wellek har meget fint toppnivå og er ikke sjanseløs i dette løpet. Han blir nok mindre spil enn han burde. Tas med på gardering.

V65-4 1609 autostart. Start 20.30

1 Gompens Hønk J Eri Kommer ut etter lang pause. B 2 Eld Brando A Ber Gjør fine løp hver gang. A 3 Nordsjø Elden Ø Tjo Har ikke vist vinnerform. C 4 Rise Kongen M Fin Meget bra sist etter tøff tur. B 5 Land Maria O Gje Hatt veldig lang pause. C 6 Ty G Mik Gikk meget bra nest sist. B 7 Dale Lise E Høi Har ok kapasitet. B

Eld Brando-Ty-Dale Lise Outs: Rise Kongen

2 Eld Brando har denne gangen et gaveløp på papiret. Er mye bedre på autostart i tillegg til at han står meget fint inne i dette løpet. 6 Ty var ute i samløp med favoritten sist, men rotet seg bort med galopp. Kan litt og jeg blir ikke sjokket om han ropes opp som vinner. 4 rise Kongen står 20 meter tøffere inne i dette løpet enn sist, men han har ganske så bra kapasitet og fungerer han er han sprek nok til å kjempe i toppen.

V65-5 2140 autostart Start 20.50

1 Make My Day T.J. J Eri Fint spor. Premie. C 2 Ero'kamano V Tjo Svak sist. Kan mye bedre. B 3 Egon Lobell E Høi Går kun på det jevne. C 4 Black Voice P Kal Er i fin form. B 5 Julia Early K Wåg Kjemper om en premie. C 6 Dansken L Kol Har skyhøy kapasitet A 7 Golden Dooleys G Mik Bra på sitt beste. B 8 Ixelle Bolets Ø Tjo Skuffet litt sist. Kan bedre. B

Dansken-Ixelle Bolets-Ero`kamaro Outs: Golden Dooleys

6 Dansken er en traver jeg liker godt. Roter en del ganer på startsiden og taper dyrebart terreng. Det skjedde sist og etterpå ble i tillegg alt helt feil. Vant enkelt sist han var på besøk og uten uhel er han nok en vinner igjen. 8 Ixelle Bolets skuffet meg litt sist uten at han gikk et veldig dårlig løp, men jeg hadde som spiller forventet han et knepp bedre etter innsatsen gangen før. Tilbake på topp er han seiersaktuell igjen. 7 Golden Dooleys er bra på sitt beste og om favorittene ikke har toppdag så står han klar for å overta.

V65-6 2140 volte til v/325. Start 21.05

1 Cromwells Shadow A Ber Møter for gode hester. 2 Lucky Kentucky E Høi Leder veldig lenge. 3 Gary Hoist M Fin Møter for gode hester, 4 Whatsoflying S.S. V Tjo Bra sist etter tøff tur. 5 Wilma Leggrowbach G Mik Er på rett vei formmessig. 6 Da Vinci B.R. L Kol Kommer ut etter pause. 7 Thankful Ø Tjo Dønn fast i Derby finalen. 8 Wayne Brogård J Eri Trippelsjanse. 9 Skylander Hill P Kal Fast sist. Tøff motstand.

Lucky Kentucky-Thankful-Whatsoflying S.S. Outs: Da Vinci B.R.

Et flott travløp avslutter denne lørdagskveldens V65 omgang. 2 Lucky Kentucky står innbydende til på strek og får nok tet. Om ikke noen trykker for mye på han så leder han trolig hele veien. 7 Thankful hadde utur sist i Hoppe Derby. Ble sittende dønn fast og hadde trolig blitt nummer to om åpningen hadde kommet. 6 Da Vinci B.R. kommer nå ut etter noen måneders pause. Usikker form, men toppnivået er høyt. 4 Whatsoflying S.S. gjør gode løp hver gang og kapable 5 Wilma Leggrowbach tas med om man garderer bredt.

Lite V65-forslag

V65-1: 6 Waxen

V65-2: 4-2-9

V65-3: 1–5

V65-4: 2 Eld Brando

V65-5: 6–8

V65-6: 2-7-6-4-5

60 kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 6 Waxen

V65-2: 4-2-9-5

V65-3: 1-5-6

V65-4: Alle 7

V65-5: 6-8-7-2

V65-6: 2-7-6-4-5

1680 kroner