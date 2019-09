Våg på tabelltopp etter ny triumf

KRISTIANSAND: Lørdag var det duket for sesongens tredje kamp for Våg i 2 divisjon, mot langt mer rutinerte Hinna. Vi var fast bestemt på å ta ytterligere to poeng, men da kampen kom i gang, virket det som om vi ville for mye, og vi kom tidlig under med tre mål.

Halvveis i første omgang sto det 3-6, og vi forsto at et ekstra gir måtte settes inn. Våg-muren ble etablert, samtidig som avslutningene traff mellom stengene. Vi gikk til pause med en 10-8-ledelse.

Andreomgangen startet elendig, og brått lå vi under 10–12. Vi fant heldigvis tilbake til vinnerformelen. Fikk de nødvendige redningene fra keeper, scoret fra alle posisjoner, og så oss aldri tilbake. Til slutt vant vi komfortabelt 26–17.

– En kamp med stor variasjon, i perioder av kampen gjør vi ikke det vi har snakket om, men når jentene gjør det vi har avtalt på forhånd, rykker vi ordentlig ifra. Kampen svinger for mye, men heldigvis blir de gode periodene lenger og lenger, sier trener Kai Corrigan.

Skjermdump fra handball.no

Vi står nå med full pott etter tre kamper, og går inn til hver runde med troen på seier. Målet er å prestere godt i hver kamp, og vi ser at vi bare blir bedre for hver uke som går!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

På andreplass i avdelingen, med like mange poeng som oss, ligger Randesund-damene. Du kan lese deres referat etter søndagens kamp mot Hinna her.