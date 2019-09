Duellerte i Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: 1080 deltakere stilte til start på årets 15. karuselløp, med start fra Grønn slette i Jegersberg. Jan R. Hansen i Karusellutvalget oppsummerer:

– Løpsforholdene var greie, overskyet og bra temperatur. Og regnet holdt seg borte omtrent helt til siste løper var i mål. Men deler av løypa var noe bløt, uten at det skapte noen større problemer. Deltakertallet var bra, selv om vi manglet litt på å nå opp til det flotte resultatet fra i fjor (1236).

Sverre Larsen

I normalløypa hos kvinnene ble det seier og kjempetid for Trine Mjåland (15:19), som kun slapp tre av herrene foran seg. Bak Trine fulgte Anine Kallhovd (16:44), Anne Kari Borgersen (16:45), Amalie Wedege (17:11) og Christine Elisabeth Jacobsen (17:56).

Hos herrene ble det seier til Ørjan Svaland Aas (14:56), foran Finn Terje Uberg (15:04), Frode Lindblom (15:12), Håvar Birkeland Stormoen (15:32) og Tormod Klungland (15:36).

Sverre Larsen

På milslukeren deltok hele 188 løpere, og her kom følgende øverst:

Seieren hos kvinnene gikk til Katja Lykke Tonstad (36:44), foran Siri Eidnes Mellem (37:52) og Anne Kristin Holte (40:08).

Hos herrene vant igjen Simen Koland (28:04), foran Johnny Stensvold (28:17) og Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:30).

Sverre Larsen

Simen Koland (30) og Johnny Stensvold (46):

Hvordan var løpet i dag?

– Det er som alltid kniving og konkurranse om best mulig plassering. Vi hadde en bra duell i Milslukeren i dag, og duellen ble avgjort til Simens fordel i løpet av de siste to kilometerne før mål.

Sverre Larsen

Trine Mjåland (29), vinneren av kort løype for damer

Hva synes du om løypeprofilen?

– Det var ei fin og utfordrende løype, og det var gøy å få prøvd seg i terrenget.

Sverre Larsen

Inger Øgård Christensen (72)

Er du interessert i å trene?

– Ja, det vil jeg si. Jeg trener tre ganger i uka, inkludert dette ukeløpet i karusellen.

Hva synes du om løping og turgåing?

– Jeg går fort, og jeg løper. Det er min stil å variere det litt.

Sverre Larsen

Jan Larsen (40)

Hva synes du om Terrengkarusellen?

– Karusellen er et kjempebra tiltak. Jeg har nylig begynt, og jeg har nå løpt tre ganger. Jeg visste ikke om karusellen fra før, men så ble jeg fortalt om det, og dermed ble jeg med. Man trenger ikke verdens beste kondisjon for å være med, for alle forutsetninger aksepteres.

Sverre Larsen

Brith Jorun Åteigen (59), arrangør fra MHWirth BIL

Hva synes du om formen til løperne?

– Folk er flinke, og holder seg i form. Det er gøy at det stadig kommer nye karuselløpere.

Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

K10-14

-Inga Marte Berg HovdenEgen bedrift22:00

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift25:03

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

K15-19

-Ann-Marie RevillardEgen bedriftFullført

-Christiane Ruud BøckmanEgen bedriftFullført

-Hanne Beckmann KristiansenEgen bedriftFullført

-Kristine NygårdRambøll NorgeFullført

-Maria FuglesteinEgen bedriftFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Anine KallhovdStudent16:44

2Amalie WedegeLøplabbet17:11

3Renate MøllandGumpen Gruppen26:37

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Quynh Ngoc TatNordeaFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Trine MjålandVA Fylkeskommune15:19

2Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift17:56

3Elisabeth RamsdalEgen bedrift18:15

4Caroline BergePhonero19:58

5Hanne ØynaStudent20:23

6 Lina BøeMulticonsult20:51

7Heidi Hegland ValleNordea22:40

8 Maria KimestadMizuno Norge22:50

9Anne Dorthea Birkenes SkjebstadKr.sand kom. 24:53

10Magnhild RuglandKr. kommune/Student26:03

11 Maria TopolanekSøgne kommune27:50

12Hege Anita AndersenPhonero28:00

13Birgitte MikkelsenGumpen Gruppen29:46

-Camilla SolgaardVennesla kommuneFullført

-Elisabeth SøysethKr.sand kommuneFullført

-Helene Fidje OlsenStudentFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ine Lee SteinslandPhoneroFullført

-Ingrid StenslandNOVFullført

-Kristina Skrede Vaardal-LundeOneCoFullført

-Kristine VaslandOasen skoleFullført

-Margrethe SagaStudentFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Hege ØsterhusITE Østerhus20:14

2Caroline Breidenthal OlsenCowi21:39

3Marita HegglandEgen bedrift22:07

4Silje BøenKr.sand kommune22:20

5Kristine JohannessenKr.sand kommune27:02

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

K35-39

1Elisabeth GillKr.sand kommune18:35

2Stefanie JohnsenUnit421:29

3Elisabeth Haarr DønnestadRepstad22:41

3Katja Mamaeva ChristoffersenNOV22:41

5 Tone EegKPIL23:31

6Anne Barbro LeipslandKr.sand kommune25:01

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Camilla HøibyGumpen GruppenFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Ingeborg LandénKr.sand kommuneFullført

-Karianne ØienStudentFullført

-Katrine SelnesEgen bedriftFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Line Maria SlettebøeHotel NorgeFullført

-Lis Barbro NylandKPMG SørlandetFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Veronica Føreland ArnliNAV AgderFullført

-Wioleta MysykKr.sand kommuneFullført

K40-44

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune18:00

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune19:51

3Pia Riise BerlingKr.sand kommune19:59

4Sarah Helene UpsahlNOV22:58

5Kathrine KnudsenElkem Fiskaa24:38

6 Irene Thonhaugen ArntsenEgen bedrift27:39

7Marianne Skeie BøePosten29:25

8Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon31:15

-Anne May BreisteinVaroddFullført

-Gro LundeKr.sand kommuneFullført

-Ida Camilla Egeland NordhagenEvryFullført

-Irene SvendsenEgen bedriftFullført

-Kari Reinertsen JerstadKr.sand kommuneFullført

-Kirsti DvergsnesPentagonFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda KjellemoSørlandet SykehusFullført

-Randi Fritzman UtsognKr.sand kommuneFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Solgunn BerstadSørlandet SykehusFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV16:45

2Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift21:29

3 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift22:20

4 Gitte RistSørlandet Sykehus22:26

5My Choi HsiungSørlandet Sykehus22:56

6Siri Helene Puntervold NilssenUiA23:10

7Elin FossliSørlandet Sykehus26:40

8Elin StrandHuntonit29:15

9 Hilde DanielsenEgen bedrift32:22

-Adisa KristoKr.sand kommuneFullført

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Anette Risvand FossheimVA FylkeskommuneFullført

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cathrine KrügerVA FylkeskommuneFullført

-Elin Thorvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Grethe FredvikLærerneFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Hilde Honoré LangeidVennesla kommuneFullført

-Hilde RøinåsKKGFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Kirsten StensvoldEgen bedriftFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marie ReiråskagSørlandet SykehusFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Nina RødøyEgen bedriftFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Siri Merete R. JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Siri Thortveit MyhreEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Trude FredriksenOteraFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

-Wenche KittelsenPentagonFullført

K50-54

1Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne19:44

2Janne ThorstensenStatbil20:48

3Benedicte BeckmannEgen bedrift21:40

4 Gro BørteSørlandet Sykehus23:00

5Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus23:02

6 Tone EllingsenKr.sand Politi23:52

7Marit NorbyKr.sand kommune24:03

8Hanne AanensenSørlandet Sykehus24:15

9Åse TellefsenRPC Packaging24:45

10Annie UllahKirkens Bymisjon27:03

11Jorunn Lisbeth RydjordKr.sand Politi29:29

12Marianne SvendsenEgen bedrift31:20

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Anne Kirsti BrekkeElkem FiskaaFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Beate Weistad KnutsenEgen bedriftFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Tone PettersenEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde HaugedalStatbilFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Lise HannaasKKGFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Janne Elisabeth WinterKr.sand kommuneFullført

-Jorunn HartvigsenHörmannFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Urdal LossiusStatbilFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Ragnhild KjellevoldKr.sand kommuneFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siri MortensenVA VegvesenFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Tone Britt VrålstadEgen bedriftFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K55-59

1Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus23:20

2Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift23:45

3Ingunn Scheie RobstadEgen bedrift26:22

4Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine27:56

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-Grethe Rolstad EsdarEvryFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grete KlevStatbilFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Inger EvensenMHWirthFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-Kari Mette SyrtveitSyrtveit DentalFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lise HansenJernbanenFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Mette CyvinUiAFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone Liv Garcia de PresnoAgder EnergiFullført

-Torbjørg OmdalEgen bedriftFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune20:12

2Reidun KlunglandCameron Sense27:11

3Brit Ingeborg DanielsenSørlandet Sykehus28:12

4Nina SunnåsLærerne30:15

-Anita Berntsen KalstadKr.sand kommuneFullført

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Cathrine HansteenEgen bedriftFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Åse GullsmedmoenSørlandet SykehusFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Gerd Høyland EriksenPostenFullført

-Grete Kristine MøllandEgen bedriftFullført

-Grethe Helene EieslandOneCoFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janet Brastad VollsetDNBFullført

-Johanne SeimSørlandet SykehusFullført

-Jorun WigstølKr.sand kommuneFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lis HvitsteinSiAFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv FialaEgen bedriftFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

1Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune23:28

2Kari GreibeslandEgen bedrift31:28

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg BjørnestølEgen bedriftFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Else Turid NilsenEgen bedriftFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Gretha ØvlandEgen bedriftFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten RuudEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Marit Høye ThorvaldsenStatbilFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Siri LøvbuktenEgen bedriftFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Sølvi NoraasSørlandet SykehusFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Inger Brit MosvaldEgen bedrift21:42

2Anne Marie PedersenKr.sand kommune29:38

3Arnhild KristiansenEgen bedrift30:18

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Bodil KofoedT. O. SlettebøeFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Grethe Marie LienStatbilFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kari Olivia SødalEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marie-Francoise PeersenArkivFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Asbjørg EmanuelsenEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

M10-14

-Mats Mamaev ChristoffersenEgen bedrift20:12

-Oliver OlafsenEgen bedriftFullført

M15-19

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Henrik PetersonEgen bedriftFullført

-Magnus WangsvikEgen bedriftFullført

M20-24

1 Tønnes Aadnevig WettelandMizuno Norge15:58

2Truls KlunglandPer Klungland16:18

3Haakon SvendsenBertel O Steen Agder16:32

4John Olav RundeStudent17:20

5 Emil HortmanEgen bedrift27:10

-Håvard Hovden JansenNordeaFullført

-Torkel ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Ørjan Svaland AasLærerne14:56

2Andreas DøbleStudent16:21

3Kristian SvendsenEgen bedrift18:02

4Tobias Honganvik AndersenNordea25:22

5Joachim AugestadAA Fylkeskommune27:27

-Daniel HansenRPC PackagingFullført

-Magnus MjålandOneCoFullført

-Stian HunstadCameron SenseFullført

-Tormod TronvollKKGFullført

M30-34

1Håvar Birkeland StormoenViaNova Kr.sand15:32

2 Benny André ByremoEgen bedrift17:04

3 Morten TveitDagfin Skaar17:54

4Vidar AxelsenPosten18:57

5Kenneth AuslandVA Vegvesen19:59

6Brede JensenSørlandet Sykehus20:30

7Ola AlmvikMekonomen Sørl.p. 20:37

8Daniel BentsenEgen bedrift22:30

-Andreas SolgaardEgen bedriftFullført

-Håkon SandåkerEgen bedriftFullført

-Ken NøysetT. O. SlettebøeFullført

-Marius BentsenEgen bedriftFullført

M35-39

1Samuel VingerhagenSweco Sør15:47

2 Arne KristoffersenKr.sand kommune16:16

3Magne SørvigLSK16:21

4Jan-Rune JohansenDagfin Skaar17:22

5Markus MedinaNikkelverket18:09

6 Lars Ivar OlsenGumpen Gruppen18:52

7David PedersenOptimera19:18

8Thomas DønnestadRepstad20:27

9Ivar HelvikElkem Fiskaa22:18

10Miguel PereiraNOV22:19

11Thomas FjukstadNorgesplaster23:12

12Arnstein Bernt OlsenNOV23:21

13Jan HarstadOceaneering Rotator23:40

14Anders HægelandTratec Norcon24:21

15Kenni MeilbyPhonero24:26

16Eivind SundeCameron Sense26:34

17 Lars TveitNOV27:50

18Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus28:59

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Eirik BirkelandRambøll NorgeFullført

-Eivind EgeElkem FiskaaFullført

-Espen NilsenFalck HelseFullført

-Jan Egil FredriksenKirkens BymisjonFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Sigbjørn AadnevikEgen bedriftFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Thomas AndreassenSørlandssent. EiendomFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Marius WestgaardKr.sand kommune17:59

2Roald VisserRPC Packaging18:08

3 Lars Jarle YttriNOV18:34

4Petter PallesenVEF Entreprenør19:01

5 Rune Mofjell PedersenEgen bedrift19:44

6Trond KristiansenEgen bedrift19:50

7Dagfinn LiestølEgen bedrift20:03

8 Kai Rune KarlsenKr.sand kommune21:12

9 Tom Erik EllingsenKr.sand kommune21:17

10Ingvald GrimstveitEgen bedrift21:34

11 Kai DrangeEgen bedrift21:38

11 Morten FormoKr.sand Politi21:38

13Håvard WiigSørlandet Sykehus21:50

14 Arve UdøKr.sand kommune21:54

15Frode JensenEgen bedrift27:09

16Anders FuglesteinEgen bedrift27:45

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Frode Stubhaug KlemSparebanken SørFullført

-Jan Rikard OlafsenNAV AgderFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Quang Thanh NguyenElkem FiskaaFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Sveinung HagelandEgen bedriftFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland15:36

2Stefan AndersenCameron Sense16:55

3 Stig André JansenAgder Taxi17:35

4Øystein LieSørlandet Sykehus17:40

5Håvard FlåLærerne17:49

6Anstein MyklandEgen bedrift17:50

7 Roger Arne JohnsenNikkelverket18:40

8 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus18:44

9Johan HeideElkem Fiskaa18:58

10Ragnar HauklienReturkraft19:44

11Harald SteinslandEgen bedrift20:36

12 Bjørn Reidar NygårdRambøll Norge21:05

13 Rune NilsenHydro Vigeland21:14

14Espen SkarpholtNOV21:38

15 Tore NielsenMjåland Eiendom21:42

16Trond Kjetil SæterlidNikkelverket21:46

17Torjus ÅkreNikkelverket22:00

18Børge WettelandMizuno Norge22:10

19Torleif JacobsenKr.sand kommune24:32

20 Rune SalthaugAgder Energi25:25

21 Morten TeinumPhonero25:34

22Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon29:57

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Ivar FjermerosMacGregorFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Markus BrunoPhoneroFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Per Eirik MikalsenEgen bedriftFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Ståle DvergsnesEgen bedriftFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Svein Olav SkulandEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Tor B. BirkenesPentagonFullført

M50-54

1 Finn Terje UbergVennesla kommune15:04

2Frode LindblomTangen vgs15:12

3Sigvald AamodtOneCo16:37

4Geir JernæsLærerne16:46

5 Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand17:27

6 Paul Håkon ScheieTeam Mosjon17:56

7Kjetil AasenEgen bedrift19:30

8Fredrik EngeEgen bedrift19:41

9 Bjørn SkarpholtEgen bedrift21:13

10 Lars Olav KragholmStrømmestiftelsen21:37

11Harald VingerhagenEgen bedrift22:01

12Trond BaadeTeam Mosjon23:01

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Engebret GrøtheØvrebø vgsFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jan Terje TønnessenNye VeierFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Kjetil KristiansenEgen bedriftFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Morten Gustafson BorøNikkelverketFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Øystein A. KvåseKPMG SørlandetFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Øyvind RønningEgen bedriftFullført

-Øyvind TveterCameron SenseFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Roar MyhreEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JørgensenNOVFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Torgeir RypestølEgen bedriftFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

-Vidar JensenCBFullført

M55-59

1Atle SvendsenHennig-Olsen Is16:55

2 Stein-Erik ScheieTelesport17:32

3Helge NesetMHWirth17:56

4Oluf Christian BøckmannNikkelverket18:31

5Kjetil NorbyEgen bedrift18:35

6Gunnar CowardEgen bedrift18:47

7 Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter19:36

8Terje Georg FrigstadEgen bedrift20:08

9Atle BergsetSparebanken Sør20:53

10 Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus21:35

11Ole Håkon EidsåEgen bedrift21:39

12Rolf Bjarne LieEgen bedrift21:57

13Jon Arve KallhovdT. O. Slettebøe22:05

14Geir Allan HolteSchindler22:11

15Harald WeggeElkem Fiskaa22:46

16Bent IngebrigtsenLSK22:47

17 Bjørn AngsundFuture Production23:06

18 Arne B. AndersenStatbil23:07

19Laszlo BendeStrai Kjøkken23:23

20 Harry Verner HartvigsenTangen vgs24:35

21Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi24:38

22Jan JensenEgen bedrift25:04

23Sveinung RobstadTratec Norcon26:17

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bernt Ivar OlsenEgen bedriftFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Fabio OsorioEgen bedriftFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir HaalandUiAFullført

-Gudmund SørliKruse SmithFullført

-Jan HellandVA VegvesenFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan RøinåsEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Kjell Tore HauglandØvrebø vgsFullført

-Kurt BøhnNOVFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tore B. DalevollKBRFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1 Rune LøklingNikkelverket16:40

2 Odd Halvor VassbøRambøll Norge17:07

3Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen18:01

4Reinier van der SpekEgen bedrift19:00

5Jan MikaelsenNorrøna Storkjøkken19:32

6Erik TveitSPISS19:51

7Halvar BjerlandEgen bedrift20:43

8Vidar HåverstadEgen bedrift21:35

9 Roar ThorkildsenEgen bedrift22:13

10Terje Cederberg HansenSøgne kommune22:25

11Helge JohannessenTINE Kristiansand23:24

12Johnny HansenEgen bedrift25:43

13 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift26:27

14 Tore Frøland SvebergUiA26:30

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Lars CowardNorsk StålFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Ole Ingvar GauslaaJernbanenFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tommy GundrosenColor LineFullført

-Tor GrindheimEgen bedriftFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18:49

2Leif JohannessenTeam Mosjon20:18

3 Finn GitmarkEgen bedrift21:30

4 Salve ReinhardtEgen bedrift22:28

5Pål Martens BratlandEgen bedrift22:48

6Torbjørn PaulsenVisma23:55

7 Kristen BueTeam Mosjon24:46

8Arvid BrattlandGumpen Gruppen25:30

9 Kåre PedersenOptimera25:48

10Asbjørn NarvestadRepstad26:02

11 Arne MoenTeam Mosjon26:17

12John HaarrKr.sand kommune26:35

13Magne Reier JørgensenSørlandet Sykehus27:47

14Bengt O. KlemoRPC Packaging29:35

15 Per Kåre SelleSiA31:13

16Thor Øystein OlsenAgder Bilskade36:59

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT. O. SlettebøeFullført

-Henry TranbergTrucknor Kr.sandFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Johnny EriksenNikkelverketFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roger KarlsenEgen bedriftFullført

-Stein RuenesT. O. SlettebøeFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein Normann KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift21:31

2Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift21:49

3 Per SlettedalMHWirth24:40

4John Gerhard LøvdalEgen bedrift28:42

5Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand36:33

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Alf BarryVaroddFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumPensjonistFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1 Jack HansenEgen bedrift34:00

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Kjell TengesdalEgen bedriftFullført

-Leif KofoedT. O. SlettebøeFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M80-84

1 Arne HauglandTratec Norcon26:06

2Oddvar AbrahamsenOptimera33:05

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Egil HortmanTelesportFullført

-Jan Owe ØdegaardPostenFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Torfinn MæselLærerneFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (6,9 km)

K15-19

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Mia BueklevRepstadFullført

K25-29

1 Maria HavenEgen bedrift42:47

2 Maria RoaldsnesStudent50:06

3Katrine Rodal JohnsenKr.sand kommune52:46

4Eli Olavsdotter NomelandKPMG Sørlandet54:56

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

K30-34

1Siri Eidnes MellemEgen bedrift37:52

2Camilla ViervangSparebanken Sør42:26

3Marie ØienKr.sand kommune46:44

4Vibeke GolfFIKO52:20

5Sofia Viktoria SteinslandEgen bedrift58:00

-Linn Jeanett ReiersølmoenSweco SørFullført

K35-39

1Katja Lykke TonstadKr.sand kommune36:44

2Eva Helén TandbergKSI46:47

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteKKG40:08

2Helene Eik AndersenEgen bedrift41:14

3Teresa PhamKr.sand kommune45:28

-Kathrine GregersenEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

K45-49

1Sigrun DrangsholtLærerne41:49

2Vibeke BueklevRepstad46:02

3Elizabeth Martinez MoralesCB57:54

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

K50-54

1Anny HermansenKr.sand kommune47:43

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

-Tove Elisabeth MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift43:38

2Mona GuttormsenMulti Regnskap48:19

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune46:35

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Randi BergEgen bedriftFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune40:38

2Elin StrayVA Vegvesen51:20

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M15-19

-Syvert TveterEgen bedriftFullført

M20-24

1 Morten CowardStudent36:07

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand29:30

2 Even SkulandEgen bedrift30:09

3Jon Henrik EskelandEgen bedrift31:33

4 Dag-Erik TvedtNOV33:07

5Øyvind MagnussenEgen bedrift35:00

6Erik RypestølEgen bedrift38:08

7Jørgen FiskådalVestre Torv39:14

8Anders SkuggevikEgen bedrift39:41

-Christian JohnsenEgen bedriftFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero28:04

2Jan Inge NomelandVennesla kommune35:30

3Ferdinand FredriksenEgen bedrift35:43

4Geirmund GlendrangeKPMG Sørlandet54:56

-Ronald PolenzPhoneroFullført

M35-39

1 Morten ØyaOasen Skole34:47

2-erland Førde MøllElkem Fiskaa38:24

3Petter MarthinsenPhonero38:58

4Harald HansenCameron Sense41:03

5Andreas BorgersenMizuno Norge45:29

6 Endre HellesmarkCameron Sense45:41

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

M40-44

1Gaute GrastveitEgen bedrift31:12

2Fernando José Bravo OlguinSiA33:12

3 Odd Anders ArntzenOtera36:20

4Mads HatlevikUiA40:35

5Fredrik SvennevigEgen bedrift41:50

5Geir HeddelandOtera41:50

7 Peter JönssonEgen bedrift43:28

8 Frank AndersenSchindler44:00

9Kjetil PaulsenKr.sand kommune44:39

10 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon44:52

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

-Øystein ArildEgen bedriftFullført

-Samir KolukcijaVA VegvesenFullført

M45-49

1Johnny StensvoldLSK28:17

2Johnny VeaEgen bedrift30:35

3Frode TjomslandStatbil37:02

4 Rune MorkCameron Sense41:32

5Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg41:59

6Gjøran LundeCameron Sense43:30

7 Hans Kristian NilsenUiA56:02

-Bjørn Inge BertelsenBrandsdal GroupFullført

M50-54

1Leif Tore EriksenEgen bedrift31:42

2Jan Kåre EriksenKr.sand Politi33:22

3 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus33:40

4Geir Tony TeiglandKirkens Bymisjon36:29

5Geir StrandSchindler37:26

6Alf Helge FredriksenEgen bedrift37:35

7Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe37:40

8Terje MoxnesNOV39:39

8Terje MydlandNOV39:39

10Yngvar KiledalHandelsbanken40:19

11John HagelandEgen bedrift41:30

12 Endre MyranRepstad42:00

13 Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune42:08

14Nils Erik RypestølNOV44:01

15Terje SkraastadEgen bedrift44:16

16 Svein TjemslandStatbil45:10

17 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift45:50

18Olav GrendstadEgen bedrift46:02

19Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte47:39

20Andy Mac ConnacherOptimera49:46

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

M55-59

1 Tore HansenEgen bedrift41:29

2Geir Brekke OlsenT. O. Slettebøe42:00

2Ole Gunnar SørliNordea42:00

4Erik FjeldstadElkem Fiskaa43:10

5Ole Johan BueklevRepstad46:02

6 Per NygårdRepstad46:40

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1 Carl Georg OmdalStatbil32:40

2 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa36:50

3 Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv39:59

4Arild AurebekkGumpen Gruppen41:10

5Øistein RosenTeam Mosjon41:47

6Robert CowardKr.sand kommune43:10

7Bruce BergendoffEgen bedrift47:54

8 Sten Thune-LarsenCameron Sense49:06

-Arnfinn FolkvordNikkelverketFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

M65-69

1Alf AabelTeam Mosjon54:42

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

M70-74

1 Tore SvennevigPosten43:52

2Alf GurandsrudLandmåler Sør45:24

3Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus46:40

4Knut PilskogFirenor50:27

5Øystein VesterhusNikkelverket52:38

6Jonny A. TveitEgen bedrift53:19

7 Arne Tolli PedersenKr.sand kommune54:00

-Arild HøiboEgen bedriftFullført

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon54:49

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført