Starten på palmehelga kunne ikke blitt bedre for Øystein Tjomsland og hans team. Etter at den sørlandske suksesstreneren sopte med seg to strålende seire under V75-dagen på Leangen lørdag, satte Søgne-mannen resolutt nesen hjemover for å følge opp fremgangene på hjemmebane søndag kveld. Og som hans hester leverte på Sørlandets Travpark; både Mo Harjar og Grude Tillastod for imponerende prestasjoner og sørget for en strålende stalldobbel.

Fremst i rekken av personer som ville feire seirene sto en svenske. Lars-Olov Jonsson eier begge vinnerhestene, og sammen med sin kone hadde han kjørt ni timer èn vei fra Borlänge for å se sine øyestener konkurrere. Etter at løpsdagen var over sendte Team Tjomsland live på sin Facebook-side hvor Jonsson forteller om hvordan dette føles. Kort tid etter at innslaget var i gang begynte telefonen å kime.

– Nå rister hele buksa di, nå ringer de fra Sverige for å gratulere, utbrøt Øystein Tjomsland med et glis da mobiltelefonen i lomma til Jonsson vibrerte hissig under livesekvensen.

- Nu vill dom låna pengar!, repliserte svensken kjapt til stor latter for hele Team Tjomsland.

Se det herlige klippet her

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Mo Harjar travet 1.27,5/1640 meter volte da han vant sammen med sin oppasser Stine Birkeland. Grude Tilla rekordforbedret seg kraftig til 1.31,9/2140 i sitt seiersløp sammen med Øystein Tjomsland. Lørdag tok Lesja Odin sin 17. strake seier fra debuten, mens Royal Winner, eid av Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe fra Kristiansand, vant det avsluttende V75-løpet på Trondheim-ovalen.

Feire på hjemmebane søndag kunne også Johan Kringeland Eriksen. Den dyktige 24-åringen tok sin 100. kuskeseier da han styrte inn Bjørnemyr Tara til sterk seier. Kringeland Eriksen har nå 100 seire, 100 andreplasser og 99 tredjeplasser på sine 1204 starter som kusk i sin korte karriere. Bjørnemyr Tara, eid og trent av Anne Marie Horrisland fra Nodeland, vant på 1.27,8/2160 meter.

Sørlendingen Geir Mikkelsen leverer sterkt, både som trener og som kusk. Den dyktige 47-åringen noterte seg for en kuskedobbel da han først sendte inn lekre Red Shankly R.S. til seier i det innledende løpet, før han fulgte opp med å forsvare favorittskapet bak Golden Dooleys. Red Shankly R.S. travet 1.15,1a/2140 meter. Hesten eies blant annet av sørlendingene Vemund Hansen og Michael Taanevig.

Evje-amatøren Lage Rosten har en svært fin 4-åring i Loveyou Hangover. Vallaken spant til tet sammen med Dag-Sveinung Dalen og vant til slutt svært komfortabelt på 1.18,7a/2140 meter. Dette var hestens andre seier på tre forsøk så langt i 2019.