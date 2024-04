Det gror godt i rekkene bak Vipers. Sist helg var det regionalt sluttspill for J13/G13, J14/G14 og J15/G15 i Stavanger. De to beste lagene fra Agder skulle møte de to beste lagene fra Rogaland.

Lund HK, en liten breddeklubb fra Lundsiden, stilte med lag i J13 og J14. Begge lagene består av en ivrig gruppe jenter som har det hyggelig på og utenfor banen. Både på J13 og J14 reiste nesten hele spillergruppa bort. Noen for å spille, andre for å være en viktig støtte og ha en sosial helg sammen med sine venninner og lagvenninner.

J13 hadde vunnet sin lokale serie og J14 hadde blitt nummer to. Nå ventet sluttspill med knalltøff motstand. Lund HK J13 vant sine to første kamper lørdagen mot Austrått/Hana og MHI. Søndagen ble det en ren «finale» mot Rival, som også hadde vunnet sine to kamper. I en tøff kamp mot et ganske tøft fysisk lag, ble det til slutt tre-målstap for Lund J13. Laget endte dermed opp med en sterk andreplass i kampen om å bli beste lag i region sørvest.

Lund HK J13: Tine Charlotte Rosander Haugsgjerd (f.v.), Frida Nordstoga Sætre, Svein Guldbrandsen, Johanne Jesine Johnsen, Linnea Ringereide, Ida Bentsen, Sara Aglen, Lilly Repstad, Alexandra W. Eilertsen, Emmeline Guldbrandsen, Johanna Mehren, Ingrid Lavoll Baade, Josefine T. Vik, Elisabeth T. Vik, Mie H. Frøysaa, Tuva M. Pettersen, Johanna S. Kloster og Julie Hauge. Foto: Privat

Lund J14s første kamp lørdag var mot Sola, et av Norges beste J14-lag. En tøff, men ikke helt uoverkommelig oppgave på en god dag. Lagene fulgte hverandre tett i første omgang og Sola ledet 14-11 til pause. I starten av andre omgang økte Sola ledelsen til syv mål, men et hardtarbeidende og mentalt sterkt Lund-lag kjempet seg tilbake og lå etter hvert bak med kun ett mål minutter før slutt. I sluttfasen måtte det gambles litt. Lund J14 lykkes ikke helt og tapte med tre mål. Likevel er dette kampen vi var mest fornøyd med. Den viste at laget kan hamle opp med de aller beste.

Neste kamp var lokaloppgjør mellom Gimletroll og Lund, to lag som har fulgt hverandre tett i hjemlig serie. Denne gangen var det Lund som gikk av med seieren. Søndagens kamp ble et oppgjør mot SIF om å bli nest best i regionen. To meget gode forsvarslag fulgte hverandre helt til døra og kampen endte uavgjort. Med bedre målforskjell ble Lund HK J14 nummer to i regionen, etter Sola.

Helgen viser at det gror godt i lokalhåndballen og i en liten klubb som Lund HK.

Det må også nevnes at fire spillere fra Lund J15 ble tatt ut til å spille bylagsturnering helgen før. Laget med spillerne fra Lund HK endte opp med en sterk andreplass og Nora Henriksen ble i etterkant tatt ut til landslagssamling for LK08.