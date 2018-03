Julie Abusdal dobbelt doublevinner

HERØY: Førstnevnte viste seg igjen som en skikkelig god doublespiller og tapte ikke et eneste sett verken i mixed med Kevin eller damedouble med Haugeruds Delia Murtazilieva! Begge spillene ble preget av Julies sikkerhet og evne til å spille på de rette stedene, og Kevins harde angrep i mixed avgjør gjerne ballvekslingen etter at Julie har skaffet muligheten.

Imponerende doublespill, rett og slett. Singlene gikk ikke like bra. Kevin tapte for første gang i år mot arrangørens Elias Lenning i finalen, mens Julie måtte gi tapt for sin doublemakker i semifinalen.

UBM (Ungdommens Badmintonmesterskap) arrangeres om fire uker i Sandefjord, sesongens store mål for unge badmintonspillere. Behold doubleformen og ta hevn i singlene, er mottoet i KBK-leiren for klubbens to U15-ess etter en helg i Nordland.