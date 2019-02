Travtips Sørlandets Travpark 24.2.19

En flott travkveld venter oss hestefrelste denne søndagen. Lesja Odin er en fantastisk flott type som kan bli en elitetraver på sikt. Banker.

V65-1 2140 volte til/375,800 Hingst, vallak. Start 18.15

1 Hovs Frøya G Mik Svak sist. Kan bedre. B 2 Will Lita C Rol Fin form. B 3 Valle Fryd J Gau To løp i kroppen. C 4 Arnspik E Høi På rett vei formmessig. B 5 Myr Seira P Kal Premie er bra. D 6 Emil Mollyn O Øst Rett selskap denne gangen. B 7 Bokli Rapp Ø Tjo Galopperte i striden sist. A 8 Ask Eld Å Ten Bra, men langt tillegg. C

Bokli Rapp-Emil Mollyn-Will Lita Outs: Arnspik

7 Bokli Rapp debuterte sist i Tjomsland regi. Måtte da vandre utvendig, ledet store deler av løpet og kjempet om seieren da galoppen kom midt på oppløpet. Har fordel av distanse økningen og har en fin sjanse feilfritt. 6 Emil Mollyn er ikke noe dårligere enn favoritten, men viste en «form-down» før han fikk en pause etter siste løp. Kommer nå ut etter en liten pause og er formen tilbake så kan han absolutt vinne. 4 Arnspik er på vei mot formen igjen. Tas med om man garderer ytterligere.

V65-2 2140 autostartStart 18.35

1 I.D. Visualistic J Eri Maks siste trippelplass. C 2 Texas Bonheur L Kol Mye galopp i det siste. D 3 Whistleblower O Øst Kan litt, men formen? C 4 Ranja Hill A Ber Maks premie. D 5 Somewifesomewhere E Høi Beste hesten. Klar favoritt. A 6 Satori K. Divic P Kal Kan en del. Hatt pause. B 7 Make My Day T.J. D Dal Bra spurt sist. B 8 Classic Thompson J Und Skuffet i det siste. B 9 Julia Early Ø Tjo Henter seg en premie. C

Somewifesomewhere-Make My Day -Classic Thompson Outs: Satori K. Divic

5 Somewifesomewhere har gjort to fine løp etter at hun ble kjøpt til sin nye eier. Litt turbetont seier på Bjerke, men en fortjent seier på Sørlandet i sin siste start da hun dro opp angrepet selv og kjempet inn til seier. Hun er startrask og ventes å få teten. Derfra er vinnersjansen solid. 7 Make My Day T.J. har et fint toppnivå i dette grunnlaget. Spurtet fint sist til tredje og med det rette løpet kjemper han i rette enden. 6 Satori K Divic begynte karrieren på en strålende måte og vant en rekke løp. Ble selvfølgelig verre når motstanden ble tøffere, men han har gått jevnt i pengene. Nå har han hatt en fortjent pause og om formen er tilbake så kan han overraske.

V65-3 2140 volte til v/215. 20 n/ved 2000 poeng, Start 18.55

1 Vital Vinter K Løv Meget bra fireåring. B 2 Eigelands Rebecca L Kol Usikker, men har kapasitet. C 3 Bjørnemyr Tara J Eri Rask. Kan lede lenge. C 4 Eikjærva E Høi Bra form. B 5 Stjerne Bo H For Premie som gjelder. D 6 Flammen Julie O Øst Trippelsjanse. C 7 Voje Per A Ber Viste form nest sist. C 8 Vital Sjanell D Dal Bra. Hatt lang pause. B 9 Lego U.N. J Und Fin form. B 10 Lesja Odin Ø Tjo Beste hesten. Banker. A

Lesja Odin-Vital Vinter-Lego U.N. Outs: Eikjærva

10 Lesja Odin har blitt hardt «straffet» i dette delingsløpet. Fungerte ikke sist og ble strøket etter hans oppvarming. Uansett blir han stor favoritt og det med det rette. Han har så høy toppfart at om ikke alt blir feil så blåser han rundt dette feltet på en liten langside. Dagens sikreste vinner.

V65-4 2140 autostartStart 19.15

1 Grace Yoga P Kal Utur sist. Leder lenge. B 2 Guccio Fortuna Ø Tjo Skuffet litt sist. Kan bedre. B 3 Nu Love S.S. L Kol Kapasitet for seier. B 4 Dante Kievitshof S Bir Jevn og flink. Trippel. C 5 Got You B.R. E Høi Beste hesten. Formen? A 6 Camillo Neo S Juk Premie som gjelder C 7 Super Orlando D Dal Svak i det siste. Kan bedre. C 8 Zeen av Ekbacka A Aks Møter rett selskap. B

Got You B.R.-Grace Yoga-Zeen av Ecbacka Outs: Cuccio Fortuna

5 Got You B.R. er den klart beste hesten i dette feltet og er hun på topp, taper hun ikke dette løpet, men de to siste innsatsene gjør meg litt betenkt. Da har hun galoppert og blitt disket. Man skal huske at hun ble nummer to bak Calina i Derby kvalifisering så seint som i fjor høst og det er ikke noen av hennes kaliber her. 1 Grace Yoga har vært meget god i sine siste starter og faktisk imponert. Knutsen hoppa liker seg i tet og jeg blir ikke overrasket om de prøver seg der igjen selv om motstanden er opp et hakk. 2 Cuccio Fortuna skuffet litt sist. Er nok best med rygg løp og speed til slutt. Det kan det bli fra dette sporet.

V65-5 2140 volte til v/370. Start 19.35

1 Massive Speed Å Ten Meget bra på sitt beste. B 2 Skylander Hill P Kal Dønn fast sist. I form. A 3 Igor Ribb A Aks Kommer ut etter pause. B 4 Wayne Brogård E Høi Er i fin form. B 5 Gary Hoist G Mik Kommer ut etter pasue. C 6 Whatsoflying S.S. D Dal Fint toppnivå. B 7 Jacuzzi O. L Kol Premie som er målet. D 8 Tracy Kronos O Øst Vant sist. Litt tøffere nå. C

Skylander Hill-Massive Atacck-Wayne Brogård Outs: Whatsoflying S. S

2 Skylander Hill er et frekt førstevalg. Så meget fin ut sist i årsdebuten og ble sittende fast med vinnekrefter. Får han det rette løpet, skal ingen føle seg for trygge på seier. 1 Massive Speed er en traver jeg har likt i hele sin karriere. Har skuffet litt i det siste, men er garantert en fin reise herfra. 6 Whatsoflying S.S. har fin kapasitet, men er litt variabel. På en toppdag kjemper han garantert om seieren. 5 Wayne Brogård vant nest sist og imponerte. Spurtet da strålende og vant enkelt. Kan vinne igjen.

V65-6 2140 volte til v/45,80,150. Start 19.55

1 Ås Kvikken H For Kommer ut etter pause. C 2 Eiklands Faks J Und Har kapasitet for seier. B 3 Nesvik'n Å Ten Vant enkelt sist. B 4 Skeie Trym E Høi Kommer ut etter lang pause A 5 Lome Perla L Kol Skuffet sist. Kan bedre. B 6 Kilestjerna J Eri Hatt tre måneders pause. B 7 Vik Pilen M Fin Forbedret sist. C 8 B.B. Juventus O Øst Har en premie i sikte. D 9 Stjerne Smell S Juk Er fornøyd med premie. D 10 Komnes Anna J Gau I fin form. Gardering. B 11 Lille Senumsprinsen Ø Tjo Vanskelig herfra. D 12 Gerifaks G Mik I sitt livs form. B

Skeie Trym-Komnes Anna-Nesvik’n Outs: Eiklands Faks

Et vidåpent løp der nesten alle kan sees med en viss vinnersjanse. 4 Skeie Trym kommer ut etter lang pause, men han har så pass bra toppnivå at om han viser noe av sitt beste så kjemper han helt i toppen. 10 Komnes Anna var knallgod sist hun startet på Sørlandet. Dro opp angrepet og koblet enkelt grepet til slutt. 2 Eiklands Faks er håpløst usikker, men om han for en gangs skyld kunne finne på å gå feilfritt, er han god nok.

Lite V65-forslag:

V65-1: 7–6

V652:5Somewifesomewhere

V65-3: 10 Lesja Odin

V65-4: 5–1

V65-5: 2-1-6-4-3

V65-6: 4-10-2-3

80 kroner

Stort V65-forslag:

V65-1: 7–6

V65-2: 5-7-6-8

V65-3: 10 Lesja Odin

V65-4: 5-1-2-8-3

V65-5: 2-1-6-4-3-8

V65-6: 4-10-2-3-5-12-6

1680 kroner