Mikkelsen-dobbel sikret Fløy-poeng

MANDAL: Det var en meget fornøyd spillergruppe og trener Suad Cirikovic etter kampen da Magnus Ask Mikkelsen utlignet til 2-2 på overtid på et perfekt hodestøt etter nydelig innlegg fra debutant Adrian Falch Klavenes (eks-Søgne IL).

Dette ble en kamp der MK hadde mye av banespillet og skapte de fleste sjansene anført av rutinerte Thomas Aukland og Endre Omland, som også scoret målene for MK. Etter en frisk åpning av våre gutter tok MK over initiativet og ble tildelt et noe tvilsomt straffespark der nevnte Aukland klistret ballen i krysset. Sakte men sikkert kjempet gutta seg inn i kampen igjen, og scoret like før pause der Erik Marcussen fant Magnus Ask Mikkelsen med en smart stikker på frispark.

Fakta: KAMPFAKTA MK-Fløy 2: 2-2 (1-1) Serieåpning 4. divisjon menn Målscorere Fløy: Magnus Ask Mikkelsen, 2 Målscorere MK: Thomas Aukland og Endre Omland Tilskuere: ca 100 i Idrettsparken. Dommer: Jostein Ekeland - Lyngdal IL Fløys lag: Kristian Gill, Thor Helge Thorsen, Iva Barobe, Anders Høgetveit, Fredrik Haldorsen, Erik Marcussen, Mathias Grundetjern, Ole Fredrik Thorsen, Robert Våge Skårdal, Petter Richardsen og Magnus Ask Mikkelsen Også benyttet: Adrian Falch Klavenes, Erlend Abusdal, Markus Martinsen og Oscar Tønnesen

Det var en optimistisk Fløy-gjeng som kom på banen til 2. omgang til andre omgang, men kort ut i omgangen fikk Endre Omland en gavepakke av en pasning av en Fløyspiller, og scoret sikkert alene med Kristian Gill. Utover omgangen hadde MK mye av banespillet, men en meget god Kristian Gill seg av det som kom, kombinert med ineffektive MK-spillere.

Det så ut til å gå mot MK seier, men en meget god sluttspurt sikret som nevnt våre gutter ett poeng. Alle gutta som var utpå i dag skal ha stor ros for innsatsen. Laget har ikke hatt noen treningskamper pga bl.a vanskelige baneforhold, og treningsmengdene har nok heller ikke vært ideelle. Unge Kristian Gill var meget solid i buret kampen gjennom og det blir meget spennende å følge utviklingen hans.

Ellers var Magnus Ask Mikkelsen selvsagt helt avgjørende for kamputfallet med sine to scoringer. En ekstra stjerne til Mathias Grundetjern for rekkevidden på midten. Moro også å se Robert Våge Skårdal tilbake på banen etter langt opphold. Men som sagt; I dag skal hele laget ha ros for innsatsen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Neste kamp for gutta er hjemme mot Søgne mandag 16. april kl. 18.45.

Se tabellen her