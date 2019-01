Vindbjart-gutt vant i Oslo Skifestival

OSLO: Vindbjart Ski stilte med ni løpere i dette knallharde løpet i Holmenkollen, sammen med over 2000 andre barn og ungdommer fra hele Sør-Norge. Lørdag sto distanserenn i friteknikk på planen og søndagen var det jaktstart for 15- og 16-åringene i klassisk stil og stafetter for de yngre løperne. Mathias oppnådde en meget sterk 4. plass lørdag og dette ga ham et solid utgangspunkt for søndagens jaktstart.

Etter et veldisponert og spennende løp, slo Mathias til i siste bakken opp til "Northug-sletta". Luka han fikk i denne bakken, berget akkurat seieren foran Oddersjaas Thomas Linnebo Mollestad med 0,2 sekunder. Alle Vindbjart skis løpere gjorde en kjempebra innsats. På lørdagens renn ble 16 år gamle Hanne Sløgedal nr. 9, men falt ned til 14. plass etter jaktstarten. Sondre Østervold (G16) gikk inn til en sterk 16. plass under søndagens jaktstart.

Vindbjart IL

I stafetten for 11–12 år, deltok 192 lag. Vindbjart gikk inn til en sterk 37. plass med Henrik Sløgedal (10 år), Simen Roland og Marius Østervold på laget. Kommende helg arrangeres KM i Sauda med enda flere skiløpere fra IL Vindbjart ski.

Sjekk resultater her

