Skikarusellen åpnet uten ski

KRISTIANSAND: Skikarusellen er i gang igjen, selv om snøen ikke er kommet ennå. Årets første løp gikk av stabelen i Jegersberg ved Grønn slette. Traseen gikk rundt lysløypa, og deretter tilbake til Grønn slette. Løypa var 4,1 km. Det var over 20 personer som fullførte dette første løpet.

Det var Skiutvalget som arrangerte, og deltakerne fikk servert god og varm havresuppe. Lokalsporten loddet stemningen i start- og målområdet.

Sverre Larsen

Arne Haugland (80), deltaker

Hva gleder deg med ny sesong?

– Det er fint å gå her i Jegersberg. Jeg håper at det blir snø snart!

Trener du jevnlig?

– Ja, det vil jeg si. Jeg trener to-tre ganger i uka. Jeg går turer og løper litt. Og så trimmer jeg på trimsykkel inne.

Elin Gundersen (68), deltaker

Er det godt å komme i gang igjen med Skikarusellen?

– Ja, det er veldig godt! Jeg var med på Kongsgård og rulleskirennene nå i høst. Jeg håper at det kommer snø snart. Det er bra å starte tidlig etter nytt år, for da får vi mye ut av tiden!

Har du noen mål med sesongen 2019?

– Jeg skal til Spania og sykle i mai. Og så satser jeg å holde meg i form på ski før den turen.

Rune Løkling (61), medhjelper for Skiutvalget

Hva synes du om traseen?

– Den er bedre på ski enn å løpe. Så det er viktig at det kommer noe snø i skisesongen!

Hvordan er skiforholdene på for eksempel Sandrip nå?

– Det er ikke mulig å gå der nå, for det er for mye is!

Hva fascinerer deg med løypene i Skikarusellen?

– De er varierte, og spesielt gjelder det den løypa som vi har på Strai. Jeg liker spesielt godt å gå diagonalgang der!

Tore Svennevig (70), arrangør fra Skiutvalget

Hva ønsker dere å oppnå med disse rennene i Skikarusellen?

– Det er at man får trim og holder kroppen ved like. I dag må vi bruke joggesko siden det ikke er snø. I Skikarusellen ønsker vi å holde kontakten med skiløperne.

Hva må folk tenke på i vinter?

– Så fort det eventuelt kommer snø, må man komme seg ut. For snøen kan fort være vekk!