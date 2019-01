Olimstad til VM etter verdenscupseier

– Det føles sinnsykt bra, det er alt jeg kan si! Det var litt vanskelig å tro det. Man lærer etter hver konkurranse man kjører, og nå føler jeg liksom at jeg har skjønt noe jeg ikke skjønte de forrige sesongene. Det er mye gøyere å kjøre konkurranser nå enn noen gang, sier Olimstad.

Seks norske stilte til start i helgens verdenscup i Seiser Alm, Italia. Etter kvalifiseringen var det kun Olimstad og Kleivdal som stod igjen. Kleivdal ledet første del av finalen, men ble tatt igjen av lagkameraten i andre run. Nå er begge tatt ut til VM som går av stabelen første uken i februar.

Process Films /Glenn Pettersen

– Etter at Stian landa første runnet og lå på førsteplass ble det bare sinnsykt bra stemning. Det var veldig bra vær i dag, så alle har kjørt dritbra, sier Olimstad.

Snowboardforbundet

Dette er første gang Olimstad står på pallen i verdenscup. 25-åringen vant med 88 poeng i sitt andre run. Dommerne var spesielt imponert over det første rail-elementet, der han gjorde en hardway backside 270 på og 270 av, for første gang i konkurranse.

– Det var veldig deilig å se Markus endelig få det til i en konkurranse. Det har vært en lag vei, men vi har alltid hatt troa og visst at han hadde det i seg. Dette er bare begynnelsen, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Process Films /Glenn Pettersen

Mistet andreplassen

Stian Kleivdal leverte også svært god kjøring og ble først tildelt andreplassen. Etter at resultatet var klart kom det inn en klage på dømmingen av Lyon Farrell. Dommerne trodde hans cab 1260 var en cab 900. De valgte etter ny vurdering å flytte Ryan opp til andreplassen, og dermed Stian på en tredjeplass.

– Etter konkurransen ble jeg kalt inn og forklart situasjonen. Jeg ble skuffet over at dommerne ikke klarte å skille to triks jeg mener det er veldig lett å se forskjellen på, men det er selvfølgelig bra at vi får en riktig dømt konkurranse, sier Grimsrud.

