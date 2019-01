Kari Anne Knutsens store dag

KRISTIANSAND: Kulde og sterke vindkast affiserte ikke Kari Anne Knutsen (49) fra Birkeland på Sørlandets Travpark søndag kveld. Prestasjonene til stallhestene varmet i så stor grad at den dyktige travtreneren ikke brydde seg nevneverdig om de ytre forutsetningene.

Banemannskapet hadde gjort en formidabel jobb med å rydde anlegget for snø, og Knutsens hester så ut til å trives fortreffelig på underlaget som ble presentert. Wayne Brogård og Grace Yoga sørget for en oppløftende stalldobbel da de lekte hjem hvert sitt løp.

– Dette er helt fantastisk, for en kveld!, var Knutsens umiddelbare reaksjon da Grace Yoga krysset målstreken som en vinner. Birkeland-treneren høstet ros for jobben som er lagt ned i hesten fra kusk Per Vetle Kals.

– Grace Yoga var ordentlig fin, mye piggere enn det hun har vært tidligere. Hesten har toppform og hun får vi mye moro med framover, fastslo den dyktige tømmeføreren fra Gjerstad.

Roste sine ansatte

Kari Anne Knutsen var ikke sein om å påpeke at framgangene på ingen måte er noe soloshow fra hennes side.

– All honnør til stallfolkene mine som holder ut på disse dagene og Ida Helen Mellingen som jobber fra morgen til kveld. Så gode de er!, roste 49-åringen.

Wayne Brogård, årets mestseirende varmblodshest i Norge i 2017, var tilbake på vinnersporet allerede i kveldens innledende løp. Sammen med kusk Eirik Høitomt spurtet han raskest av samtlige og koblet seiersgrepet allerede 50 meter fra mål.

– Fy fader, så god han er!, utbasunerte Knutsen og fikk støtte i utsagnet fra Høitomt. – Wayne Brogård leverte en sterk prestasjon, han var rett og slett veldig god i dag, berømmet landets mestseirende kusk.

Flott comeback av Thygesen-hest

Fem år gamle Glans Tider sørget for en fin kveld også for hjemmetrener Jenny Thygesen. Hingsten, som ikke hadde startet siden i juni i fjor, leverte et sterkt comeback og rekordsenket seg samtidig til 1.32,7/2140 meter. Dyktige Lars Anvar Kolle har kjørte hesten i samtlige løp og var klar på at en lys framtid er i vente for Thygesen-traveren dersom helsa holder.

– Han travet og fungerte veldig mye bedre i dag enn han gjorde en periode. Han vant debutløpet sitt og var egentlig overraskende god, deretter dukket det opp noen problemer som vi brukte litt tid på å finne ut av. Jenny har vært tålmodig, og nå håper vi at helsa holder framover. Dette er egentlig en veldig fin hest, men han går fortsatt litt med brekket på.

Valle Hugo kontret til seier

Øystein Tjomslands Valle Hugo fortsetter den gode utviklingstrenden. Søndag kveld tok 4-åringen sin andre strake seier på hjemmebane og ser ut til å være en hest som bare vokser med oppgavene. Søgne-treneren var likevel klar på at det er et stykke opp til de beste hestene i årgangen på nåværende tidspunkt.

– Valle Hugo gjør ikke mer enn han må, men han er sterk. Han mangler litt toppfart foreløpig, men han duger foreløpig i grunnlaget sitt selv om han fortsatt mangler litt på å matche de beste 4-åringene i landet. Vi kan imidlertid ha glede av denne hesten i lang tid framover, og han kan bli en V75-hest med rett utvikling, uttalte Tjomsland til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Valle Hugo ble utfordret av Jenny Thygesen-trente Lome Perla oppløpet ned, og de to sørlandshestene sørget for et severdig oppgjør. Tidlig på oppløpet var Lome Perla faktisk forbi Valle Hugo, men Tjomsland-traveren viste fram et flott løpshode.

– Vi fikk et par lengder til konkurrentene i siste sving, men jeg tok litt opp igjen siden jeg var usikker på hvor mye hesten i rygg hadde igjen av krefter. Dermed fikk Eirik Høitomt overtaket på oss med Lome Perla, men det er greit at vi klarer å kontre ham ut av og til, han er seig den mannen, sa Tjomsland spøkefullt etter årets fjerde kuskeseier var bokført.