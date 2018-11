Arendal Fotballs tredje nysignering

– Min ambisjon er å bidra til at Arendal tar steget opp i OBOS-ligaen, sier Ulrik Reinaldo Berglann (26) etter at han har signert overgangspapirene som binder ham til Arendal Fotball kommende sesong.

Den hurtige venstrekanten har de siste sesongene spilt i Jerv, men sier selv at han har vært klar for et klubbskifte nå i høst etter at kontrakten hans løp ut.

–Jeg har hatt lyst på et miljøskifte, så det har egentlig ikke vært noen dialog med Jerv om forlengelse denne høsten. Da Arendal Fotball kom på banen, så var det derfor naturlig å vurdere tilbudet om å fortsette karrieren her, sier Ulrik Reinaldo Berglann.

Ble raskt overbevist

Etter at Steinar Pedersen tok kontakt og presenterte planene for den kommende sesongen, ble nysigneringen raskt overbevist om at det vil passe bra for ham å bidra til videreutviklingen av Arendal Fotball.

– Jeg har en kjæreste i Oslo, så jeg måtte først diskutere det med henne, men vi ble begge enige om at dette var en fin løsning. Dessuten gir det meg muligheter til at jeg fortsatt kan jobbe ved siden av fotballen, og det er verdifullt for meg å få mer yrkeserfaring som jeg kan ha nytte av seinere i livet, sier 26-åringen.

Han tilbakeviser at han tar et steg tilbake i fotballkarrieren når han forlater OBOS-ligaklubben Jerv og går til Arendal som spiller en divisjon lavere i 2019.

– Jeg ser ikke slik på det. Opplegget i begge klubber er veldig likt, og jeg vet også at Arendal har svært mange gode fotballspillere. Dessuten ser det ut som om klubben holder på å bygge et enda mer slagkraftig lag neste sesong.

– Jeg har også fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere lagkamerater i Jerv når det gjelder Steinar Pedersens rolle som trener. Så dette er en stor utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg kommer ikke til Arendal for å heve lønn, men for å bidra til å styrke klubben slik at vi sammen kan nå nye sportslige mål. Jeg vil bidra både med treningskultur og på banen, sier Ulrik Reinaldo Berglann.

Tredje nysignering

Han signerte for Jerv vinteren 2016 og står med 99 kamper for Grimstad-klubben. Torsdag hadde han sin siste trening sammen med resten av Jerv-stallen og fra mandag av vil han trene sammen med nye lagkamerater i Arendal.

Steinar Pedersen er glad for at høstens tredje nysignering er i boks.

– Ulrik er en rask og teknisk venstrekant. Hans ferdigheter blir nyttige for å utvikle den spillestilen jeg ønsker skal kjennetegne Arendal Fotball. I tillegg til gode fotballferdigheter, er han også en type som går foran i treningsarbeidet og bidrar til å bygge den toppidrettskulturen vi må ha i spillergruppa, sier Steinar Pedersen.