Stafett for livet - et arrangement for hele familien

KRISTIANSAND: Når kreft rammer, kan både den som blir syk og pårørende føle seg alene. Nå engasjeres lokalsamfunnet til å gå sammen for å vise sin støtte og samtidig bidra i kreftsaken. Alt du trenger å gjøre, er å møte opp på Kristiansand Stadion 8. – 9. september og gå.

Alle kan stille med lag, uansett alder og form.

– Det er en fin måte å møte andre som er i samme situasjon som deg, enten som kreftsyk, kreftfri, pårørende, venn eller kollega av noen som har kreft, sier stafettleder i Kristiansand, Cathrine Aanensen.

Fakta: Fakta Stafett for livet Stafett for livet varer i 24 timer. I løpet av disse timene bytter deltagerne på lagene på å gå etapper.

De såkalte «fighterne» starter stafetten. Fighterne er eller har vært kreftsyke og er æresgjester under arrangementet.

Ønsker du å delta? Les gjerne mer på: kreftforeningen.no/stafettforlivet

Stafett for livet er et 24 timers arrangement som symboliserer at kreftsykdommen aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Dette er en stafett der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre. Arrangementet er den norske utgaven av det amerikanske Relay for Life, som startet i 1985. Dette er i dag verdens største non-profitt arrangement med 3,6 millioner deltakere fordelt på 5000 byer i 29 land. I fjor var Randaberg første norske sted som arrangerte Stafett for livet. I år utvides tilbudet til åtte byer, inkludert Kristiansand som eneste sted på Sørlandet.

Liv-Unni Tveitane

54 frivillige har jobbet med Stafett for livet siden i fjor høst.

– Nå gleder vi oss til avvikling. 40 lag og opp mot 800 deltakere har meldt seg på, men vi har plass til mange flere, oppfordrer Cathrine.

Stafetten går over 24 timer, deltakerne går, jogger eller løper rundt Kristiansand stadion. Hvert lag har deltakere som gjør at man kan gå uavbrutt gjennom døgnet.

Varaordfører Jørgen Kristiansen åpner stafetten lørdag 8. september kl. 12. I løpet av dagen blir det en rekke aktiviteter for de minste, åpne mattelt og mulighet til å heie frem lagene. Flere lokale artister har også takket ja til å opptre gratis for den gode sak. Kjetil Grande har gjort en formidabel jobb og blant annet fått med seg Stein Roger Sordal, Anne Marie Almedal, Hilde Hefte, Marte Wulff, Tenderleaves, Oakland Rain, Ronnie Jacobsen, Bjorvands, Erik Faber og George.

Kvelden avsluttes med en lysseremoni for å støtte eller minnes dem som lever, eller har levd, med kreft. Neste morgen er det full rulle med felles morgentrim og andre aktiviteter.

Kreftforeningen

Cathrine Aanensen oppfordrer enkeltpersoner, familier, naboer, foreninger, idrettslag og bedrifter til å bli med på stafetten:

– Alle kjenner noen som rammes av kreft. Vi satser på et fullt stadion. Har du ikke eget lag du kan melde på, så kan du gå for det åpne laget til Kreftforeningen.