Lillesand-fører vant gull i nordisk

GÖTEBORG: Lørdag var det individuell kjøring og søndag lagkjøring. Lørdagen startet med at Nils-Johan Vold Gunvaldsen måtte kaste inn håndkleet grunnet sykdom.

Jacob-Olaus Vold Gunvaldsen hadde en fin dag i skogen med mye bra kjøring, selv om det var noen heftige seksjoner. Det var seksjoner som det stort sett var enten fem prikker eller tre prikker straffeprikker i senior sporet. Mesteparten av kjørerne hadde over 100 prikker, og det er nokså uvanlig. Det var også tett på resultatlisten. Jacob-Olaus kjørte inn til en flott 11. plass.

Jarand-Matias hadde en tøff start på dagen. To av rundene gikk veldig dårlig, men han klarte å snu fokuset og kjørte inn til en meget god tredje runde. Dermed klatret han opp til en 9. plass.

Søndagen var det klart for lag. Det er som regel fire stykker på et lag, der de tre beste i hver sesjon teller.

Jarand-Matias representerte det norske juniorlandslaget. Her kjørte de knallbra og sammen tok de et overlegent gull der de vant med nesten 100 straffeprikkers margin. Jarand-Matias var individuelt best av alle juniorkjørerne. Ettersom Nils-Johan fortsatt var syk, så måtte Jacob-Olaus finne seg et nytt lag å kjøre med. Heldigvis fikk han kjøre sammen med dansken Mikkel Brade. Selv om de bare var to førere på laget, klarte de å matche mange av de beste seniorkjørerne.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vi er strålende fornøyd med helgens resultater selv om sykdom preget teamet. Vi ser fram til regionsmesterskap i Grimstad førstkommende helg.